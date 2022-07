Dimitri Vegas: 'Had mijn moeder ons niet naar het buitenland gestuurd, was het misschien slecht afgelopen met Mike en ik. We waren compleet losgeslagen’

Er was een tijd dat alles Dimitri Vegas & Like Mike, ’s werelds bekendste dj-broers, voor de wind leek te gaan. De koningen van Tomorrowland – dat na twee jaar stilte nu met maar liefst dríé weekends uitpakt – regen de successen aaneen. Maar toen, in 2021, volgden de klappen: de broers verloren onverwacht hun geliefde vader, Mike verloor zijn ongeboren kind. Intussen werd Dimitri zélf vader. En ergens tussen hoop en verlies vertolkte hij zijn eerste hoofdrol in een langspeelfilm. ‘H4Z4RD’ van regisseur Jonas Govaerts is het mafste wat u deze zomer in de cinema zult zien.

‘H4Z4RD’ speelt zich volledig af in Antwerpen, of preciezer: in een door Antwerpen racende gouden Lexus met gepersonaliseerde nummerplaten, toebehorend aan Noah Hazard, fulltime Johnny en parttime kruimeldief. Wanneer Noah, een rol voor Dimitri ‘Vegas’ Thivaios, op een ochtend zijn neef gaat oppikken, de compleet wacko, vers uit de gevangenis vrijgelaten Carlos (Jeroen Perceval), loopt alles grondig mis. Wat volgt is een dollemansrit door ’ t Stad. Geen echte horror, wél veel humor en splatter, een ontsnapte wolf, veel drugs, ninetiestrancemuziek en tal van verwijzingen naar de actualiteit. Zo is de granaatgooiende, zich op fietsen voortbewegende bende genaamd de Gecko’s een treffend knullige persiflage van de drugbendes die Antwerpen teisteren.

We treffen de nagelnieuwe filmster in zijn tuin in het rustige Schoten, waar zijn vrouw Anouk Matton, hun 1-jarige zoon London, de brave hond des huizes én een reusachtige ijzeren dinosaurus een welkomstcomité vormen.

Dimitri Thivaios «Die dinosaurus was een cadeautje van een vriend, ter ere van mijn rol in ‘Jurassic World Dominion’. Nu, dat ding heeft échte scharen als klauwen, en er loopt hier een klein kind rond. Dus hebben we hem veilig in de hoogte opgesteld.»

HUMO Regisseur Jonas Govaerts zei over jou: ‘Dimitri is vroeger animator geweest. Dan denk ik aan een tekenfilmmaker. Maar een animator is blijkbaar ook iemand die hotelgasten entertaint.’ Het toont hoe verschillend jullie achtergronden zijn, maar tegelijk delen jullie wel een liefde voor Jean-Claude Van Damme, ‘Batman’, ‘Rambo’ en horrorfilms. Jullie zijn allebei movie buffs. Gaf dat dé vonk voor deze samenwerking?

Thivaios «Ik had Jonas opgemerkt na z’n horrorfilm ‘Welp’ en stuurde hem via Instagram een berichtje met mijn complimenten. We gingen iets eten en sindsdien zijn we contact blijven houden. Ik stuurde hem bijvoorbeeld mijn scène in ‘Cool Abdoul’ (film van Jonas Baeckeland uit 2021, red.) – dat deed ik ook bij andere regisseurs, bij wijze van visitekaartje. En aan het begin van de lockdown stuurde ik hem een script dat ik aan het ontwikkelen was. Ik wilde zijn two cents – zijn mening. Uiteindelijk is het erop uitgedraaid dat hij mij een bestaand Amerikaans script stuurde, met de vraag wat ik ervan vond. ‘Int Car’, over een dollemansrit door Los Angeles, speelt zich zowat volledig af in een auto, en wordt ook volledig gefilmd vanuit die auto. Ik dacht onmiddellijk: wauw, dit is zó cool. Toen bleek dat hij me wilde voor de hoofdrol, was ik héél geflatteerd. Ik koester al een acteerdroom sinds mijn tienerjaren, maar tot nu toe heb ik alleen kleine rolletjes gespeeld.»

HUMO Jonas Govaerts heeft het script herschreven: ‘Int Car’ werd ‘H4Z4RD’, Los Angeles werd Antwerpen, en er kwamen tal van plotwendingen bij. De meest opvallende toevoeging is de Achturenhond, een monsterlijke wolfachtige die Antwerpen teistert.

Thivaios «De Achturenhond was een spookverhaal dat Jonas’ grootmoeder hem vertelde als kind. Het grappige is dat mijn Belgische grootvader ook zo’n verhaal had: over de man met de groene ogen. In zijn tijd was daar een radiohoorspel over. Op een nacht had mijn grootvaders broer een pelsen frak aangetrokken, groene ogen opgeplakt en was hij op het bed van mijn grootvader gesprongen om hem bang te maken. Maar mijn grootvader heeft hem knock-out geslagen met het eerste voorwerp dat hij vond op het nachtkastje (lacht).»

HUMO Tijdens de pandemie zaten Jonas en jij naar verluidt hier samen op de sofa, aan het script te werken.

Thivaios «Goh, Jonas moet alle credits krijgen voor het script: ik gaf hoogstens wat feedback. Hij heeft het nog punkyer en gestoorder gemaakt dan het al was. We hebben wél veel gediscussieerd over de scène met Tom Vermeir.»

HUMO Dan heb je het over de compleet van de pot gerukte scène waarin Vermeir copuleert met de Lexus. Jij vond dat te ver gaan?

Thivaios «Zeker niet! We leven vandaag in een politiek correcte maatschappij. Jonas en ik zijn totaal niet zo extreem pc-minded. Maar we hebben toch een aantal gesprekken over die scène moeten hebben. Laat ons zeggen dat de scène die de film heeft gehaald, de braafste is van alle versies die in de montagekamer zijn gepasseerd (lacht).»

HUMO Is ‘H4Z4RD’ er gekomen dankzij de pandemie? De jaren voordien was je non-stop op tournee als dj.

Thivaios «Ik ben erg hands-on: als ik een project zie zitten, ga ik er volledig voor. Maar het klopt wel dat de lockdowns ons veel tijd hebben gegeven om aan het script te sleutelen, waardoor het nóg beter is geworden. We hebben ook gedraaid in augustus vorig jaar, terwijl de zomermaanden voor Mike en mij normaliter de drukste zijn, met de festivals en onze shows op Ibiza.

»Oorspronkelijk zouden we shooten in juni 2021 – vóór de geboorte van mijn zoon. Maar drie dagen voordat we zouden beginnen te filmen, is mijn vader plots overleden. We hebben de film toen twee maanden uitgesteld. Ik ben na de dood van mijn vader helemaal gecrasht. Alsof de grond onder mijn voeten wegzonk.»

HUMO In de dramatische slotscène van de film – ze speelt zich af op de Schelde, bij nacht en ontij – huil je. Échte tranen, volgens de regisseur: je dacht aan je vader, via muziek.

Thivaios (knikt) «Niet de muziek die je in de film hoort, dat is ‘Adagio for Strings’ van Tiësto. Ik dacht aan de muziek die ik had gecomponeerd voor mijn vaders uitvaart. Ik heb ze vóór die scène nog eens opgezet. Zo raakte ik in die zone van verdriet, om dat gevoel vervolgens twee uur lang vast te houden en naar die scène te vertalen. Het leek me de juiste methode: ik wilde niet gewoon op het moment zelf die muziek opzetten en het dan op een huilen zetten, dan was het geen acteren meer geweest.»

HUMO Heeft de rouw om je vader invloed gehad op je acteerwerk, denk je?

Thivaios «Ik heb mijn verdriet zéker meegenomen in mijn personage. Ik zou Noah helemaal anders hebben gespeeld zonder dat verdriet. De dood van mijn vader heeft me meer, of nog meer, verplicht om te vóélen. Want dat vond ik tot nu toe altijd het moeilijke aan acteren. Als ze me tijdens mijn eerste acteerlessen vroegen om onaangename gevoelens als woede, frustratie of verdriet op te roepen, vond ik dat altijd abstracte gegevens. Voor veel gevoelens, misschien wel voor álle gevoelens, is… (krijgt het moeilijk) … mijn vader… (veegt een traan weg). Sorry.»

Over tegenspeler Jeroen Perceval: 'Eerlijk? Ik kende 'm niet zo goed. Maar al op de eerste dag op de set werd ik omvergeblazen' Beeld Koen Bauters

De motherfucker

HUMO ‘Kom niet op de monitor kijken.’ Dat was de afspraak die Jonas Govaerts met je maakte. Als regisseur wilde hij de controlefreak in jou wat temperen. Geen makkelijke opdracht, in het bijzonder omdat je ook de producent bent van ‘H4Z4RD’: je geld zit in de film.

Thivaios «En ik bén nu eenmaal een enorme controlefreak. Vraag maar aan Eric Goens, die onze docureeks (‘Dimitri Vegas & Like Mike’, te zien op Streamz, red.) draaide: ik werk écht tot op de millimeter, soms tot grote frustratie van Eric (lacht). Maar ik ben heel nederig de set van ‘H4Z4RD’ opgestapt. Voor een controlefreak als ik was die afspraak met Jonas níét evident. Op iedere Hollywood-set waar ik al stond, zag ik grote acteurs – Chris Pratt in ‘Jurassic World Dominion’ bijvoorbeeld – na een scène wél naar de monitor lopen om het resultaat te bekijken. Eén keer wilde ik toch gaan kijken en heb ik mezelf net op tijd tegengehouden. Acteren is voor mij eigenlijk een bizarre oefening in mindfulness. Ik leef in mijn hoofd, ben altijd met duizend-en-één projecten bezig. Maar zodra er ‘Actie!’ wordt geroepen, moet ik daar zijn, in the moment.’

»(Plots) Ik improviseer ook heel graag.»

HUMO Echt? Je komt altijd perfect voorbereid aan op de set, maar net daarom hield Jonas Govaerts ervan om je tegenspeler dingen te laten zeggen die niet in het script stonden. Zo probeerde hij je te laten improviseren, opnieuw om wat van je controledwang te laten varen.

Thivaios «Ook al was dat op voorhand afgesproken: als Jonas me weer eens verraste, was het toch altijd even van ‘O, de motherfucker!’ (lacht). Maar dan ga je erin mee en léér je het leuk vinden.

»Ik ben ook geen ziekelijke controlefreak, hè. Op bepaalde vlakken ben ik zelfs een chaoot. Ga straks eens in mijn studio kijken: die is niet netjes opgeruimd. Wél heb ik een speelterrein nodig dat is afgebakend en waarover ik de controle heb. Maar binnen dat raster speel en improviseer ik graag. Ik heb deze film gemaakt, maar ik ben ook volop muziek aan het maken en scripts aan het ontwikkelen. Ik heb net een kledinglijn opgestart en de geboorte van mijn zoontje London heeft me geïnspireerd om een stripreeks te schrijven voor kinderen, samen met Erik Burnham, schrijver van de ‘Ghostbusters’-comics: ‘Dino Warriors’ zal onze reeks heten. Ik zie er ook een animatiefilm én -serie bij. Ik ga weer touren én ik probeer papa te zijn. Dat al die dingen door elkaar gebeuren, vind ik net fijn.»

HUMO De rol van bezorgde vader speel je heel overtuigend in de film. Hoe gaat het vaderen je in het echt af?

Thivaios «Het rare is: toen ik die scènes speelde, voelde ik mezelf zeker nog geen ‘vader-vader’. Vlak na de geboorte van mijn zoon vorig jaar begon ik me zelfs zorgen te maken dat ik hét nog niet voelde. Kwam dat door het verlies van mijn vader, zo vlak voor de geboorte? Anouk wist perfect wat ze aan moest met haar baby – moeder en kind, dat gaat allemaal vanzelf – maar ik stond erbij en keek ernaar, zo leek het wel. Ik gaf London weleens een papje, of ik ververste zijn pamper, maar ik werd vooral overvallen door een gevoel van nutteloosheid. Intussen is dat helemaal anders. Mocht ik Noah nú spelen, het resultaat zou helemaal anders zijn, dankzij de vader die ik intussen ook in het echte leven ben.

»Het is interessant om te zien hoe alles wat je zelf meemaakt je acteerwerk beinvloedt. Ik zie dat ook bij acteurs die ik persoonlijk ken, zoals Matteo Simoni of Kevin Janssens: hoe uiteenlopend hun personages ook zijn, ik herken er altijd íéts in van hen als mens. Alsof je personage een soort remix van jezelf is.»

HUMO Je tegenspeler in ‘H4Z4RD’ is Jeroen Perceval, telg uit een roemrijk theatergeslacht. Hij speelt de aan de pillen zittende, rappende Carlos Hazard, neef van Noah.

Thivaios «Eerlijk: ik kende ’m niet zo goed. Ik dacht: Jeroen Perceval? Interessant. Maar toen ik hem de eerste dag bezig zag op de set, werd ik omvergeblazen. Zijn personage deed me denken aan de komische film ‘Malibu’s Most Wanted’, over zo’n wannabe-Eminem, met het verschil dat Carlos een gangsta rapper uit Antwerpen is (lacht). Er zijn weinig acteurs die zo over de top kunnen gaan en toch geloofwaardig blijven – een extreem personage als Carlos kan snel een karikatuur worden. Jeroen kan dat. Ook Johnny Depp is daar een meester in: hoe crazy zijn personages ook zijn, je gelooft hem.

»Jeroen heeft me vaak geholpen. Ik had hem op voorhand gevraagd om het te zeggen als hij iets niet goed vond. Soms zei hij: ‘Ik geloof je niet.’ Waarop we de scène nog eens speelden. Veel Amerikaanse regisseurs zeggen: ‘Great, but maybe try it like this.’ Dat komt minder hard aan, maar ik heb het liever rechtuit. Ook in de muziek omring ik me niet met ja- knikkers.»

HUMO Je gaf Jeroen Perceval op de set naar verluidt advies over beleggen in cryptomunten. Geen spijt van nu, met de crash van de bitcoin?

Thivaios «Ik heb Jeroen gewaarschuwd: do your own research! (lacht) Beleggen, de beurs, bitcoin: álles ligt nu plat, hè. Ik hou me graag bezig met beleggen, en ik kan wel iemand warm maken, maar ik ga nooit zeggen: ‘Dit moet je kopen.’

»Jeroen en ik hebben tussendoor – vaak in de auto – over de gekste dingen zitten babbelen. Een film maken is ook véél wachten. Voor de ploeg moet dat vrij hilarisch zijn geweest: Jeroen die vol bloed hangt en na de ‘Cut!’, met de microfoons nog aan, doodserieus aan mij vraagt: ‘Dus, welke cryptomunt denk jij dat de beste is?’ (lacht)»

'Na de geboorte van mijn zoon voelde ik me een tijdje nutteloos. Anouk wist wat ze moest doen als mama, ik stond erbij en keek ernaar' Beeld Koen Bauters

Drank noch drugs

HUMO Noah Hazard is geen slecht mens, maar hij heeft ooit iets slechts gedaan. Jouw moeder stuurde je op je 17de naar Mallorca, om er te werken als animator in hotels. In hoeverre was je toen op het verkeerde pad beland?

Thivaios «Ik heb in mijn jeugdjaren gasten als Carlos gekend. En ik had zélf iemand als Noah kunnen worden, als mijn moeder mij en mijn broer Mike niet op de vlieger naar het buitenland had gezet. Mijn broer en ik waren helemaal losgeslagen – loose cannons, zoals ze zeggen. Ik ging gewoon níét naar school. Ik heb ook dingen gedaan waar ik niet trots op ben.

»Het Willebroekse milieu waarin ik vertoefde, was niet oké, hoezeer mijn ouders ook hun best hadden gedaan om me daarbuiten te houden. Ik ben net op tijd uit die wereld geplukt. Nu ik zelf vader ben, maakt dat me wel bang: ik heb zélf ondervonden hoe bepalend een vriendengroep kan zijn. Als ik daarover nadenk, word ik bang.»

HUMO Ging je om met dealers? Kruimeldieven? Grote criminelen?

Thivaios «Ik praat daar niet zo graag over.

»Nu, ik heb dus wel uit mijn eigen levenservaring kunnen putten voor de rol van Noah. Al was het grote verschil dat Noah wél een verantwoordelijkheidsgevoel heeft, omdat hij al een vrouw en kind heeft. Bij mij kwam dat pas later. Ik had als jonge gast géén anker, en maar één doel: proberen een bekende dj te worden. Het summum leek me in die dagen om eens te mogen draaien in de Cherry Moon. Of op Ibiza, dat toen héél ver weg leek.»

HUMO Tot je via je job als hotelanimator op Ibiza belandde. Je broer Mike volgde jou, en ging op het feesteiland aan de slag als propper. Ooit stonden jullie in discotheek Space braaf te wachten tot 2ManyDJs – toen dé Vlaamse deejayende broers – gedaan hadden met draaien, om één van jullie mix-cd’s af te geven. Nu zijn de broers Thivaios groter dan de broers Dewaele.

Thivaios «We deden écht alles om aan werk te raken. We gingen naar clubs met amper 20 euro op zak – voor ons beiden dan nog, als animator verdienden we niet zoveel. Ons enige doel was: een cd’tje afgeven. Zelfs in 2010, toen we er net in geslaagd waren Swedish House Mafia te remixen (in 2009 mochten ze ‘Leave the World Behind’ remixen, het begin van hun internationale doorbraak, red.) hebben we een hele avond in de legendarische discotheek Pasha staan wachten tot we op de foto konden met Axwell, één van de drie leden van Swedish House Mafia. Ik denk dat Mike en ik toen een hele nacht zijn doorgekomen op één – gedeelde – whisky-cola.»

HUMO Wanneer het geld plots wél binnenstroomt, doet dat veel succesvolle artiesten naar drank en drugs grijpen, met dramatische gevolgen. Waarom is dat bij jullie niet gebeurd?

Thivaios «Omdat we al die jaren zo hard hadden moeten zwoegen, en met zo weinig geld moesten zien rond te komen. Tegen de tijd dat wij succesvol werden, was ik ook al 30. Dan héb je al wat meegemaakt – zeker als animator. Mijn broer en ik hadden al héél vroeg geproefd van de party’s en de craziness. Maar mijn job als animator gaf me ook al vroeg verantwoordelijkheid: ik ben snel doorgegroeid naar hoofdanimator, met een heel team onder mij. Ik ging ’s nachts wel in discotheken draaien, maar ’s morgens moest ik weer paraat staan voor mijn team. En toen we nummer 1 werden (in 2015 stonden de broers Thivaios voor het eerst op de eerste plaats in de Top 100 DJ List van DJ Mag, red.) was ik al 33. We hadden op dat moment jaren van heavy tours in Brazilië achter de rug, voor bijna geen geld. Dan moesten we een show spelen om 6 uur ’s morgens, en om 9 uur zaten we al op een vlucht naar de volgende bestemming. Zo deden we dan twaalf sets in veertien dagen. Was ik op mijn 23ste al nummer 1 van de wereld geworden en had ik tóén bakken geld verdiend, dan zou het gevaarlijk zijn geweest. Dan was het misschien wel anders gelopen.»

HUMO Heb je mensen rond je zien kapotgaan? Aan drank, drugs, roem?

Thivaios «Bij de top-dj’s valt dat mee. Wanneer je dat niveau hebt bereikt, moet je geen urenlange sets in afterclubs meer doen. Tegelijk moet je op zoek naar een balans, anders hou je het tempo niet vol. Ik heb de voorbije week elke dag een show gedaan, en ik heb geen druppel gedronken. De week ervoor was ik wél gezwicht voor wat alcohol, om dan thuis te komen en te beslissen: nee, dat gaan we niet meer doen. Na twee jaar stilliggen was drinken geen goed idee, ik word er móé van. En ik wil straks zo fris mogelijk op de mainstage van Tomorrowland staan: ik kan me die vermoeidheid simpelweg niet permitteren. Ook al is het allemaal wat plezanter als je gedronken hebt.

»Ik ben in jaren niet zo moe geweest. Omdat we nu veel shows moeten inhalen, na de pandemie. En ik heb nu natuurlijk ook een kind. Ik denk dan: ik onderga het, en pak het daarna anders aan. Maar niemand heeft gezegd dat ik dat allemaal moet doen, natuurlijk: én een film draaien én een kledinglijn lanceren én een comic maken. Het is mijn keuze.»

HUMO ‘H4Z4RD’ is geselecteerd voor Frightfest, het grootste festival voor thriller, horror en fantasy in de UK. Hoe groot zijn je internationale ambities met de film? Wordt het je visitekaartje voor grotere rollen in Hollywood?

Thivaios «Mijn ambities zijn altijd maximaal. Al is dit een behoorlijk punky film, ik kan niet goed kan inschatten wat ‘het maximale’ in dit geval is. Laat het me zo zeggen: ik hoop dat deze film bepaalde regisseurs genoeg vertrouwen inboezemt om me een deftige rol te geven.

»Ik heb intussen al op een paar andere sets gestaan – van een grote superheldenfilm, bijvoorbeeld – en ik voelde me opmerkelijk zelfzekerder. Dat stemmetje dat ‘Don’t fuck this up!’ zegt als ik naast een grote acteur sta, klinkt sinds ‘H4Z4RD’ niet meer zo luid.

»Ik wil niet arrogant klinken, maar als ik moet draaien, heb ik nul stage fright. Mijn podiumvrees ben ik ergens lang geleden kwijtgeraakt, als animator. Het podium is mijn comfortzone: ik kan teren op twintig, wat zeg ik, dertig jaar ervaring. Al voel ik nu toch wat zenuwen voor Tomorrowland, misschien omdat alles twee jaar heeft stilgelegen.

»En ik ben ook héél zenuwachtig voor de recensies van ‘H4Z4RD’, dat geef ik toe.»

HUMO De soundtrack van ‘H4Z4RD’ bulkt van de Belgische trance – zoals ‘The Age of Love’ van Age Of Love uit 1990 – en werd overduidelijk door jou samengesteld. Daar zat je wél weer volledig in je comfortzone.

Thivaios «Tijdens het filmen heb ik me heel nederig laten leiden, maar zodra alles was ingeblikt en ik de producerspet mocht opzetten, kwam de controlefreak natuurlijk weer naar boven. Ik had op voorhand een playlist met mogelijke tracks aan Jonas gegeven, omdat hij totaal niet thuis is in elektronische muziek. Hij was verliefd geworden op ‘Virtual Zone’ van Virtual Zone, nog zo’n Belgische classic. Maar dat is een echt Johnny-nummer, een foorschijf. De dj in mij, die de kenners wil imponeren met zijn retrosets, roerde zich. Ik heb 101 andere nummers geprobeerd, om uiteindelijk te moeten toegeven: fuck, ‘Virtual Zone’ is gewoon de beste openingstrack voor deze film. En dat nummer is het uiteindelijk ook geworden.»

HUMO Die grote superheldenfilm waarover je het daarnet had, is dat toevallig ‘Batgirl’, geregisseerd door Adil El Arbi en Bilall Fallah, die ook een cameo hebben in ‘H4Z4RD’?

Thivaios «No comment (lacht).»

HUMO ‘Sent from the bat mobile’ staat er al jaren onder je mails. Hoe stoer je ook poseert op je dj-posters, je zult altijd een filmgeek blijven?

Thivaios «Maar je moet het wel goed uitspreken, hè: niet als batmobiel, maar als bat mobile – de pun is dat de mail werd verzonden van mijn mobiele telefoon. Want zelf ben ik geen autofreak. De enige auto die ik misschien nog écht zou willen, is de DeLorean uit ‘Back to the Future’. Dus ja: ik bén een filmgeek.»

'Had mijn moeder mij en mijn broer niet op een vliegtuig naar het buitenland gezet, was het misschien slecht afgelopen met ons. We waren compleet losgeslagen' Beeld SBS BE

Eerste keer zonder

HUMO In de aftiteling zien we het: ‘H4Z4RD’ is opgedragen aan je vader, Takis Thivaios, die vorig jaar in mei overleed. Eén beeld uit de docureeks van Eric Goens zei alles over hoe close jullie familie is: je slapende vader naast jou op de tourbus, terwijl jij ‘Mortal Kombat’ speelt.

Thivaios «De gedachte dat mijn vader er dit jaar op Tomorrowland voor het eerst niet bij zal zijn: het dringt nog altijd niet tot me door.»

HUMO Hoe stelt je moeder het? In betere tijden zaten jullie in deze periode met de hele familie op Ibiza.

Thivaios «Ze trekt fantastisch haar plan. Absolute waanzin, hoe goed ze dat doet. Ze gaat – ironisch genoeg, misschien – graag naar Griekenland nu, het thuisland van mijn vader. Ze zit daar op dit eigenste moment. En ze komt straks ook op bezoek bij ons in Ibiza. Ze doet haar ding. Zot, eigenlijk.»

HUMO Hoe stelt je broer het?

Thivaios «Mike is heel erg op zichzelf, en dat wil ik respecteren. Ik ga hier niet in zijn plaats spreken. Mike heeft wél een erg goed soloalbum gemaakt, dat binnenkort verschijnt.»

HUMO Het is Dimitri Vegas en Like Mike schijnbaar altijd al voor de wind gegaan: the sky was the limit. Waren de gebeurtenissen in 2021 jullie eerste ervaring met verlies?

Thivaios «We hadden ooit al onze grootouders in Griekenland verloren, maar dit was voor ons een echte aardverschuiving.

»De dood confronteert je met een enorme machteloosheid. Het is een bijzondere gewaarwording, zeker als controlefreak. Ik kende dat gevoel nog niet. Het was een zegen dat we door de pandemie niet konden touren: zo konden we thuis bekomen van de klap, en elk op onze eigen manier onze plaats proberen vinden in deze nieuwe realiteit. En dat blijft moeilijk. We zullen moeten blijven zoeken.»

HUMO Bedankt voor het gesprek.

‘H4Z4RD’ is vanaf 20 juli te zien in de bioscoop.