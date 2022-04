Deze artikels werden afgelopen week het meest gelezen op Humo: ontmenselijking, verraders en een diepgewortelde angst voor lintbebouwing

1. Humo dook in de WhatsAppgroep van studentenclub Reuzegom, vlak na de dood van Sanda Dia

In de groep werd na het overlijden van Sanda veel gezegd met weinig woorden: ‘Kheb daar echt helemaal geen medelijden mee. You can’t fix stupid.’

2. De lijdensweg van koper Caroline in ‘Blind gekocht’ mag van ons nog weken aanslepen ★★★½☆

Het nieuwe seizoen van ‘Blind gekocht’ werd goed op gang getrokken met de memorabele passage van de immer bescheiden Caroline, die naast een heilige schrik voor buren blijkbaar ook een angst voor het woordenboek heeft - anders had ze inmiddels al weleens de definitie van het woord ‘lintbebouwing’ opgezocht, zou je denken.

Beeld Humo

3. Hoe de eerste duizend dagen de rest van je leven bepalen: ‘Baby’s van drie maanden zijn nog niet klaar voor de crèche en dat bombardement aan prikkels’

Hoe dik of dun uw bloedjes van kinderen later zullen worden, hoe gezond ze zullen blijven, of ze armoezaaiers zullen worden of miljonairs, bollebozen of schooluitvallers, carrièremakers of criminelen: dat allemaal wordt al in de eerste duizend dagen van hun leven bepaald.

4. Delphine Lecompte: ‘Will Smith is geen held, hij is een hypocriete kwal die door de mand is gevallen’

Geen top tien zonder Delphine! Ook deze keer kroop onze huiscolumniste in haar moegetergde pen, naar aanleiding van het Oscar-relletje tussen Will Smith en Chris Rock.

5. ‘De verraders’: in de finale wonnen niet de beste BV’s, maar de net iets minder slechte ★★☆☆☆

‘Wie is er niet bang voor Walter Damen?’ was wellicht een accuratere titel voor dit programma geweest.

Beeld Saskia Vanderstichele

6. Wouter Beke: ‘Je kunt als minister nooit 100 procent garanderen dat er geen kind zal sterven in de crèche’

Het spraakmakende interview dat Wouter Beke de voorbije week nog maar eens in het oog van de storm deed belanden: ‘Moet een minister verantwoordelijk worden geacht voor elke fout van zijn administratie? Alsof alles is opgelost als er een kop rolt.’

7. Toon en Jens geëlimineerd in ‘De mol’: ‘Ongelofelijk bedankt, maar ook wel fuck you’

Nadat Jens als eerste kandidaat ooit zijn comeback maakte, werden er de tweede aflevering niet één, maar twee kandidaten geëlimineerd. En helaas speelde ook hier Vlaanderens favoriete schrijnwerker een hoofdrol, want samen met Toon moest hij het toneel verlaten.

Beeld VTM

8. Julie Van den Steen: ‘Ik heb het heel moeilijk om te geloven dat mensen me knap vinden. Dan denk ik: wacht tot ze me in het echt zien’

Na ‘The Masked Singer’ doet Julie Van den Steen opnieuw een gooi naar een kijkcijfersucces met haar nieuwe programma ‘Welkom in de familie’ op VTM. Eerder sprak Humo haar uitgebreid over haar 7 Hoofdzonden.

9. Wij willen geen morzel zaterdag meer verspillen aan ‘I Can See Your Voice’’ ★☆☆☆☆

‘Er is maar één vraag die Vlaanderen wakker houdt,’ beweerde Jonas Van Geel tegen een decor naar uitheems model – druk en lelijk. Te weten: ‘Kun je aan iemand zien of die goed kan zingen of niet?’ Nog nooit hebben wij ons zoiets afgevraagd, laat staan dat we er slaap voor zou laten, maar in dit programma wordt de kijker nu eenmaal geacht om op eigen kracht te bepalen of de zangstem die je hoort echt afkomstig was van de opgevoerde deelnemers. We verzinnen het niet.

10. Het laatste interview van Cercle-doelman Miguel Van Damme, die afgelopen week bezweek aan kanker

‘Mijn vrouw heeft dezelfde mentaliteit als ik: we nemen het leven dag per dag, en dan zien we wel. De vraag ‘Wat als ik er niet meer ben?’ hebben we ons nog niet gesteld. Ik denk ook niet dat je je daarop kunt voorbereiden.’