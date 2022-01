Deze mensen spraken Dave De Kock vlak voor het drama: ‘Als ik dit had geweten, had ik de verdachte de nek omgedraaid’

Twintig Nederlandse rechercheurs proberen te achterhalen wat Dave De Kock (34) deed toen hij de grens overstak en Zeeland in reed. Hoe een ontvoering eindigde in een drama.

‘Hij leek me een relaxte gozer’, zegt een inwoner van het Nederlandse dorp Koudekerke (‘nee, geen naam’) over Dave De Kock. Maar inmiddels weet de dertiger beter. De Belg, die hij zaterdag een paar uur op visite had, wordt verdacht van ontvoering en betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dean Verberckmoes. ‘Het is echt verschrikkelijk. Als ik het had geweten, dan had ik bij wijze van spreken zelf z’n nek omgedraaid. Dat lijkt me nogal logisch’

Het is de ochtend na de vondst van de overleden Dean tussen rotsblokken op Neeltje Jans. Ver van de bewoonde wereld, op een plek waar je alleen komt als je er iets te doen hebt. Zoals een supervisor van Vestas, de Deense fabrikant van windturbines. Hij is vanuit Hellevoetsluis gekomen om een foto van de situatie te maken. ‘Voor de verzekering.’ Zijn mannen mogen niet aan het werk, omdat het terrein is afgezet met linten en zwarte schermen. Twee agenten houden de wacht. Er staat ook een kaars en er ligt een knuffelbeer, ter nagedachtenis aan Dean.

De Belgische peuter werd zaterdag 12 januari voor het laatst gezien in Sint-Niklaas. Hij was toen met Dave De Kock, een vriend van zijn ouders, een soort ‘knuffeloom’ die regelmatig op hem paste. Deans moeder sloeg afgelopen weekend alarm omdat De Kock zich niet aan de afspraak had gehouden om Dean naar zijn opa en oma te brengen.

De K. zat tien jaar in cel voor fatale mishandeling

Dat was het begin van een grote klopjacht op de geboren Antwerpenaar en de peuter. Intussen doken steeds meer verhalen op over het verleden van De Kock. Met als tragisch dieptepunt de fatale mishandeling van de 2-jarige Miguel in 2008, waarvoor De Kock tien jaar in de gevangenis belandde. Hij werd toen ook behandeld voor een drugsverslaving.

‘Het onderzoek in België loopt van de ontvoering totdat de verdachte het land verliet. Vanaf de grens is ons onderzoek begonnen. We gaan na waar hij is geweest’, zegt politiewoordvoerder Alwin Don. Een politiehelikopter hing gisteren urenlang boven Zeeland om te zoeken, maar de doorbraak volgde kilometers verderop in het Utrechtse Meerkerk. Daar liep De Kock tegen de lamp tijdens een controle, nadat hij zich nogal opvallend had gedragen. De Belg bleek zwaar onder invloed. ‘Omdat Dean nog niet gevonden was, is later een Amber Alert uitgestuurd’, vertelt Don.

Op aanwijzing van De Kock werd gisteravond rond 21.45 uur het levenloze lichaam van Dean gevonden op Neeltje Jans. Zes rechercheurs gingen anderhalf uur later naar Koudekerke voor een huiszoeking. ‘Bizar’, zegt Sabina, die sinds vrijdag eigenaresse is van het voormalige café dat aan de bezochte woning vastzit. Met het hele politieonderzoek heeft ze niks te maken. ‘We hadden net geklust. Mijn zusje belde me huilend op nadat ze de video van Deans moeder had gezien. De agent, die hier was, knikte dat het daarmee te maken had. Toen zijn we natuurlijk flink geschrokken.’

‘De K. twee tellen gezien’

Sabina heeft De Kock afgelopen zaterdag heel even gezien. ‘Het waren misschien twee tellen.’ De Belg liep toen het huis uit van haar buurman, die ongeveer een jaar aan het Dorpsplein woont. Ja, hij kent Dave De Kock, maar waarvan wil hij niet zeggen. Omdat het onderzoek loopt, wil de man niet te veel kwijt. Hij voelt zich schuldig tegenover de verhuurder van het pand. ‘Want wat heb ik gedaan? Niks!’

Het onderzoek de komende dagen meer duidelijkheid geven over de oorzaak van Deans overlijden. En er zijn nog veel meer vragen. Was Dean al overleden toen hij vanuit België werd binnengereden of stierf hij pas op Nederlands grondgebied? En waar was de peuter toen De Kock in het huis in Koudekerke zat? De bewoner van die woning, die gisteravond is gehoord als getuige, heeft totaal geen idee. Hij heeft Dean nooit gezien. ‘Nee, natuurlijk niet! Ik wist niet eens dat er iets met een kind was. Het is verschrikkelijk. De dader moet gestraft worden en hard ook.’

Een agent staat voor het huis in Koudekerke, waar Dave De K. zaterdag verbleef. Beeld Boaz Timmermans/Fos Fotografie

Dit gebeurde er in de zaak-Dean 12 januari: De 34-jarige Dave De K. en de 4-jarige Dean Verberckmoes worden voor het laatst gezien in het Belgische Sint-Niklaas. Dave is een vriend van Deans ouders en past regelmatig op het kind. 15 januari: De Belgische politie stuurt een opsporingsbericht uit voor de De K. en Dean, inclusief portretfoto’s en een foto van De K.’s auto, een lichtblauwe Peugeot 206. 16 januari: De Nederlandse politie begint een onderzoek omdat vanuit België aanwijzingen komen dat de twee mogelijk in het zuiden van Nederland zijn. 17 januari: Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) van twintig rechercheurs zoekt naar aanknopingspunten. Zo wordt de Peugeot van De K. aangetroffen bij een autosloper in Gorinchem en in beslag genomen. Rond 14.15 uur valt het gedrag op van een man in Meerkerk, die overal naar binnen kijkt. De politie controleert hem en herkent de man als de gezochte Dave De K. Omdat de Belg zonder Dean is, wordt later een Amber Alert uitgestuurd. In een politiecellencomplex wordt De K. stevig aan de tand gevoeld. Dat gaat in eerste instantie niet gemakkelijk, omdat hij zwaar onder invloed is. Later wijst hij de politie op de plek waar ze Dean kan vinden. Omstreeks 22.00 uur wordt het lichaam van de peuter aangetroffen op Neeltje Jans. Het gebied rond de vindplaats wordt direct afgesloten en forensisch rechercheurs stellen tot vroeg in de ochtend sporen veilig. Even voor 07.00 uur rijdt een lijkwagen van het terrein af. Forensisch rechercheurs gaan in Koudekerke een woning binnen, waar Dave De K. afgelopen weekend verbleef. De woning wordt verzegeld. 18 januari: Rechercheurs zoeken in Koudekerke verder naar sporen, die mogelijk meer helderheid geven over wat er met Dean is gebeurd. De Belgische politie arresteert in Sint-Gillis-Waas de vriendin van Dave De K. De uit Sint Jansteen afkomstige vrouw had gelogen om haar partner te beschermen.

(AD)