Dit waren de Belgen in Cannes: ‘Net als bij de Rode Duivels is er ineens een gouden generatie opgestaan’

België boven in Cannes afgelopen weekend: ‘Close’, de tweede langspeelfilm van Lukas Dhont, heeft de ‘Grand Prix’ gewonnen op het Filmfestival. Ook Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch vielen in de prijzen met ‘Le otto montagne’, net als de broers Dardenne met ‘Tori et Lokita’. Een overzicht van de belangrijkste belgen op het Filmfestival.

Nog nooit waren Belgen zo dominant in Cannes: ‘Als producent zou je ze soms iets willen aandoen, omdat het nooit goed genoeg is’

Nooit eerder waren Belgische filmmakers zo dominant aanwezig in Cannes. Maar hoe kunnen we dat succes verklaren? Producenten en regisseurs leggen het uit: ‘Wij beseffen dat gedurfde keuzen óók een publiek bereiken.’

Op setbezoek bij Felix Van Groeningen en Charlotte Vandermeersch: ‘Een lokale boer heeft onze acteur naar huis gemot’

Filmkoppel Felix Van Groeningen (44) en Charlotte Vandermeersch (38) rondde in januari de opnames van ‘Le otto montagne’ af, een verfilming van Paolo Cognetti’s bestseller ‘De acht bergen’. Een avontuur op hoogte, na een klim uit een psychologisch dal. De film sleepte de gedeelde juryprijs in de wacht op het filmfestival. ‘Vooral de menselijke kant van de personages raakte me heel erg, en ik was kapot van het boek. Dus ja, ik wou dit heel graag doen.’

Nora Monsecour stond model voor Lara in ‘Girl’: ‘Waarom kunnen mensen gewoon aanvaarden dat ik vroeger een piemel had en nu niet meer?’

Met een virtuositeit die we in België alleen nog maar bij de gebroeders Dardenne gezien hebben, penseelde regisseur Lukas Dhont - sinds afgelopen weekend in Cannes weer een belangrijke filmprijs rijker - het aangrijpende maar nooit sentimentele verhaal van de 15-jarige Lara, een transgendermeisje met een ballerinadroom. De film werd terecht bedolven onder internationale lof. Humo sprak een paar jaar geleden met Nora Monsecour, die model stond voor Lara in de film: ‘Ik ben apetrots op ‘Girl’, dus dan moet ik eigenlijk ook trots zijn op mezelf, niet?’

Adil El Arbi en Bilall Fallah: ‘Mensen hier denken te wit. Dezelfde acteurs en actrices krijgen steeds dezelfde rollen’

Succesduo Adil El Arbi en Bilall Fallah maakte voor het festival even tijd vrij van de opnamen van hun volgende Hollywoodproductie ‘Batgirl’, met ‘Rebel’, de met het middernachtelijke ereplekje in het programma beloonde ‘persoonlijke’ film over Vlaamse Syriëgangers.

Eerder hadden ze het in Humo al over hun samenwerking, hun internationale carrière en hun fictieserie ‘Grond’, de gedurfde tragikomische fictiereeks op Play4 en Netflix over een Molenbeekse familie die besluit heilige Marokkaanse grond naar België te importeren zodat moslims hier kunnen worden begraven. ‘Mensen hier denken te wit. Dezelfde acteurs en actrices krijgen steeds dezelfde rollen’

Filmmakers Luc en Jean-Pierre Dardenne: ‘Het moslimfundamentalisme breidt zich uit naar basisscholen’

De Waalse gebroeders Dardenne: vaak goed voor een bekroning op het Filmfestival van Cannes, altijd met de vinger aan de pols van wat er groeit en broeit in onze maatschappij. Met hun film ‘Le jeune Ahmed’ begaven ze zich in de wereld van het moslimfundamentalisme. ‘De dag dat iemand mij verbiedt om wijn te drinken, is het oorlog!’

Lukas Dhont: ‘In mijn tienerjaren worstelde ik zelf met vrouwelijkheid. Daarom is deze film uit mij gekomen’

Lukas Dhont maakte voor het eerst indruk met ‘Girl’, het langspeelfilmdebuut dat hem een ronduit indrukwekkende zegetocht opleverde. Hoofdrolspeler Victor Polster werd in Cannes bekroond als beste acteur, Dhont kreeg de Caméra d’Or voor het beste regiedebuut, Netflix kocht de film én hij was dat jaar de Belgische inzending voor de Oscar voor Beste niet-Engelstalige Film. ‘Mocht iemand ‘Girl’ een melodrama noemen, dan zou ik me beledigd voelen’

Het Gat van de Wereld: Onze Mannes in Cannes

