Deze tien verhalen werden de afgelopen week het meest gelezen

In een week waarin de controverse rond het nieuwe K’tje in de portefeuille van Gert Verhulst maar net werd overstemd door alweer een nieuw Overlegcomité, passeerden heel veel verschillende verhalen de revue. Wij bundelen voor u de tien best gelezen verhalen van Humo.

1. ‘Mijn vriend is gek op mijn gepatenteerde pijptechniek, die blijft denk ik nog wel een tijdje bij mij’

Vrolijke slaapkamerverhalen, prettige sekstips en tegengif voor toxische mannen: het heeft Alex Cooper (27) in drie jaar tijd naar de vijfde plaats gekatapulteerd in de rangschikking van de meest favoriete podcasts ter wereld. In haar ‘Call Her Daddy’ fileert de jonge Amerikaanse ervaringsdeskundige ons seksleven. Zo verschaft ze de steeds talrijker luisteraars niet alleen rode oortjes, maar ook advies voor een bloeiend leven tussen de lakens én haar waarheid over onderwerpen als gender en feminisme: ‘Taboes zijn er om doorbroken te worden.’

Lees hier het volledige interview.



2. Griet Van Damme, de vriendin van Jeroen Perceval: ‘Je kan ze op één hand tellen, de mensen die zo diep zaten als Jeroen en toch uit hun dal zijn geklauterd’

Beeld Flip Van Roe

Het kronkelende parcours van Griet Van Damme (41) leidde langs een balletschool in Las Vegas, een filmset van Paul ‘Taxi Driver’ Schrader en een platenhoes van Das Pop. De eindbestemming werd zes jaar geleden nietsvermoedend ingetoetst: een felroze liefdeswolk gedeeld met Jeroen Perceval (42), rapper, topacteur en regisseur van het fantastische ‘Dealer’. Er kwam een kind van, en nu zijn er nog twee onderweg. Een reisverslag van een rumoerige liefde: Cherchez La Femme!

Lees hier het volledige interview.

3. Stem nu voor Humo’s Pop Poll 2021 en maak kans op een volautomatische espressomachine van De’Longhi

Beeld HUMO

Terwijl België weer langzaam op slot gaat, gaat de stembus van Humo’s Pop Poll wagenwijd open. Wie zijn de Vrouw, de Man en de Lul van het Jaar? Welke politicus is uw beste maatje? Welke tv-programma’s werkten op het gemoed en welke muziek verzachtte de zeden? Vul hieronder uw antwoorden in, en u maakt kans op een volautomatische espressomachine van De’Longhi (t.w.v. 580 euro) om het thuiswerken een stuk aangenamer te maken.

Stem hier en maak kans op de espressomachine.

4. Wat u niet zag op tv: Bart Cannaerts blundert erop los tijdens zijn eerste werkdag als ‘De slimste mens’-presentator

Beeld Goplay

De eerste dag op een nieuwe job is voor iedereen moeilijk, zelfs voor Bart Cannaerts. De comedian moest in allerijl inspringen om een door het coronavirus geteisterde Erik Van Looy te vervangen, en hoewel hij dat door de band genomen uitstekend deed, maakte Cannaerts tijdens de opnames ook enkele foutjes. Die werden vakkundig uit de uitzending geknipt, maar wij kregen de beelden te pakken.

Bekijk hier de bloopers van de aflevering.

5. Waarom ontsmette winkelkarretjes overbodig zijn, maar mondmaskers niet: ‘Ook handen wassen helpt niet tegen het coronavirus’

Beeld Mariana Vieira

Weinig wetenschappers hebben tijdens deze pandemie zoveel invloed gehad als de Spaanse scheikundige Jose-Luis Jimenez (52), die de wereld ervan overtuigde dat het virus zich via de lucht verspreidt. ‘Net zoals tabaksrook.’

Lees hier het volledige interview.

6. Vanya Wellens: ‘Ik voel soms schaamte als ik mijn lichaam in de spiegel zie. Dat maakt het moeilijk om mezelf te laten zien aan een man’

Beeld Koen Bauters Humo 2021

Vanya Wellens (42) laat ons alle hoeken van de kamer zien, en dan nog een keer, en nóg een keer: met aarzelende trots leidt ze ons door het hele huis. Háár huis. Het optrekken van dit festival van licht en lucht, helemaal in haar eentje, is wat haar de afgelopen jaren heeft beziggehouden. Voor de actrice – al negentien jaar speelt ze in ‘Thuis’ Femke De Grote – is het een overwinning op haar roerige jeugd van schuurpapier: ‘Ik moest snel volwassen worden.’ De 7 Hoofdzonden!

Lees hier het volledige interview.

7. Even hadden we hoop dat Conner Rousseau de eerste gast was die zijn 24 uur in ‘Het huis’ duttend zou doorbrengen

Beeld vrt

Toen Eric Goens bij Conner Rousseau aanklopte om ’m naar ‘Het huis’ te ontvoeren, gebood hij de Vooruit-voorzitter om z’n smartphone in een kistje op te bergen. Géén digitaal contact met de buitenwereld, was het order. Rousseau reageerde ontzet - of beter: actéérde ontzetting.

Lees hier de volledige Dwarskijker van de passage van Conner Rousseau in ‘Het huis’.

8. De opmars van verkrachtingsdrugs: ‘Ik zag hem vertrekken en hoorde dat ik best om een morning-afterpil ging. Daarna ging ik weer knock-out’

Beeld Saskia Vanderstichele

Een golf van getuigenissen over seksueel geweld overspoelt ons land, en opvallend vaak is er sprake van verdovende middelen. Verkrachtingsdrugs zijn in opmars, weet toxicoloog Jan Tytgat. Steeds vaker duiken verhalen op van rohypnol of GHB in drankjes, jongeren krijgen tips om hun glas af te schermen, in Engeland is er zelfs paniek over verdovende injecties. Humo onderzocht het fenomeen en reconstrueert de lijdensweg van een slachtoffer: ‘Ik weet niet wat er met mij is gebeurd, en dat voelt zo slecht.’

Lees hier het volledige verhaal.

9. Urbanus & prins Laurent: ‘Hij heeft me dikwijls doen lachen toen ik het moeilijk had’

Beeld Benedikte Van Eeghem

Vorige maand bracht Urbanus een lijvige biografie uit, ‘En van waar dit allemaal komt’, waarin hij terugblikt op zijn rijkgevulde carrière. Opvallend is dat prins Laurent geregeld in het verhaal opduikt. Zijne Koninklijke Hoogheid is fan van de komiek, en hun paden kruisten al een paar keer. Wij zorgden voor een vervolg en brachten beide heren exclusief samen voor een openhartig gesprek over humor, het klimaat en waarom taartjes soms onaangeraakt op tafel blijven liggen.

Lees hier het volledige interview.

10. Delpine Lecompte: ‘De veroordeling van Bart De Pauw wegens stalking betekent de dood van het flirten en het verleidingsspel in Vlaanderen’

Beeld Thomas Sweertvaegher

Delphine Lecompte blikt terug op de uitspraak in het proces-Bart De Pauw: ‘Ik heb me overvloedig uitgesproken over de puriteinse potsierlijkheid van het proces-De Pauw, wat me niet bepaald massaal applaus heeft opgeleverd’

Lees hier de volledige reactie.