Deze 18 jongeren worden vervolgd na de dood van Sanda Dia bij de studentendoop

Hun ouders zijn bijna allemaal succesvol als advocaat, magistraat, tandarts of zwembadbouwer. Ze zagen zichzelf als ‘de potentiële elite’ van Vlaanderen, zo blijkt uit een gerechtelijk document. Dit zijn de achttien studenten of ex-studenten die worden vervolgd voor de dodelijke doop van Sanda Dia en tien jaar cel riskeren.

Op 5 december 2018 stierf ingenieursstudent Sanda Dia (20) na het doopritueel van studentenclub Reuzegom. Bijna 3,5 jaar later gaat vrijdag het proces van start tegen achttien leden van de club. De verdachten staan terecht op beschuldiging van het toedienen van schadelijke stoffen, onopzettelijke doding, mensonterende behandeling, schuldig verzuim en inbreuken op de dierenwelzijnswet. Alle verdachten riskeren tien jaar gevangenisstraf.

Arthur V.

Hij was ten tijde van de doop 21 en studeerde af als handelsingenieur. V. is de zoon van een huisarts uit het Antwerpse. Hij is actief bij een beleggersclub. In Leuvense studentenkringen wordt V. beschouwd als een ‘meeloper’. Zijn alias bij Reuzegom was Sondage.

Leon L.

Hij is de zoon van twee consultants uit de Antwerpse Noorderkempen en studeert rechten aan de KU Leuven. Ten tijde van de doop was hij 20. Vorige zomer liep hij stage bij een Antwerps advocatenkantoor, vooral gespecialiseerd in zakenrecht. Zijn alias was Strontvlieg.

Arthur G.

Zijn vader is een vermogensbeheerder uit de Noorderkempen, zijn opa was een bekende Vlaamse industrieel. Hij was in het academiejaar 2017-2018 schachtentemmer bij Reuzegom. Dat is het clublid dat de regie krijgt over het verloop van de doop. Zijn alias was Shrek.

Jef J.

Hij was ten tijde van de dodelijke doop de praeses van Reuzegom. Hij was toen 21. Zijn alias was Zaadje. Zijn vader leidt in het Antwerpse een bedrijf dat materiaal voor tandartspraktijken verhandelt. In een WhatsApp-conversatie wordt vaak naar hem verwezen door Alexander G: “Op een halfuur is Sanda maf achteruitgegaan. Als hij het niet haalt, gaan Zaadje en ik er gewoon voor opdraaien hé.”

Alexander G.

Hij was schachtentemmer bij Reuzegom op die fatale 5 december 2018. G., toen pas 20, won de verkiezing tot schachtentemmer na een speech waarin hij alludeerde op zijn gestalte: “Napoleon, Castro, zelfs onze goede Duitse vriend Hitler staken nauwelijks boven de grond uit. Ik wil er volgend jaar dan ook geen bruut jaar van maken, maar een gestoord bruut jaar. Vergis u niet, bovenal wil ik een mentor zijn voor onze potentiële elite.” Op sociale media zijn alle profielen van G., alias Janker, verwijderd.

Benoît P.

Hij is de zoon van een pr-vrouw uit de Noorderkempen die de belangen behartigt van een aantal multinationals. P., 22 ten tijde van de doop, studeert chemie en had als alias Protput. Ook zijn profielen op sociale media zijn verwijderd.

Viktor K.

Bij de verkiezing tot schachtentemmer was K. de tegenkandidaat van G. Hij was 21. Zijn vader is een notaris uit de Antwerpse noordrand. Hij raakte in het middelbaar goed bevriend met Arthur V.. Zijn alias was Ronker.

Zazou B.

Hij behoort tot degenen die die nacht naar Leuven werden gestuurd om alle sporen te wissen van wat eerder was aangericht in het kot van Sanda Dia. B. vraagt in de WhatsApp-groep: “Is dat kot zo ranzig?” De jongens moesten braaksel, afgeknipte haren en ketchup wegpoetsen. B., Antwerpenaar en toen 22, had als alias Rafiki.

Jef S.

Hij is de zoon van een Antwerpse advocaat en een magistrate. Hij was 22. Volgens de WhatsApp-conversatie was hij degene die een muis bij de visolie in de blender gooide, waarna Sanda Dia en twee anderen werden verplicht die ‘schachtenpap’ te drinken. Zijn alias was Flodder.

Maxime P.

Alweer iemand uit de Noorderkempen. Hij was 22 en had als alias Kelter. Hij was praeside van de Antwerpse Gilde in Leuven in 2018-2019.

Maurice G.

De jongere broer van Arthur G., hij was 21. Hij speelt zaalvoetbal in dezelfde club als een van de twee schachten die het drama overleefden. Volgens bronnen in het Leuvense studentenmilieu hebben de twee schachten zich dan wel burgerlijke partij gesteld in de rechtszaak, maar zijn ze nog steeds erg loyaal aan de anderen. G. was in 2017-2018 schachtentemmer. Zijn alias was Kletsmajoor.

Willem P.

Hij was 19 ten tijde van de doop in Vorselaar. Hij is de zoon van een advocaat uit het Antwerpse en droeg binnen Reuzegom de titel van ‘sportführer’. Zijn alias was Randi.

Simon P.

Hij was 21. Zijn ouders hebben een tandartsenpraktijk in de Noorderkempen.

Pierre O.

Hij was 20. Zijn vader is vennoot in de Antwerpse vestiging van een van de grootste zakelijk advocatenkantoren van het land.

Jerôme V.

Hij was 19, en de jongste van de aanwezigen op de doop. Hij woont in de Noorderkempen, zijn vader is consultant.

Quentin W.

Ook hij komt uit de Noorderkempen. Zijn vader bouwt zwembaden. Zijn alias was Paterberg.

Julien D.V.

Hij is een van de oudgedienden bij Reuzegom. Hij was 23 en woont in de buurt van Herentals. Zijn vader runt een groothandel in farmaceutische producten. Zijn alias was Placebo.

Bram L.

Ook hij is een van de ouderen. Hij was in 2016-2017 schachtentemmer. Hij was 24, zijn alias was Rustdag.

Sanda Dia stierf in december 2018 na zijn doop bij de studentenkring Reuzegom. Beeld rv

