‘Dit is het moeilijkste wat ik ooit heb gedeeld’: Julie Van den Steen praat voor het eerst over verlies ongeboren kind

Eind mei ontdekte Julie Van den Steen dat ze zwanger was. ‘En midden juli hoorde ik dat ik het niet meer was.’ Bij een echo bleek het hartje niet meer te kloppen. In een openhartige post op social media bracht Van den Steen vandaag het nieuws zelf naar buiten, om het taboe rond miskramen te doorbreken. Want het overkomt maar liefst 1 op 6 vrouwen.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? VTM-gezicht Julie Van den Steen vertelt dat ze een miskraam heeft gehad. Waar? Een video op social media. Waarom is het opvallend? Door haar verhaal zelf te vertellen, wil Van den Steen het taboe rond miskramen doorbreken.

‘De zwangerschap kwam onverwacht, maar ik wou ervoor gaan en dat nieuws liefst zo snel mogelijk met iedereen delen’, schrijft Van den Steen op Instagram. ‘Ik was echt heel gelukkig.’ De situatie was niet ideaal, omdat de presentatrice net uit elkaar was gegaan met haar vriend. Toch besloot ze het kind te houden, met de steun van haar ex.

Toen Van den Steen 12 weken zwanger was - een kaap die alle prille zwangere vrouwen hopen te halen, omdat het risico op een miskraam het grootst is in die eerste drie maanden - kreeg ze van de gynaecoloog slecht nieuws te horen. Er klonk geen hartslag meer op de echo. ‘Mijn wereld stond stil en ik voelde helemaal niets meer. Al mijn dromen en verwachtingen waren weg. Dat was behoorlijk traumatisch, en is het nog altijd als ik heel eerlijk ben.’

Julie Van den Steen doet haar verhaal om het taboe rond zwangerschapsverlies te doorbreken. Maar liefst 1 op 6 vrouwen krijgt er mee te maken, slechts weinigen durven erover te praten. Nochtans is dat wel nodig, zegt ze: ‘Er kan natuurlijk iets mis zijn met je lijf, maar dat is vaak niet het geval. En dat vergeet je snel als je enkel de goeie verhalen ziet passeren op social media waar er 9 maanden later wél een kindje is. Of dat vergeet je snel omdat er zo’n taboe rond zwangerschapsverlies hangt. Uit schaamte of schuldgevoel wordt er amper nog over gepraat en vooral verwacht dat je er snel weer over bent. Maar “het mocht niet zo zijn” of “de natuur heeft dat zo beslist…” geven nu eenmaal geen troost op dat moment.‘

‘Ik had zelf heel veel aan de verhalen die ik kon vinden van andere vrouwen hierover’, schrijft ze nog. ‘Vond dat bijzonder moedig, herkenbaar en eerlijk. Het gaf me in de donkere zomer van 2022 toch wat steun. En ik voel dat ik dat nu ook wil doen. Dus als je dit leest en je weet hoe dit voelt: je bent niet alleen en er is niets mis met jou. Op welk vlak dan ook.’