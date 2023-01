Diepvriesfrieten 50 procent duurden en frikandellen 34 procent: deze prijzen stegen het sterkst in een jaar tijd

Een restaurantbezoek, gevelstenen en keukenpapier. Door de stijgende grondstoffen- en energieprijzen liet de inflatie haast geen enkel onderdeel van het leven ongemoeid. Maar welke prijzen stegen het sterkst? En is er misschien ook iets minder duur geworden?

Energie en water: prijs aardgas stijgt met 73 procent

Beginnen doen we met een binnenkopper. Van de twaalf categorieën waarvoor Belgisch statistiekbureau Statbel de prijsevolutie bijhoudt, spant ‘huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen’ de kroon met een stijging van 21 procent ten opzichte van december 2021.

Wie zijn huis verwarmt met aardgas, merkt het verschil het meest: die prijs steeg het afgelopen jaar met 73 procent, gevolgd door ander gas (71 procent). Mazout, hout en andere vloeibare of vaste brandstoffen werden ongeveer 50 procent duurder.

De prijs van elektriciteit is afhankelijk van die van de brandstof die gebruikt wordt om ze op te wekken. Dus ook daar is een stijging te merken. De Vlaamse Energieregulator (VREG) houdt cijfers bij over de geschatte jaarprijs voor elektriciteit voor gezinnen. De jaarlijkse elektriciteitsfactuur voor een gemiddeld gezin werd meer dan dubbel zo hoog: van 592,57 euro in december 2021 naar 1441,82 een jaar later.

De prijzen voor leidingwater en afvalophaling stegen daartegenover ‘maar’ met 3 procent. Let op: de bijdrage voor riolering en afvalwaterzuivering nam wel toe met 10 procent.

Supermarkt: keukenpapier meer dan de helft duurder

Test-Aankoop berekende dat een volle winkelkar u in december 2022 maar liefst 19,67 procent meer kostte dan een jaar voordien. Niet alle producten werden in gelijke mate duurder. De stijgende grondstoffen- en energieprijzen lijken het gemunt te hebben op comfortfood. Diepvriesfrieten (+49,57 procent ), frituurolie (+43,47 procent), frikandellen (+33,95 procent) en mayonaise (+30,76 procent) bekleden alle vier een plaats in de top twintig. Een bord spaghetti bolognese kost u 53,48 procent meer voor de pasta en 37,88 procent voor de tomatenpuree.

Ook een braadkip, boter en jonge gouda werden ongeveer 40 procent duurder. De restjes bewaren doet u beter niet in aluminiumfolie, want behalve slecht voor het milieu is het dat met een stijging van 47,44 procent ook voor uw portemonnee.

De volgende keer dat u een velletje keukenpapier afscheurt om wat gemorste spaghettisaus op te kuisen, denkt u beter twee keer na: een rol kost u 57 procent meer dan een jaar geleden. Toiletpapier kost 44,25 procent meer. Toch maar overschakelen op vochtige babydoekjes? Die prijs is, naast die van Granny Smith-appels (-1,56 procent), als enige gedaald met 0,12 procent.

Beeld DM

Bouwen: een nieuwe gevel kost 40 procent meer

Een huis (ver)bouwen werd het afgelopen jaar een pak duurder. Glas en cement zijn volgens cijfers van bouwfederaties Bouwunie en Embuild gemiddeld 20 en 35 procent duurder geworden ten opzichte van december 2021. Voor gevelstenen meldt Bouwunie zelfs een stijging van 40 procent.

Uw huis schilderen is zowel voor de aankoop van de verf zelf (10 procent) als het inhuren van een professionele schilder (3 procent) duurder geworden. De prijs van isolatiemateriaal steeg met 0 tot 10 procent. Hout was in het najaar van 2020 tot de zomer van 2021 erg duur, maar is nu als enige bouwmateriaal goedkoper geworden (-15 procent).

Daar kwamen op 1 januari nog ‘gewone’ prijsstijgingen tussen 0 en 20 procent bovenop, onder meer omdat ook de lonen stijgen. Afhankelijk van het materiaal variëren die tussen de 0 en 20 procent.

Materialen waarvoor de productie veel energie vraagt, zullen volgens Bouwunie en Embuild de rest van het jaar nog duurder worden. De prijzen van grondstoffen zouden dan weer stilaan stabiliseren of dalen. Maar het prijsniveau van voor corona komt niet meer terug, zeggen beide bouwfederaties.

Vakantie en vrije tijd: prijs vliegtickets met een kwart gestegen

Volgens Statbel kost een vliegtuigticket gemiddeld een kwart meer dan in december 2021. Treintickets werden 4 procent duurder, een autovakantie is door de stijgende benzine- en dieselprijzen 6 procent duurder. “Vliegtickets zijn door de brandstofprijzen momenteel het duurste onderdeel van een vakantie, en ze gaan er niet goedkoper op worden”, zegt Britta Baeke, hoofdredacteur van Travel Express en travellikeapro.be.

Opvallend: zowel voor een pakketreis (verblijf en vervoer) naar het buitenland als voor enkel een verblijf op hotel of in een vakantiewoning betaalt u 14 procent meer dan vorig jaar.

‘We mogen niet vergeten dat een jaar geleden veel hotels door de coronamaatregelen moeite hadden om gasten aan te trekken en uit noodzaak lagere prijzen hanteerden’, zegt Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen. ‘De prijsstijgingen zijn dus deels een terugkeer naar het prijsniveau voor corona.’

Om op restaurant, naar de bioscoop, het theater, een concert, de dierentuin of een museum te gaan, rekent u best 6 procent meer dan vorig jaar. Fastfood en afhaalmaaltijden kosten 11 procent meer. ‘Mensen uit het veld wijten dat aan de stijgende prijs voor verpakkingsmaterialen’, aldus De Caluwe.

Lifestyle: televisietoestellen 10 procent goedkoper

De solden zijn gestart. De kortingen vergelijken met de inflatie is geen overbodige luxe. In de categorie ‘kleding en schoeisel’ noteert Statbel een gemiddelde prijsstijging van 7 procent tegenover december 2021.

Er zijn geen grote verschillen te merken tussen dames-, heren- en kinderkleding. Ook bij juwelen (+11 procent), verzorgingsproducten (+10 procent) en meubels (+5 procent) vallen er in tijden van hoge inflatie dus wel degelijk nog ‘netto’ kortingen te rapen.

Eindigen doen we met een klein beetje goed nieuws. De prijs voor videoapparatuur, zoals televisietoestellen, Blu-ray-spelers en apparatuur voor een Home Cinema daalden met 10 procent sinds december 2021. Voor mobiele telefoons gaat het om een daling met 11 procent, voor mobiele telefoondiensten 4 procent en software 3 procent.

‘Al betekent dat niet dat consumenten vandaag altijd minder betalen voor hun elektronische producten dan in 2021', zegt Wendy Schelfaut van Statbel. ‘Aangezien de technologie erachter snel evolueert, raken die producten snel verouderd, waardoor hun prijs mettertijd daalt.’