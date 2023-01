Deze Belgen proberen zelfvoorzienend te leven: ‘Een half jaar geleden heb ik nog eens voor 16 euro gewinkeld’

Duurzaam leven, al langer een streven van al wie bezorgd is om het milieu en de klimaatverandering, is tegenwoordig ook uitstekend voor uw portemonnee. De gierende inflatie en torenhoge facturen doen dan ook steeds meer Belgen dromen van een zelfvoorzienend leven. Maar hoe realistisch is een leven zonder water- of elektriciteitsnet? Red je het met groenten uit de tuin en ruilen met de buren? Is regenwater gezond? En ga je niet stinken als je nooit zeep gebruikt? Zes ervaringsdeskundigen hebben elk een eigen variant van een milieuvriendelijk leven geperfectioneerd.

Peter Clerckx leeft al tien jaar zonder geld: ‘Een half jaar geleden heb ik nog eens voor 16 euro gewinkeld’

‘Als je de economie belangrijker vindt dan het klimaat, probeer dan eens je geld te tellen terwijl je je adem inhoudt.’ Er schuilt veel waarheid in die klimaatslogan, maar wat lukt écht zonder geld? Peter Clerckx koos er tien jaar geleden voor om in armoede te leven. Hij woont als een nomade in een historisch pand in Brugge, drinkt regenwater, leeft van voedseloverschotten en zette een sociaal project op.

Evelien Matthijssen leeft volledig ‘off the grid’: ‘We hebben 10.000 euro geïnvesteerd, maar betalen nu 0 euro voor onze energie’

Evelien Matthijssen, bijgenaamd Green Evelien, leeft met haar vriend en drie kinderen in de Ardennen in alle ‘ecologische eenvoud’. Ze was met de website greenevelien.com een voortrekker van de zero waste-beweging – haar gezin produceert jaarlijks niet meer dan één bokaaltje afval – en ze schakelde het gezin ook af van openbare nutsvoorzieningen om offgrid te gaan. Ze knutselde zelf de installatie in elkaar, maar voor u ‘zelfbouwpakket offgrid’ begint te googelen: het is technisch vrij complex, en u levert heel wat comfort in.

Evelien Matthijssen Beeld Wouter Van Vaerenbergh

Laura Brusselaers en Jonas Boons wonen in een tiny house in het bos: ‘Zelfvoorzienend leven klinkt goed, maar het is ook gewoon veel modder en kak’

Wie droomt van een tiny house in het bos, botst in België op bouwverordeningen en torenhoge grondprijzen. Daarom trokken twintigers Laura Brusselaers en Jonas Boons naar Estland, waar ze een huis van hout en leem hebben opgetrokken. Er is geen waterleiding of elektriciteit, en ze eten het jaar rond groenten uit hun eigen tuin.

Tom Nijsen is zo zuinig dat hij 3/5de kan werken: ‘We hebben amper kosten: jaarlijks betaal ik 100 euro voor elektriciteit’

Bij industrieel ingenieur Tom Nijsen in Kermt vangt een vijver met lavasteentjes regenwater op dat tot drinkwater wordt gefilterd, en het afvalwater loopt achteraan in een bekken met zuiverend riet. Er is een moestuin en er grazen schapen, maar er staat ook een Tesla onder de carport, die stroom laadt van de zonnepanelen op de daken van de woning en de carport. Met KermtStroomt wil Nijsen van de hele straat één zelfvoorzienende energiegemeenschap maken.

Hugo Tresinie leeft zoals vroeger: ‘Ik ben niet wereldvreemd, maar ik consumeer bewust’

Een leven zonder gas, water, elektriciteit en gevulde winkelrekken: Hugo Tresinie is er al jaren op voorbereid en heeft een boek over overlevingstechnieken geschreven.

Willy Lievens Beeld Wouter van Vaerenbergh

Energie-expert Willy Lievens verdiept zich al jaren in haalbare en betaalbare oplossingen, groener en goedkoper. Ook u kunt er uw voordeel mee doen, zeker wanneer in januari het capaciteitstarief wordt ingevoerd.