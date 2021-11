Dit zijn de finalisten van Humo’s Comedy Cup 2021

Unisono nahikkend van het lachen kwam de jury van Humo’s Comedy Cup zonet tot een vrolijk verdict: dit zijn de drie stand-up comedians die doorstoten naar de finale.

In De Centrale in Gent speelden acht stand-up comedians vanavond de voorlopige set van hun leven in de halve finale van Humo’s Comedy Cup. De jury hikte zich, verheugd over de hoge kwaliteit van deze lichting, een liesbreuk van het lachen, en moet dus hopen dat de reguliere zorg in de ziekenhuizen niet verder in het gedrang komt.

Verder kwam ze tot deze eensluidende beslissing: Vincent Voeten, Jade Mintjes en Charles Le Riche stoten door naar de finale.

Die vindt plaats op 15 december in de Antwerpse Arenbergschouwburg. U kiest zelf wat u doet met uw leven, maar wij zouden kaartjes bestellen.

Koop nu al je tickets voor de finale »