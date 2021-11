Deze maatregelen komen morgen op tafel bij het Overlegcomité: mondmaskerplicht vanaf 9 jaar, 4 dagen verplicht thuiswerk

De regering-De Croo zal voorlopig geen verplichte vaccinatie bepleiten. De coalitie zal wel de mondmaskerplicht vanaf 9 jaar voorstellen - weliswaar met lange tanden. Het nachtleven kan openblijven, indien mogelijk met sneltests. Het Overlegcomité, met daarin ook de regio’s, hakt woensdag de knoop door.

Het gaat verontrustend snel in de Belgische ziekenhuizen. Maandag lagen er 533 covidpatiënten op intensieve zorg, een toename met 36 procent tegenover vorige week. De expertengroep GEMS voorspelt dat we volgende week de kaap van 600 patiënten zullen ronden.

De GEMS acht het niet ondenkbaar dat we binnenkort zelfs de 700 zullen overschrijden. De limiet van 500 werd tot nu altijd als een rode lijn gezien. Internationaal brengt België het er alweer bekaaid van af. In een vergelijking tussen 17 EU-landen scoort België het op een na hoogst qua aantal ziekenhuisopnames per miljoen inwoners. Enkel Griekenland doet slechter.

Mondmasker

Binnen de federale ‘kern’ werd maandagavond laat een verplichte vaccinatie op tafel gelegd door de socialisten. Groen en Ecolo wilden het debat aangaan, maar de liberalen zagen niet hoe je zo’n verplichting afdwingt. ‘Geen enkel land doet dit’, oordeelde Open Vld. Bij gebrek aan consensus werd daarop beslist om het bijzonder gevoelige thema - voorlopig - te parkeren.

De verplichte vaccinatie voor het zorgpersoneel komt er wel, tegen het voorjaar van 2022. Vaccinweigeraars in de zorg zullen vanaf 1 april terugvallen op reguliere werkloosheidsuitkering. Van rechtswege zal hun arbeidscontract ontbonden worden vanaf die datum.

Van een Nederlands scenario, waar de regering met een korte lockdown het stijgend aantal besmettingen hoopt de kop in te drukken, is geen sprake. Niemand wil overgaan tot sluitingen. Het nachtleven zal opblijven. Als het juridisch kan met sneltests aan de ingang. Indoor sporten mag. De groenen verzetten zich tegen een 2G-beleid zoals in Oostenrijk. 2G staat voor ‘gevaccineerd of genezen’. Dit is een strengere aanpak dan het huidige 3G-beleid, waarbij ook mensen met een negatieve test overal welkom zijn. Bij 2G worden niet-gevaccineerden uitgesloten.

De liberalen voelden wel iets voor het 2G-beleid, omdat het volgens hen een werkbaar alternatief is voor een verplichte vaccinatie. Volgens Groen en Ecolo zou dit soort maatregel juridisch nooit standhouden. Hier was dus opnieuw geen consensus over. Waarover de federale regeringstop het wel eens raakte? Om de circulatie van het coronavirus te vertragen, wil men de coronapas binnen combineren met de mondmaskerplicht. Die moet ingaan vanaf 9 jaar, zoals minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) al voorstelde. Nu geldt die vanaf 12 jaar. De rest van de federale regering ging met lange tanden akkoord. ‘Of we dit echt voluit gaan bepleiten, dat zullen we nog zien’, luidt het.

Telewerk wordt wellicht verplicht tot vier werkdagen per week. Ook de controle op het correct gebruik van de coronapas moet scherper. Woensdag volgt een nieuw Overlegcomité met de verschillende bestuursniveaus. Daar zullen de definitieve knopen doorgehakt worden.

Ziekenhuizen

Door de snelle stijging moeten ziekenhuizen alweer opschalen naar een volgende fase - fase 1B - waarin ze de helft van hun bedden voor intensieve zorg moeten vrijhouden voor covidpatiënten. De vorige opschaling (naar 33 procent) dateert nog maar van zes dagen terug.

Om te vermijden dat het zorgsysteem ontwricht raakt, moet volgens Zorgnet-Icuro het debat over verplichte vaccinatie toch snel gevoerd worden. ‘We moeten stoppen met te debatteren over wie wel en wie niet gevaccineerd moet worden. Het staat als een paal boven water dat vaccinatie een van de instrumenten is die ons verder door deze crisis moet loodsen’, zegt topvrouw Margot Cloet.

(DM)