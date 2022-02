Dit mag u vanavond niet missen op televisie

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘Ghostbusters’

Alle flitsende remakes van de afgelopen jaren ten spijt blijft het origineel van Ivan Reitman uit 1984 de enige échte ‘Ghostbusters’. Je kunt er allerlei boodschappen in zien over het Reagantijdperk, maar de 12-jarigen voor wie de film bedoeld is, zien gewoon een amusante spokenkomedie. Benieuwd of zij de gag snappen waarin Dan Aykroyd gepijpt wordt door een spook.

Om 20.35 op VTM 4

‘The Silence of Others’

De dictatuur onder Franco was één van de wreedste periodes in de moderne geschiedenis van Spanje, maar vandaag wordt er nauwelijks nog over gesproken. Deze docu laat enkele slachtoffers aan het woord.

Om 23.15 op Canvas

'Taboe' Beeld © VRT - Frank Temmerman

‘Taboe’

Philippe Geubels bundelt vanavond straffe momenten en niet eerder uitgezonden momenten uit ‘Taboe’ in een laatste compilatie-aflevering, en dan zit het tweede seizoen er onherroepelijk op. We zullen ze missen, de deelnemers. Humo blikte eerder al met Elise, Jenna, Mandy en Jeroen terug op de afleveringen over autisme, genderdiversiteit, verslaving en een onvervulde kinderwens.

Om 20.05 op Eén

‘Kin’

Charlie Cox (bekend van ‘Boardwalk Empire’ en ‘Daredevil’) geeft gestalte aan Michael Kinsella, een lokale drugscrimineel die betrokken raakt bij een hevige bendeoorlog in Ierland. Na het uitzitten van zijn gevangenisstraf probeert Kinsella zijn dochter Anna terug te krijgen, terwijl hij nog steeds deel uitmaakt van een criminele drugsfamilie in Dublin en zij verwachten dat hij terug aan het werk gaat. In ‘Kin’ spot je ook nog onder andere Clare Dunne (‘Duel’) en ‘Game of Thrones’-veteranen Aidan Gillen en Ciarán Hinds.

Om 23.29 op NPO

‘Louis Theroux’s Forbidden America’

Louis Theroux, de Britse journalist wiens blik altijd in de stand Oprechte Verwondering staat, is terug in de VS en onderzoekt daar de meest controversiële onderwerpen van het land. Vanavond ontmoet hij extreemrechtse online influencers.

Om 22.00 op BBC 2