Dit zijn de resultaten van Humo’s Pop Poll 2022

Также в прошлом году – pardon, eerst even die ongenode bezoeker buitenwerken. Wat we wilden zeggen: ook 2022 werd allerminst het jaar waarin een mens onbezorgd bij de radiator kon klinken op de vrijheid. Inflatie, mondmaskers die vervangen werden door balaclava’s, miljardairs met meer poen dan manieren, hittegolven, WK’s die nooit op temperatuur kwamen en deadlines die in het gedrang kwamen omdat het bibberend nu eenmaal moeilijk tikkenis. Maar wat is toch die deugdzame, warme gloed aan de einder? Het fonkelende goud van de Pop Poll-medailles! Traditiegetrouw aan de meet uitgedeeld aan diegenen die volgens u de voorbije twaalf maanden tóch de moeite van het uitzweten maakten. Aan de winnaars: Поздравляю! Proficiat!

MAN VAN HET JAAR

Beeld Humo

1. Volodimir Zelenski

2. Conner Rousseau

3. Remco Evenepoel

4. Bart Cannaerts

5. Alexander De Croo

6. Wout van Aert

7. Bart De Wever

8. Tom Van Grieken

9. Average Rob

10. Stromae

Vorig jaar stonden twee virologen bovenaan, maar in 2022 hadden we duidelijk andere zorgen. En dan vooral (1), ook voor u het toonbeeld van standvastigheid. Hoeveel Oscarwinnaars staan ook zó goed in kaki? Stevig in het rood, én zilver: (2). Op (3) een genaturaliseerde Spanjaard, op een afstandje gevolgd door een netniet-winnaar (4). Dat enerverende geluid? Het tandengeknars van (7): zelfs hinkend blijft (5) beter scoren in uw lijstje.

Lees ons interview met Conner Rousseau: ‘Een rondleiding in Molenbeek bevestigde: ik voel mij er niet thuis’

BESTE POLITICUS/POLITICA

Beeld Humo

1. Conner Rousseau

2. Alexander De Croo

3. Tom Van Grieken

4. Zuhal Demir

5. Bart De Wever

6. Petra De Sutter

7. Raoul Hedebouw

8. Frank Vandenbroucke

9. Jos D’Haese

10. Tinne Van der Straeten

Afspraak in 2024? Laat zitten. De eerste minister blijft uw eeuwige tweede. Moest (2) het goud vorig jaar laten aan (8), dan moet hij nu diens baas boven zich dulden. Hardnekkig blijven doen alsof je niet in de regering zit: het hélpt. De enige nieuwkomer, ten koste van Annelies Verlinden, is (10). Opvallend: ook dit jaar geen Wouter Beke. Moet hij écht nog eens zijn verwezenlijkingen komen opsommen?

WIE HEEFT U HET MEEST DOEN LACHEN?

Beeld Humo

1. Average Rob

2. Bockie De Repper

3. Jeroom

4. Jennifer Heylen

5. Philippe Geubels

6. ‘De ideale wereld’-woordvoerder

7. Thomas Huyghe

8. Rik Verheye

9. Erik Van Looy

10. Sociaal Incapabele Michiel

Al lachend zegt de Humo-lezer zijn mening, maar wilt u de volgende keer wel proberen uw tranen náást het stemformulier te plengen? De inkt loopt namelijk uit. Hebben we nog net kunnen ontcijferen: ene Avatar Bob (1), Benny de Rocker (2), ene Jeroen (3), de wielrenner Rik Van Looy (9) en een Sociaal Incontinente Michel (10).

Average Rob: ‘In elke fase van mijn leven ben ik dom genoemd, of oppervlakkig, of ongetalenteerd’

FAVORIETE ONENIGHTSTAND

Beeld Humo

1. Charlotte Timmers

2. Jennifer Heylen

3. Ella Leyers

4. Conner Rousseau

5. Harry Styles

6. Matteo Simoni

7. Geert Van Rampelberg

8. Danira Boukhriss Terkessidis

9. Mathieu Terryn

10. Dieter Coppens

Verandering van spijs doet eten, naar het schijnt, dus mag uw vorige winnares (3) na meerdere gouden medailles dit jaar beschikken voor vers bloed (1). ‘Het Rik Verheye-effect’ heet dat. Uw vorige (2) mag blijven staan, maar voorts staat dit jaar volledig in teken van de gendergelijkheid: voor het eerst sinds mensenheugenis bestaat dit lijstje voor méér dan de helft uit bonkige manspersonen. Nu ja, bonkig: (4) is er ook weer bij.

Ella Leyers: ‘Met Rik in de jury kon ik me niet meer op ‘De allerslimste mens’ concentreren. Ik was dom van liefde’

VROUW VAN HET JAAR

Beeld Humo

1. Danira Boukhriss Terkessidis

2. Maaike Cafmeyer

3. Camille Dhont

4. Queen Elizabeth II

5. Mahsa Amini

6. Nafi Thiam

7. Zuhal Demir

8. Ella Leyers

9. Lotte Kopecky

10. Nina Derwael

De allerslimste (1) gaat ook hier met de oorkonde aan de haal, en in tegenstelling tot uw Man van het Jaar hoefde ze daarvoor niet eens de Russen op bezoek te krijgen. Uw favoriete actrice eindigt daardoor op (2). Een mooie carrière begint op (3), terwijl – ah, het leven! – er op (4) eentje afgerond wordt. Onze wens voor 2023: dat we dit lijstje nooit meer moeten aanwenden om martelaren als (5) te eren. Afgesproken, baardmannetjes?

Maaike Cafmeyer: ‘Ik was zo verdrietig, zo angstig. Er was een moment dat ik hier niet meer wilde zijn’

LUL VAN HET JAAR

Beeld Humo

1. Vladimir Poetin

2. Tom Van Grieken

3. Conner Rousseau

4. Elon Musk

5. Ben Weyts

6. Dries Van Langenhove

7. Bart De Wever

8. Alexander De Croo

9. Gianni Infantino

10. Donald Trump

Zo, wat een fraai boeketje piemels! Over de winnaar valt dit jaar niet te discussiëren, hij heeft zó zijn best gedaan, waardoor uw vorige sterkhouder strandt op (5). Had 44 miljard veil voor zijn plaatsje: (4). Terwijl (3) en (8) het gewoon op de oude manier doen: in een kaduke federale regering zitten. Oude bal op (10), een voetbal op (9) en de traditionele rechtse ballen op (2), (6) en (7). Als dáár maar geen coalitie van komt.

Hoe komt Oekraïne uit de impasse? ‘Poetin is zijn job beu en wil niet lang meer aan de macht blijven’

SPORTFIGUUR VAN HET JAAR

Beeld Humo

1. Remco Evenepoel

2. Wout van Aert

3. Nafi Thiam

4. Nina Derwael

5. Thibaut Courtois

6. Kevin De Bruyne

7. Loena Hendrickx

8. Lotte Kopecky

9. Bashir Abdi

10. Simon Mignolet

Al legt u (5) en (10) in de lengte na elkaar, al bouwt (4) een brug met gelijke leggers: de afstand tussen (1) en (2) is níét te dichten. ‘Zelfs ik leg ’m niet te voet af,’ aldus (9). ‘Zelfs ik spring er niet over,’ zegt (3). ‘Zelfs ik mik er geen voorzet over,’ weet (6). Ook hier plots onzichtbaar: Romelu Lukaku, uw vorige (5). Naar verluidt wilde hij nog op zichzelf stemmen, maar kreeg hij zijn stembiljet niet in de bus gemikt.

De jeugd die van Remco Evenepoel een wereldkampioen maakte: ‘Ik heb nooit zo’n obsessioneel en maniakaal kind gezien’

BESTE FILM

Beeld Humo

1. Zillion

2. Close

3. Onze natuur

4. Top Gun: Maverick

5. Rebel

6. Black Panther: Wakanda Forever

7. The Batman

8. Elvis

9. Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

10. Doctor Strange in the Multiverse of Madness

U bent er natuurlijk zélf nog geweest, of dat had u toch gewild, en dus vangt de bioscoopsensatie van 2022 ook goud in deze categorie. Voorts: meer dan terecht cinemachauvinisme op (2) en (5), gevolgd door de gebruikelijke superhelden (6, 7, 10) en één opdondertje (4). Wat (3) betreft: dat u van natuurfilms hield, hadden we wel gedacht, maar die in uw Pop Poll-lijstje stemmen? Kinky!

Eden Dambrine (15) en Gustav De Waele (14) uit ‘Close’: ‘Aan het einde van de eerste week heb ik gehuild op de set: ik voelde me geen echte acteur’

BESTE SERIE (nationaal)

Beeld Humo

1. Nonkels (Streamz/Play4)

2. Chantal (Eén)

3. Twee zomers (Eén)

4. Billie vs. Benjamin (Streamz/VTM)

5. Thuis (Eén)

6. Dertigers (Eén)

7. Geldwolven (Streamz)

8. Onder vuur (Eén)

9. Roomies (Eén)

10. Déjà vu (Streamz)

Die wentelende verhaallijnen! Die brede waaier aan personages! Die prachtige decors! En toch weer geen ‘Winterbeelden’ in uw top 10. Voor de rest: West-Vlaanderen boven (1, 2), op (3) een groepsverkrachting van eens iets anders dan het Algemeen Nederlands, een eeuwige sterkhouder op (5) en een terechte erevermelding voor (9). Alleen, die plotse verschijning van (6): wat hebben zij dat ‘Winterbeelden’ niet heeft?

Rik Verheye, Jelle De Beule en Wim Willaert, de nonkels uit ‘Nonkels’: ‘Stap in je auto, rij een kwartier de stad uit en daar is het, het n-woord’

BESTE SERIE (internationaal)

Beeld Humo

1. Stranger Things

2. Peaky Blinders

3. The Crown

4. After Life

5. Euphoria

6. Better Call Saul

7. Bridgerton

8. House of the Dragon

9. Borgen

10. The White Lotus

Argentinië wereldkampioen en de Sovjet-Unie die weer begint te stuiptrekken: de jaren 80 zijn al even terug (1), maar hoe u ’s nachts nog in slaap sukkelt, wetende dat het magistrale (6) niet eens een plaatsje is gegund in uw top 3 en (10) zelfs alleen op uw lijstje mag na het betalen van entreegeld, dát mag Joost weten. Ook een beetje verwarrend: is (4) nu de spin-off van (3), of hebben we dat verkeerd begrepen?

Saul, het ga je goed man, en dank je voor het spannendste dat we ooit zagen in de geschiedenis van de tv

BESTE ACTEUR (nationaal)

Beeld Humo

1. Matteo Simoni

2. Rik Verheye

3. Koen De Bouw

4. Tom Van Dyck

5. Jeroen Perceval

6. Wim Willaert

7. Kevin Janssens

8. Ward Kerremans

9. Zouzou Ben Chikha

10. Geert Van Rampelberg

(2) zat ook in uw favoriete serie, dit jaar, maar dat is blijkbaar klein bier vergeleken met meespelen in ‘Zillion’. Uw voormalige golden boy volgt dus mooi zichzelf op als uw favoriete beeldvulsel (1). Het brons gaat naar de gevestigde waarde (3), die maar net een andere ancien (4) van het erepodium houdt. Vorig jaar op (9) en (10), dit jaar foetsie: Koen De Graeve en Gene Bervoets. De ene al wat terechter dan de andere.

Matteo Simoni, pornokoning in ‘Zillion’: ‘Plots zei Dennis Black Magic tegen mij: ‘Ik heb ooit nog naar een cameraploeg geschoten’’

BESTE ACTRICE (nationaal)

Beeld Humo

1. Maaike Cafmeyer

2. Charlotte Timmers

3. Jennifer Heylen

4. Barbara Sarafian

5. Ruth Becquart

6. Lynn Van Royen

7. Natali Broods

8. Marie Vinck

9. Inge Paulussen

10. Lubna Azabal

Zeg nog eens dat de Vlaming niet progressief stemt: ál uw keuzes voor deze lijst zijn vrouwen! Na een jaar afwezigheid eist (1), gewapenderhand deze keer, haar rechtmatige medaille weer op. Indrukwekkend, net zoals uw (2), die ook al uit het niets de lift naar boven heeft gevonden. Het zilver van 2021 moet genoegen nemen met brons. Afwezig: Lize Feryn, maar zij heeft thuis ander brons om zich aan op te trekken.

Ook zonder extra betekenis was ‘Chantal’ een uitstekende serie geweest, maar die kleine glinster is Maaike Cafmeyer zeer gegund

BESTE ACTEUR (internationaal)

Beeld Humo

1. Timothée Chalamet

2. Benedict Cumberbatch

3. Tom Hanks

4. Tom Cruise

5. Ryan Gosling

6. Brad Pitt

7. Idris Elba

8. Harry Styles

9. Nicolas Cage

10. George Clooney

Tim… Timothée Ch… Chalamala… Euh. En Benedict Cumb… Cumberbumb… Afijn, uw (1) en (2) mogen er zijn. Maar (3)! Práchtige naam, en zo vlot uitspreekbaar! Oogt uw top 3 identiek aan die van vorig jaar, dan zijn verderop de kaarten herschud: Daniel Craig heeft zijn laatste notering gehad – voorlopig zitten we met een Bond zonder naam – en een onwaarschijnlijke nieuwkomer op (4). Wat betreft úw gunfactor: top, hoor.

‘Bones and All’ met Timothée Chalamet is een smakelijk botje om op te peuzelen

BESTE ACTRICE (internationaal)

Beeld Humo

1. Julia Roberts

2. Natalie Portman

3. Florence Pugh

4. Zoë Kravitz

5. Naomi Watts

6. Juliette Binoche

7. Ana de Armas

8. Halle Berry

9. Lupita Nyong’o

10. Léa Seydoux

Een totale opschudding hier, maar er is geen ontkennen aan: u hebt een ding voor roodharigen. Vorig jaar droeg Emma Stone nog uw goedkeuring weg, in 2022 is het alweer aan een andere Venetiaans blonde met renommee, (1). Maar voorts géén Scarlett Johansson, géén Lady Gaga en géén Frances McDormand meer. Alleen (10) hebt u overgehouden van uw vorige favorietenlijstje. En dan nog niet eens van harte!

In ‘The Wonder’ op Netflix laat Florence Pugh, na haar zwakke gefrunnik met Harry Styles, eindelijk nog eens zien dat ze geweldig kan acteren

BEKWAAMSTE TV-FIGUUR

Beeld Humo

1. Dieter Coppens

2. Erik Van Looy

3. Tom Waes

4. Ella Leyers

5. Aster Nzeyimana

6. Lieven Scheire

7. Thomas Huyghe

8. Danira Boukhriss Terkessidis

9. Otto-Jan Ham

10. Gert Verhulst

Mooi geprobeerd, maar het is niet omdat (2) en (10) geregeld Margriet Hermans en James Cooke in de buurt hebben, dat ze aan ‘Down the Road’ kunnen tippen. Uw (1) komt uit het niets, en onttroont daarmee (3). Legt u in deze harde tijden uw hart liever te week in een warm badje dan in een ton testosteron? De afwezigheid van Eric Goens, vorig jaar op (4), en de gestage uittocht van (10) dit jaar doen alvast vermoeden van wel.

BESTE TV-PROGRAMMA (Vlaamse zenders)



Beeld Humo

1. De mol (Play4)

2. De allerslimste mens ter wereld (Play4)

3. Down the Road (Eén)

4. De ideale wereld (Canvas)

5. De jaren 80 voor tieners (Eén)

6. Taboe (Eén)

7. De Container Cup (Play4)

8. Reizen Waes (Eén)

9. De Kemping (Eén)

10. The Masked Singer (VTM)

Wanhopig is Erik Van Looy: zelfs een grand cru van (2) kan uw gedoodverfde winnaar niet onttronen. Wat te doen? Een saboteur aan zijn kandidaten toevoegen (1)? Met hen op reis trekken (3)? Lachen met hun gevoeligheden (6), zoals zij dat ook met hém doen? Of ze opsluiten in martelcontainers (7)? De terugkeer van (4) valt op: u hebt het dus meer voor getalenteerde Vlaamse vrouwen dan voor mondige Nederlanders.

Mollen Uma en Philippe: ‘Op TikTok verschenen filmpjes van mijn gezicht met dingen als: ‘Bitch, bitch, bitch!’’

BESTE RADIOPROGRAMMA

Beeld Humo

1. De tijdloze (StuBru)

2. De afrekening (StuBru)

3. De ochtend (Radio 1)

4. Generation M (MNM)

5. De wereld van Sofie (Radio 1)

6. Kawtar & Keyaert (MNM)

7. Nieuwe feiten (Radio 1)

8. Duyster (StuBru/Radio 1)

9. Interne keuken (Radio 1)

10. De wereld vandaag (Radio 1)

Een loeiende, verpletterende, niet naast te kijken noch te luisteren overwinning voor (1), dat zichzelf opvolgt als uw eeuwige oorwurm. Bij gebrek aan een radioprogramma hier geen Peter Van de Veire dit jaar, waardoor StuBru naast goud ook nog zilver binnenhaalt. Vergeet die laatste luistercijfers, jongens: híér doen jullie het voor. Ook over de rest van de top 10 hoort u ons niet klagen, met een beeldige (8) en een eresaluut op (9).

BEKWAAMSTE RADIOFIGUUR

Beeld Humo

1. Eva De Roo

2. Sofie Lemaire

3. Fien Germijns

4. Maarten Vancoillie

5. Michèle Cuvelier

6. Peter Van de Veire

7. Ayco Duyster

8. Kawtar Ehlalouch

9. Ruth Joos

10. Gunther D

De beruchte transplantatie van (6), uw vorige winnaar, leidt ook in deze categorie tot een herverkaveling van het radiolandschap. Uw vorig zilver van 2021 wordt gepromoveerd tot goud, brons kleurt nu zilver, en wat dan nog overblijft aan eremetaal, mag rond de hals van een érg gedreven nieuwkomer. Verdwenen: Roos Van Acker en Stijn Van de Voorde, die wijken voor nieuw geweld (8).

Fien Germijns & Michèle Cuvelier: ‘Mijn lichaam heeft het opgegeven om moe te zijn’

BESTE TV-PROGRAMMA (andere zenders)

Beeld Humo

1. De avondshow met Arjen Lubach (NPO)

2. The Graham Norton Show (BBC)

3. MasterChef (BBC)

4. Match of the Day (BBC)

5. The Daily Show (Comedy Central)

6. Zomergasten (NPO)

7. Tegenlicht (NPO)

8. Matthijs gaat door (NPO)

9. Pointless (BBC)

10. Plakshot (NPO)

Dat is dan duidelijk: een praatprogramma van hoge gisting (1, 2, 5, 6) met af en toe een fraaie pot (3) voetbal (4) ertussen, meer moet dat niet zijn als u al zappend verloren raakt in het buitenland. Uw lijstje van dit jaar is vrijwel hetzelfde als dat van 2021, al moest Arjen Lubach daar deze keer wel een ander programma voor bedenken. O ja, na de onthullingen van dit jaar rond (8) mag het stilaan gezegd: Matthijs mag stoppen.

INTERNETVEDETTE

Beeld Humo

1. Average Rob

2. Acid

3. Elisabeth Lucie Baeten

4. Supercontent

5. Nicolas Caeyers

6. Karen François

7. Elodie Gabias

8. Joost Klein

9. Jonatan Medart

10. Arno the Kid

Ooit gezien op het web: een aap die in z’n eigen mond piste. Gelachen! Maar goed, tot we de naam van het bewuste dier achterhalen, hoeft ook hier (1) niet te vrezen als leverancier van internetgekte. Zijn broer doet het iets minder goed (10), maar niet getreurd: er zijn ook internetsensaties die hier enkel staan omdat ze hun volgers te elfder ure hebben opgedragen om massaal te stemmen. En nóg niet gewonnen, (2)!

Elisabeth Lucie Baeten: ‘Wilde Doornroosje wel in haar slaap gekust worden door een wildvreemde vent?’

BESTE ZANGER (nationaal)

Beeld Humo

1. Stromae

2. Arno

3. Zwangere Guy

4. Mathieu Terryn

5. Tamino

6. Max Colombie

7. Joost Zweegers

8. Stijn Meuris

9. Yong Yello

10. Daan

Wee het keelgat dat dacht in 2022 kans te maken in deze categorie. Niet zolang (1) zich nog onder de levenden bevindt, meneer. En toch schopte zijn ‘Multitude’ het niet tot in uw lijstje met beste platen? Waarlijk, uw wegen zijn ondoorgrondelijk. Op (2) een onsterfelijke stem waarvoor zelfs het Grote Ongewisse geen onoverkomelijk belet is, en helemaal fijn: dit jaar Niels Destadsbader noch Milow. Hoe voelt dat nu, de puberteit?

BESTE ZANGERES (nationaal)

Beeld Humo

1. Angèle

2. Camille

3. Selah Sue

4. Sylvie Kreusch

5. Meskerem Mees

6. Charlotte Adigéry

7. Dani Klein

8. Emma Bale

9. Axelle Red

10. Coely

Een boerenjaar zonder weerga gehad, (2), en toch is het maar nét voldoende om tot de knieën te kunnen reiken van de ook dit jaar onaantastbare (1). Wat Natalia u heeft misdaan om na haar zilver van vorig jaar straal genegeerd te worden? Geen idee, maar in ruil hebt u wel mooi twee veteranen herontdekt (7, 9). Over veteranen gesproken: dit jaar eens géén zangeressen met een verleden bij Hooverphonic. Ze bestaan nog!

Camille: ‘Begin dit jaar nam ik mijn eerste week vakantie in vier jaar. Toen besefte ik wel dat ik wat te weinig volledig ontspan’

BESTE PLAAT (nationaal)

Beeld Humo

1. Opex (Arno)

2. Sahar (Tamino)

3. Liquid Love (Intergalactic Lovers)

4. No Sleep in LA (blackwave.)

5. Endless (Goose)

6. Julius (Meskerem Mees)

7. Ha Ha Heartbreak (Warhaus)

8. The Ride (Daan)

9. Topical Dancer (Charlotte Adigéry & Bolis Pupul)

10. Tout peut arriver (Roméo Elvis)

Een overwinning in mineur, maar u eert le plus beau (1) op gepaste wijze met een postume gouden medaille. Nationale klasse op internationale leest op (2), laag zingen op hoog niveau bij (7) en (8), en Humo’s plaat van het jaar op (9) – dat die van ons nog iets hoger had gemogen, spreekt voor zich. Uw (6) stond er een jaartje geleden ook al in, en nog wel op krek dezelfde plaats.

‘Opex’ van Arno staat vol herinneringen van een man die tot de laatste snik in het heden leefde

BESTE PLAAT (internationaal)

Beeld Humo

1. Harry’s House (Harry Styles)

2. Midnights (Taylor Swift)

3. The Car (Arctic Monkeys)

4. Dawn FM (The Weeknd)

5. Renaissance (Beyoncé)

6. Mr. Morale & the Big Steppers (Kendrick Lamar)

7. EBM (Editors)

8. Will of the People (Muse)

9. Skinty Fia (Fontaines D.C.)

10. Fossora (Björk)

Uw (1) is een sensatie, uw (2) is een fenomeen en uw (3) is, eerlijk is eerlijk, een beetje op de terugweg. Maar zolang ook (4), (5) en (6) erin mogen: hier geen klachten, hoor. Long time no see, (10)! Uw (8) is trouwens een draak van een plaat, geef toe, maar we hebben u door: in combinatie gespeeld met (7) gaat het natuurlijk om een opwarming voor de volgende editie van Rock Werchter. Opnieuw bedankt voor je deelname, Herman!

Harry Styles is de grootste popster van zijn tijd, ook op ‘Harry’s House’

BESTE GROEP (nationaal)

Beeld Humo

1. Bazart

2. Oscar and the Wolf

3. Balthazar

4. Stikstof

5. X!NK

6. Noordkaap

7. Triggerfinger

8. The Haunted Youth

9. blackwave.

10. Whispering Sons 197

Het wordt een beetje saai, jongens. Voorstel: de gelukkigen regelen het dit jaar eens onderling – (2) en (3) wisselen hun medailles van vorig jaar, (1) houden de hunne, en klaar. Ook (4) blijft stevig staan waar ze stonden, wíj gaan ze niet wegjagen, maar uw (5) is wel nieuw. Onbegrijpelijk, maar: nieuw. En dan: wat is kunst? Jarenlang uit dit lijstje verdwijnen om dan weer op te dagen alsof er niets gebeurd is, (6). Dát is kunst.

BESTE ACT (internationaal)

Beeld Humo

1. Coldplay

2. Harry Styles

3. Rammstein

4. Goldband

5. Billie Eilish

6. Taylor Swift

7. Nick Cave & The Bad Seeds

8. Joost

9. The Rolling Stones

10. Kendrick Lamar

België weten liggen: het loont keer op keer als de lijstjes ingevuld worden. Deden in 2022 ons land aan en worden daar nu ruimschoots voor gehonoreerd: (1), (3), (4), (5), (8) en (9). Uw (7) had aan één welgeplaatste frituurbestelling (drie grote friet, twee stoofvlees, één huisbereide champignonkroket) genoeg om erbij te zijn. Tot slot: ligt aan ons, maar we zijn toch altijd weer blij als (3) na het optreden geen vier jaar blijft.

Goldband: ‘Mijn vriendin roept in bed weleens: ‘Auw niet doen!’. Dan besef ik weer hoe hardhandig ik kan zijn’

BESTE PODCAST

Beeld Humo

1. De volksjury

2. MidMid

3. De kroongetuigen

4. Welcome to the AA

5. Nerdland

6. De ongelogen waarheid

7. Zwijgen is geen optie

8. Gossip Guy Podcast

9. The Legend of Zillion

10. Geschiedenis voor herbeginners

James, het klaroengeschal! We mogen niet elk jaar een nieuwe Pop Poll-categorie inwijden. Eerste vaststelling: true crime doet het goed in uw gehoorgang (1, 3). Ook allerminst zuiver op de graat, wel grotendeels legaal verlopen: het WK in Qatar (2). De officieel bekroonde grappigste podcast van het land op (6), en échte kenners op (7): langdurig je bek houden is inderdaad niet de beste strategie als je een podcast maakt.

BESTE TEKENAAR

Beeld Humo

1. Jeroom

2. Eva Mouton

3. Laura Janssens

4. Lectrr

5. Kamagurka

6. Chrostin

7. Marec

8. Tom Borremans

9. Herr Seele

10. Lukas Verstraete

Er valt een klare lijn op in de Pop Poll-uitslagen van de voorbije jaren: als er ergens een potlood beroerd moet worden, dan wilt u dat in de vaardige handen zien van (1), en niemand anders. En hij heeft ze al zo vol! De rest van uw lijstje doet alweer een zo goed als stilstaande stoelendans, met alleen (10) als nieuwkomer. Humo-potloodridders op (8), (9) en (10), en alweer een bonte verzameling jong talent op (2), (3) en (6).

BESTE BOEK

Beeld Humo

1. Theet 77 (Herman Brusselmans)

2. De draaischijf (Tom Lanoye)

3. Beschermvrouwe van de verschoppelingen III (Delphine Lecompte)

4. Overal zit mens (Yves Petry)

5. Paradijs (Abdulrazak Gurnah)

6. De nachten van de pest (Orhan Pamuk)

7. De gebeurtenis (Peter Terrin)

8. Het licht in de stad (Inge Schilperoord)

9. Kassa 19 (Claire-Louise Bennett)

10. De dikke Delvaux (Jan Delvaux)

Na een jaartje onzichtbaarheid weer gekroond: de keizer van de kleine lettertjes (1). Ook de andere ereplaatsen gaan naar Humo-columnisten, daarbij andere verdienstelijke draagbalken van het literaire firmament ver achter zich latend.

Herman Brusselmans over zijn jeugd: ‘Het was de gewoonste zaak van de wereld dat om twee uur ’s nachts de frietketel en fles jenever werden bovengehaald’

TREND DIE ZO SNEL MOGELIJK MAG VERDWIJNEN

Beeld Humo

1. Woke

2. Verwarming zo lang mogelijk uit

3. Fake news

4. Klimaatontkenners

5. Needlespiking

6. Elektrische steps

7. Klimaatkunstklevers

8. Vuurpijlen in het voetbal

9. Bitcoins

10. Bosbranden

Mooi om te zien hoe alle kijkers van ‘De tafel vanvier’ hebben samengelegd om tot (1) te komen. Aandoenlijk: ze denken nog altijd dat het overeen trend gaat, de lieverds! Indrukwekkend hoe u (2) hebt kunnen selecteren met wanten aan. Op (4), (7) en (10): communicerende vaten. Los de ene op, en de andere volgen. Uw (9) is ondertussen zichzelf al aan het oplossen, maar die (5)? U bent allicht de enige die er ooit eentje heeft gezien.