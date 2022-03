Deze artikels werden afgelopen week het meest gelezen op Humo: ‘Ik ben geen enkele avond nuchter in bed gekropen’

In een week waarin een auto inreed op carnavalgangers, Poetin nog steeds niet bij zijn zinnen is gekomen en een partijvoorzitter uit een konijn kroop, konden deze artikels u het meest bekoren.

Af en toe leek het minder over het leed van de Oekraïense bevolking te gaan en meer over de zware last die allerhande bekende Vlamingen torsen nu ze ook nog eens met een oorlog in moeten zitten. Maar goed: op het einde van de avond stond er bijna 18 miljoen euro op de teller. Dan kan er al eens een mantel der liefde van af.

We zitten nog maar net met Rosanne, Maxim en Matteo Beeckman rond de tafel of er komt een bericht binnen: ‘Doe het goed!’ stuurt vader Bruno. Hij brengt voor de VRT verslag uit aan het Oekraïense front. Toen iedereen wegtrok uit Kiev, ging hij erheen.

Afgelopen weekend verscheen correspondent Jan Hunin in VTM Nieuws waar hij van journaalanker Cathérine Moerkerke de vraag kreeg: ‘Hoe is het nu in Kiev?’ Het antwoord dat volgde was redelijk onverwacht.

Het is eens iets anders dan de Avengers die in vol ornaat tegen Thanos vechten, of Batman die gehuld in een zwarte cape over Gotham City waakt: de meest epische gekostumeerde battle werd deze vrijdag uitgevochten tussen Konijn, Ridder en Miss Poes in ‘The Masked Singer’. Tijd om nog eens te piepen achter de schermen, te peinzen over het succes en te palaveren met makers, speurders en ex-kandidaten over het in deze tijden deugddoende effect van vederlicht entertainment.

In 1998 schreef Magda Ral (64) tv-geschiedenis: ze gaf een fluweelzacht ondergronds zoogdier een mythische status toen zij op allerkundigste wijze de mol werd, de saboteur der saboteurs, de eerste in een lange reeks dwarsliggers. Zijn in haar voetsporen getreden: Gilles Van Bouwel (33) en Elisabet Haesevoets (36), harteloze huichelaars die nu net als u en ik uitkijken naar de tiende jaargang van ‘De mol’, een jubileumeditie die vanavond feestelijk van start gaat. ‘Ik ben geen enkele avond nuchter in bed gekropen’

Beeld HUMO

Hij, Tijs Vanneste, fladdert elke dinsdag tussen de tentzeilen van ‘De kemping’. Zij, Lisse Habraken, blijft waar ze het liefst is: thuis, tussen haar schilderdoeken en kinderen Cis en Cas . ‘We hebben keihard moeten vechten om kinderen te krijgen.’

‘Twee zomers’ was geen serie óver een verkrachting maar een serie mét een verkrachting, waarin die gebeurtenis vooral de plot in gang moest duwen en draaiende houden.

Als je onderneming in het slop raakt en de balans steeds roder oogt, who you gonna call? Faillissementsbuster Kamal Kharmach natuurlijk. Maar één zaak moest toch de deuren sluiten: de Antwerpse groente- en fruitwinkel Fruithofje ML van Meryam Boujamaa (31) en Leyla Yachou (30). ‘Ik moet Leyla tegenhouden, of ze geeft alles gratis weg.’

Voor het eerst in veertig jaar zoemt de mogelijkheid van een nucleair conflict tussen Oost en West weer rond. Wat gebeurt er als Vladimir Poetin een kleine kernbom inzet? Of als de Navo dat doet? Wat gebeurt er dan met het leven op aarde?

Beeld VTM

Het selectieproces van de winnaars en afvallers van de bezopen pakkenparade ‘The Masked Singer’ is ons na al die weken nog steeds niet helemaal duidelijk, dus kunnen we enkel concluderen dat er drie volkomen terechte finalisten op het podium stonden. Humo sprak met winnares Camille Dhont én haar twee mede-finalisten: Conner Rousseau en Loredana.