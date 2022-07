Dit zijn de 10 allerslechtste concerten van Rock Werchter 2022: ‘Kan iemand mij het succes van deze oetlullen verklaren?’

Gewapend met notitieboekje, een open geest en zin in muzikale wonderen trokken onze journalisten het strijdveld op dat zich bevond aan de voet van de vier podia van Rock Werchter. Helaas, men keert niet altijd victorie kraaiend weder van elke veldslag waarin men zich mengt: dit waren de tien slechtste concerten van deze editie.

1. Waterparks ☆☆☆☆☆

De robots uit The Masked Singer. Een Belgisch witblauw. De kerktoren van Werchter. Piet Huysentruyt. Steenokkerzeel. Uw mama.

Dat en véél meer hadden wij liever tegen onze hersens geramd gekregen dan vijf minuten te moeten luisteren naar de show van Waterparks.

Beeld Koen Keppens

2. Peach Tree Rascals ☆☆☆☆☆

Sorry, was dat onze maag of de uwe? Voorwaar, ‘t is een song van de Peach Tree Rascals!

Beeld Alex Vanhee

3. Imagine Dragons ★☆☆☆☆

Het is met Imagine Dragons zoals met de populariteit van Andy Peelman. Het moet verborgen camera zijn, een list van sadisten, een wraakactie van Thomas uit de lagere school met wiens voorhoofd ik ooit één keer te veel heb gelachen.

Beeld © Stefaan Temmerman

4. Grandson ★☆☆☆☆

Grandsons fluttige, eendimensionale punkpop was te dun en te futiel om te blijven boeien. Wie Twenty-One Pilots toch net een tikkeltje te gesofisticeerd vond, holde naar The Slope voor Grandson.

Beeld Koen Keppens

5. Lewis Capaldi ★☆☆☆☆

Laatste bindtekst van Lewis: ‘Als je genoot van deze set, vertel er dan over tegen iedereen die je ooit ontmoet hebt. En als je het niks vond, keep it to your fucking self.’ Ik zwijg als de nacht.

Beeld Koen Keppens

6. Alec Benjamin ★½☆☆☆

Op een bepaald moment blèrde Alec Benjamin, starend in een lege KluB C met zijn ergerlijke puppyblik, ‘punch my face, do it because I like the pain.’ Ik ging niet in op zijn verzoek, want ik ben tegen zinloos geweld, maar dat was een inschattingsfout voor de geschiedenisboeken.

Beeld Koen Keppens

7. The Kid LAROI ★½☆☆☆

In de betere vishandel is The Kid Laroi te vinden links van de gladde aal. Hij had speciaal voor de gelegenheid de föhn van Herman Schueremans geleend om zijn surfershaar in een perfecte plooi te draperen, en zijn wasbord blonk badend in de babyolie.

Beeld Alex Vanhee

8. Twenty One Pilots ★★☆☆☆

Whisky bij de koffie is lekker, maar Twenty One Pilots goot evengoed Fristi bij de Jupiler: reggae bij dance bij punk bij pop. Als je ze niet tegenhield, hielden ze nog halt bij pakweg Algerijnse diwan-muziek, of erger nog: pleegden ze een zoveelste aanslag op de hiphop. Tyler Joseph horen rappen is zoals Alexander De Croo zien breakdancen.

Beeld Alex Vanhee

9. Sans Soucis ★★☆☆☆

Wakker worden met Giulia Grispino? Er zijn slechtere manieren om aan je dag te beginnen. Onder het alias Sans Soucis verdreef ze de stofnetten uit onze slaperige kop.

Beeld © Stefaan Temmerman

10. LP ★★☆☆☆

De songs zijn goed, en je kunt zo horen dat de juiste producer er met de juiste superster aan de microfoon alle kanten mee zou uit kunnen, maar in handen van LP en haar eigen band, klinken ze toch vooral als bombastische doorsneerock.

Beeld © Stefaan Temmerman