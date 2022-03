Dit zijn de 10 meest gelezen artikelen van afgelopen week op Humo.be

1. ‘Zelfs aan de keukentafel kunnen wij het uitgebreid hebben over masturbatie’

Schoonzusjes Stephanie en Magali, de girlpower in ‘Château Planckaert’. Lees hier het dubbelinterview.

2. ‘De nachtverpleger verkrachtte me meermaals in een isoleercel, het was traumatisch en onvergeeflijk’

Delphine Lecompte Beeld HUMO

Op haar 21ste werd Delphine Lecompte opgenomen in een psychiatrische instelling. Haar verblijf werd een langgerekte nachtmerrie: één van de zorgverleners heeft haar daar zeventien maanden lang misbruikt. Nu doet ze voor het eerst haar relaas.

3. ‘Wie zegt dat Poetin straks niet hetzelfde doet met pakweg Finland? Er is niemand meer die hem tegenhoudt’

Beeld Getty Images/iStockphoto

De Russische schrijver Aleksandr Skorobogatov over de oorlog in Oekraïne. ‘Het klinkt banaal maar de enige reden voor deze oorlog van Poetin is Poetin.’

4. IJskoning Guga Baúl smelt als sneeuw voor de zon in ‘The Masked Singer’

Beeld VTM GO

Geen baúl meer op tv: ‘Het is alsof ik uit de kast kom’

5. ‘Na een eetvideo lag ik als een heroïneverslaafde te trillen in mijn zetel – ik heb toen oprecht even gevreesd voor mijn leven’

Beeld Koen Bauters

De 7 Hoofdzonden van Bockie De Repper: ‘Ik zit er niet mee in welke broek ik nu aanheb. Ik vind het al een prestatie dát ik er eentje aanheb.’ En Onze Man maar instemmend knikken.

6. De vriendin van Maarten Vangramberen: ‘Ik zag hem voor het eerst toen zijn debuut maakte op televisie en vond hem een haantje met een grote mond’

Annick Mastbooms, vriendin van Maarten Vangramberen Beeld Saskia Vanderstichele / Humo

Uit ons archief: Humo sprak met Annick Mastbooms. ‘Het heeft een tijdje geduurd vooraleer we officieel een koppel werden, ook al deelden we af en toe de lakens.’ Lees verder.

7. Zonder ‘De Verhulstjes’ zouden wij als gewone stervelingen nooit beseffen hoe lastig het leven kan zijn als je rijk bent

Viktor en Gert Verhulst Beeld SBS

‘Het is een ramp!’ riep Gert Verhulst toen Viktor in de keuken binnenkwam. ‘Ik kan het niet geloven, nu ben ik verloren!’ Had de pandemie Studio 100 finaal op de knieën gekregen? Kon Julia dan toch niet aarden bij K3? Wilde Samson niet verder met Marie?

8. Van een vuurgevecht tijdens een pijpbeurt tot de duurste schoolproductie ooit: ‘Euphoria’ was één lange, waanzinnige trip

Euphoria Beeld rv

Een serie die met niets anders op televisie te vergelijken valt. Lees onze ★★★★½-recensie.

9. ‘Op onze eerste afspraak heb ik met opzet mijn trein gemist. We hebben halsoverkop een hotel geboekt’

Beeld Johan Jacobs Humo 2020

Dit is Niels Cremers, de man van VRT-journalist Riadh Bahri, die deze week in ‘Stukken van mensen’ te zien was. Lees verder.

10. Modderige berenvellen, gespierde lijven en veel geschreeuw met speekselvlokken: subtiliteit is ver zoek in ‘Vikings: Valhalla’

Beeld BERNARD WALSH/NETFLIX

De nieuwe Netflixserie is weer ouderwets spierballenvermaak. Lees verder.