Dit zijn de beste moppen van Bart De Wever en co: ‘Mijn tweede man was socialist en staakte ook in bed’

Vandaag exact 20 jaar geleden ontstond de N-VA uit de Volksunie en begon de partij aan zijn opmerkelijke veroveringstocht van het Vlaamse politieke landschap. Voor sommigen is dit waarschijnlijk al voldoende om de lachspieren te doen oververhitten, maar opgelet, de echte humor moet nog komen. Wij bundelden de Bulderlacht’s van drie voortvarende Vlaamse ridders: Bart De Wever, Zuhal Demir en Ben Weyts.

De beste grap volgens Bart De Wever

Prins Laurent heeft alweer een bolide in de prak gereden. Een week later komt hij bij zijn broer, de kroonprins, op bezoek en zegt opgewonden als een kind met nieuw speelgoed: ‘Ik heb een nieuwe automobile gekocht. Een 4X4, wat een machien! Waarop prins Filip hem geërgerd toebijt: ‘Imbécile, uw garage is maar 2 op 3 meter!’

De beste grap volgens Zuhal Demir

Een vrouw van 87 sterft en komt bij Sint-Pieter. ‘Goeiemiddag, Sint-Pieter,’ zegt ze. ‘Ik ben 87, ik ben vier keer getrouwd geweest, en ik ben nog altijd maagd. Dat is toch een speciaal plaatsje waard, hè?’ ‘Vier keer getrouwd en nog altijd maagd?’ vraagt Sint-Pieter. ‘Dat moet je me toch een keer uitleggen, meisje.’

‘Mijn eerste man was een CD&V’er, die durfde niet. Mijn tweede man was een socialist: altijd staken. Mijn derde man was lid van de Open VLD: veel beloven maar niks doen. En mijn vierde man was er eentje van Groen. U weet, die jongens plukken geen bloempjes.’

De beste grap volgens Ben Weyts

Twee domme blondjes lopen wat te slenteren over straat. Het ene blondje schrikt plots op: ‘Ooooh, kijk daar, een dode vogel!’ Het andere blondje richt onmiddellijk het hoofd op en tuurt de hemel af: ‘Waar, waar?’

