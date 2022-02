Deze artikels werden afgelopen week het meest gelezen: ‘Een partner die geen roste frank heeft, dat lijkt me onaantrekkelijk’

In een week waarin truckers Europese hoofdsteden bezetten, Poetin nog harder met de spierballen ging rollen en ‘The Masked Singer’ weer het merendeel van de kijkcijfers binnenrijfde, konden deze artikels u het meest bekoren.

1. Ellen Callebout, de vrouw van Gert Verhulst: ‘Na zijn scheve schaats heb ik me niet onmiddellijk weer in zijn armen gestort’

Achter elke man staat een pratende hond, maar in het geval van pater familias Gert Verhulst zorgt ook Ellen Callebout dat het huishouden waar dan ook - Oostduinkerke, Saint-Tropez of Antwerpen - gesmeerd loopt. ‘Ze zeggen dat geld macht is en dat macht erotiseert, maar ik vind het omgekeerde onaantrekkelijk: een partner die geen roste frank heeft.’

2. De deelnemers van ‘Taboe’: ‘Ik heb zelf niet gehuild toen ik Philippe vertelde over het misbruik in mijn jeugd, ik moest hém troosten’

Philippe Geubels bundelt vanavond straffe momenten uit ‘Taboe’, en dan zit het tweede seizoen er onherroepelijk op. We zullen ze missen, de deelnemers. We blikten met Elise (34), Jenna (31), Mandy (34) en Jeroen (42) terug op de afleveringen over autisme, genderdiversiteit, verslaving en een onvervulde kinderwens. ‘Ik had Philippe gewaarschuwd: ga niet de flauwe plezante uithangen.’

3. Robots van ‘The Masked Singer’ zijn ontmaskerd: ‘Mijn familie onderwierp me aan een Gestapo-verhoor’

Ondanks hun staalharde behuizing wonden de twee vrolijke robots van ‘The Masked Singer’ week na week alle kijkers en het volledige speurderspanel om hun metalen vingers. Waren verantwoordelijk voor al die schattige danspasjes en perfect uitgevoerde raps: actrice Lize Feryn en sportjournalist Aster Nzeyimana.

4. ‘Fabrizio, de lat ligt hoog’, concludeerde Goedele Liekens in ‘De bachelor’ op Play4, tot één van de vrouwen haar vlucht miste

Onze Man keek naar de eerste aflevering van ‘De bachelor’ ★★☆☆☆

5. Stefaan Degand over zijn verloren vrouw en kind: ‘Ik draag mijn trouwring nog altijd. Ik doe hem enkel uit om te spelen’

De glimlach van de clown, die de tristesse verbergt die zich daarachter roert, die nestelt zich bij momenten onmiskenbaar op het onmiskenbare gelaat van Stefaan Degand. De acteur verloor in 2017 na een complicatie tijdens de zwangerschap zowel zijn vrouw Julie als hun ongeboren dochter Bo.

‘Je hoort weleens dat je moet leren om alleen te kunnen zijn als je met iemand wilt samenleven. Dat zijn theorieën waar ik nooit iets bij heb gevoeld.’

Beeld Geert Van de Velde

6. Radja Nainggolan: ‘Met een Ferrari moet je 200 per uur kunnen halen, maar dat mag niet. Waarom maken ze die wagens dan?’

Humo zette ’s lands kleurrijkste voetballer in de biechtstoel voor zijn 7 hoofdzonden. ‘Ongetwijfeld heb ik fouten begaan, zoals dronken achter het stuur zitten. Maar ook op mijn fouten ben ik trots.’

7. Bart Peeters: ‘Na een concert probeerde een mooie dame me in bed te krijgen. Bleek dat ze een recensie wilde schrijven voor Playboy’

Bart Peeters over de tol van de roem: ‘Ik dacht dat cocaïne erbij hoorde, tot mijn vrouw me naar de andere kant van de kamer brulde: ‘Onnozelaar!’’

8. De coaches uit ‘Dancing with the Stars’: ‘Na amper een week had ik het hoofd van mijn partner in mijn klokkenspel hangen. Dat kan gebeuren’

Het mag in Dancing with the Stars dan wel vooral om de dansende BV’s draaien, de echte helden van het programma zijn de docenten die week na week stuntelende amateurs omscholen tot verbazingwekkend soepele dansvloersterren. ‘De BV’s denken al snel dat ze iets gebroken hebben. Meestal is het niet meer dan een blauwe plek.’

Beeld ID | Alex Vanhee

9. Arno in de Ancienne Belgique: ‘Het smakken van zijn lippen, het klakken van zijn stem - in blessuretijd is Arno alsnog op de ouwe Johnny Cash gaan lijken’

Onze Man ging naar Arno in de AB en zag dat het goed was. ★★★★☆

10. Tine Kissling, de vrouw van Andy Peelman: ‘Toen ik hem de eerste keer zag, droeg hij een fuchsia pruik en stapte hij uit een busje met twee levende kippen’

Het is tijd voor wat nieuws voor Andy Peelman, met om te beginnen een zitje in het speurdersteam van ‘The Masked Singer’. Ook voor binnenkort: een tweede kindje, samen met zijn vrouw Tine Kissling, die geboren en getogen is in Duitsland maar voor Andy naar België verhuisde. ‘We hebben meteen tegen elkaar gezegd dat we geen taboe van onze miskramen wilden maken.’