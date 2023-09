Deze Belgen maakten de aardbeving in Marokko mee: ‘Iedereen lag op straat te slapen. Dat was een onwerkelijk beeld’

Blinde paniek, opluchting en angst voor naschokken. Dat is wat overlevenden van de zware aardbeving in Marokko voelden en voelen. ‘De dorpjes die we net nog bezochten, liggen in puin en vol doden’, getuigt een Belgische toerist.

‘Ik dacht dat het inbrekers waren. We lagen te slapen toen we een enorm gebonk aan de deuren hoorden. Instinctief liepen we naar buiten’, zegt voormalig politica Anissa Temsamani. ‘Toen ik voelde hoe ons grote huis als een fragiel kaartenhuisje bewoog, wist ik dat het een aardbeving was. Wij en onze gasten zijn de hele nacht buiten gebleven. In de verte hoorden we ambulances. Ik heb niet geslapen en ben in shock.’

De Belgische van Marokkaanse origine heeft een gastenverblijf bij Marrakech op ongeveer 20 kilometer van het epicentrum van de aardbeving die Marokko vrijdagnacht heeft opgeschrikt. ‘Ons grote gastenhuis staat er nog, ook al ligt alles in de kasten plat’, zegt Temsamani.

‘Gelukkig zijn wij ongedeerd en zitten mijn drie dochters, kleinkinderen, partner en ouders veilig in mijn thuisstad Mechelen. Maar in de dorpjes hier vlakbij is de schade groot. Mijn medewerkers vertellen over een ingestorte school, een oude dame die onder een muur terechtkwam. In de familie van mijn huishoudster vielen acht doden. De komende dagen probeer ik uit te zoeken hoe we slachtoffers kunnen helpen.’

Buurtbewoners in Moulay Brahim rouwen om hun doden. Beeld AFP

Ook in Marrakech, op 70 kilometer van het epicentrum, joeg de aardbeving mensen de stuipen op het lijf. ‘Ik ben zaterdag naar Marrakech gegaan omdat ik wilde weten hoe de stad eraan toe is en omdat ik ook bezorgd was over vrienden en kennissen die op het moment van de aardbeving op rooftopbars zaten’, zegt Temsamani. ‘Ze zijn er met de schrik vanaf gekomen. Onder andere in de medina is er grote schade, maar de rest van de stad heeft grotendeels standgehouden. De gebouwen in deze stad kunnen dit beter aan dan ik had gevreesd.’

Dat valt ook Sabine Dehimene op. ‘Ik ken mensen die in een riad in Marrakech sliepen en zelfs niets hebben gehoord, terwijl rondom alles in puin ligt’, zegt ze. De Belgische vierde vrijdagavond met een vriendin hun laatste avond in Marokko na een weekje vakantie.

Reddingswerkers zoeken naar overlevenden tussen het puin. Beeld AFP

De twee vrouwen lagen net in bed in een lodge in een klein dorpje, zo’n 40 kilometer van het epicentrum, toen rond 23 uur alles begon te beven. ‘Ik dacht even dat de ventilator naar beneden ging vallen. Na een paar seconden pas drong het door dat het een aardbeving was’, vertelt Dehimene.

‘We hoorden de dorpelingen schreeuwen. In onze pyjama zijn we naar buiten gerend. Ik dacht er nog net aan om de tas met onze paspoorten mee te grissen. Buiten was alles pikdonker en alle gasten stonden verzameld rond het zwembad. Niemand was gewond, ook al is het hotel flink toegetakeld en is er in sommige kamers puin naar beneden gekomen. De hoteleigenaar was geweldig. Hij bleef kalm, stelde ons gerust en zorgde voor water en wijn.’

Maar Dehimene wilde vooral weg omdat er naschokken werden aangekondigd. ‘We durfden nog net onze kamer binnengaan om onze bagage, die gelukkig al klaarstond, snel mee te nemen en zijn in volstrekte duisternis naar Marrakech gereden’, zegt ze. ‘Toen ik de gloed van de stad zag, wist ik dat er nog elektriciteit was. Iedereen lag op straat te slapen. Dat was een onwerkelijk beeld.’