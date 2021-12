Dit zijn de uitslagen van Humo’s Pop Poll 2021

Een mens had niet eens die losgeslagen en tot de tanden bewapende militair nodig om dit jaar nog iets sterker het idee te krijgen dat de democratie ziekjes te bed ligt – was het niet door corona, dan wel door de ene na de andere politieke peiling die verdelers van kaplaarzen gouden tijden in het vooruitzicht stelde. Op zulke momenten is het goed te gedenken: wat weten zíj er eigenlijk van? De enige peiling die er écht toe doet, krijgt u immers pas aan het eind van het jaar. Welnu, het wachten is voorbij: ziehier Humo’s Pop Poll 2021, een viering van de democratie zoals bebaarde Grieken ze destijds bedachten!

BESTE POLITICUS/POLITICA

Frank Vandenbroucke Beeld BELGAIMAGE

1. Frank Vandenbroucke

2. Alexander De Croo

3. Conner Rousseau

4. Tom Van Grieken

5. Zuhal Demir

6. Raoul Hedebouw

7. Bart De Wever

8. Petra De Sutter

9. Jos D’Haese

10. Annelies Verlinden

He’s back, bitches! Een minister van Volksgezondheid (1) die zijn premier (2) klopt: je zou nog denken dat er een gezondheidscrisis is of zo. Uw vorige winnaar strandt daardoor op (3) – de kracht van sociale media: niet meer wat ze geweest is. Nieuwkomers op (9) en (10), terwijl (7) zijn laagste notering sinds lang laat optekenen. Voor het eerst in jaren ook géén Theo Francken, terwijl opvolger Sammy Mahdi (11) zelfs hongerstakend uw top tien nog niet binnen zou mogen.

WIE HEEFT U HET MEEST DOEN LACHEN?

Average Rob Beeld rv

1. Average Rob 750

2. De woordvoerder 620

3. Jeroom 467

4. James Cooke 428

5. Jennifer Heylen 417

6. Philippe Geubels 344

7. Jan Jaap van der Wal 330

8. TikTok 300

9. Jonas Geirnaert 298

10. Erik Van Looy 276

Thuiswerken? Tijdens de werkuren op YouTube (1) zitten, ja! En als het dat niet is, dan wel een ander sociaal medium (8). We begrijpen het natuurlijk, u moet iéts met uw tijd nu u niet meer urenlang de beste moppen uit ‘De slimste mens’ kunt herkauwen aan het koffieapparaat (3,4,5,6,7,9,10). En dan zeggen dat er niet meer gelachen mocht worden met het gebit van (10) of met ‘The Loft’. Ach ja, hij heeft nog films.

MAN VAN HET JAAR

Steven Van Gucht Beeld JOHAN JACOBS

1. Steven Van Gucht 821

2. Marc Van Ranst 672

3. Frank Vandenbroucke 574

4. Conner Rousseau 568

5. Wout van Aert 341

6. Bashir Abdi 151

7. Alexander De Croo 135

8. Bart De Wever 134

9. Joe Biden 128

10. Elon Musk 67

Corona: mop met baard, en dus moesten de experts volgen. Uw (1) troeft dit jaar collega en vorige sterkhouder (2) af: testje gedaan, nu het feestje! Op (5) de Sportman van het jaar, die aan de meet een rode tandem moet voorlaten (3,4). Het peloton: een langeafstandsloper (6), een kapitein van een zwalpend schip (7), en een abonnementhouder op deze categorie (8) – al vraagt een mens zich stilaan af: waaróm? Jammer voor (10), maar Time is Humo nog niet.

WIE ZOU U HET LIEFST UIT DE KLEREN ZIEN GAAN?

Ella Leyers Beeld JOHAN JACOBS

1. Ella Leyers 227

2. Jennifer Heylen 193

3. Conner Rousseau 185

4. Angèle 126

5. Frances Lefebure 86

6. Kevin Janssens 82

7. Flo Windey 72

8. Matteo Simoni 69

9. Gloria Monserez 61

10. Scarlett Johansson 58

De enige categorie waar (3) zich uit de slag trekt zonder ruggesteun van Frank Vandenbroucke, wiens laatste notering alweer dateert van de late 19de eeuw. U kunt het nog zo jammer vinden: aan winnares (1) valt ook dit jaar weer niet te raken. Al komt (2) als sterkste nieuwkomer toch wel érg dicht tegen haar aanschurken. Bewonderenswaardig: als wereldburger bent u het met (10) voor een keertje ook eens internationaal gaan zoeken. Want ja, daar hebt u wél kans natuurlijk.

VROUW VAN HET JAAR

Nina Derwael Beeld BELGAIMAGE

1. Nina Derwael 850

2. Erika Vlieghe 636

3. Angela Merkel 350

4. Zuhal Demir 254

5. Nafi Thiam 148

6. Jennifer Heylen 144

7. Angèle 126

8. De mijne 115

9. Gloria Monserez 107

10. Barbara Pas 106

Ja, (2) heeft veel betekend voor het algemeen belang. Zeker, (3) was de enige die dit jaar de latente Van Gogh wist aan te spreken in Wouter Beke. Absoluut, olympisch goud (5) is een schier bovenmenselijke prestatie. Maar hoeveel vrouwen kent u die én olympisch goud winnen, én een eigen turnoefening naar zich genoemd krijgen, én daarna ook nog meedoen aan ‘Dancing with the Stars’ (1)? Aha. Wat (8) betreft: mooi, Bart De Pauw, maar de weg is láng.

LUL VAN HET JAAR

Ben Weyts Beeld GEERT VAN DE VELDE

1. Ben Weyts 696

2. Jan Jambon 660

3. Frank Vandenbroucke 525

4. Dries Van Langenhove 511

5. Marc Van Ranst 397

6. Conner Rousseau 396

7. Bart De Wever 360

8. Tom Van Grieken 325

9. Bart De Pauw 205

10. Alexander De Croo 170

Trump uit zicht, en dus lag het speelveld open. Ondanks een ongeziene eindspurt van (2) – Open! Dicht! Open! Dicht! – was er dit jaar echter geen raken aan de lulligheid van (1). We zouden zeggen: een bank vooruit, maar de klas zit helaas in quarantaine. Meer traditionele rechtse ballen ter hoogte van (4), (7) en (8), terwijl de linkse dit jaar bungelen op (3) en (6). Wat betreft uw (9): u weet duidelijk meer. Had u zich ook burgerlijke partij gesteld?

SPORTFIGUUR VAN HET JAAR

Nina Derwael Beeld BELGAIMAGE

1. Nina Derwael (turnen) 1801

2. Bashir Abdi (atletiek) 1405

3. Wout van Aert (wielrennen) 1203

4. Nafi Thiam (atletiek) 497

5. Romelu Lukaku (voetbal) 280

6. Alexander Hendrickx (hockey) 177

7. Charles De Ketelaere (voetbal) 173

8. Remco Evenepoel (wielrennen) 121

9. Matthias Casse (judo) 110

10. Jasper Stuyven (wielrennen) 41

Bovenstaand lijstje had dit jaar moeten bestaan uit het voltallige EK-elftal – min Courtois, wegens nooit in actie moeten komen – maar néé. Gelukkig is er de aerodynamische wereldklasse van (1), de ontzagwekkende langeafstandsraket (2), de grinta van (3) en de briljante veelzijdigheid van (4). Geen Lewis Hamilton, noch Mathieu van der Poel: die eerste had op weg naar uw erelijst iets voor met een safety car, de tweede verkeek zich op een weggehaald plankje. Kan gebeuren!

BESTE FILM

Dune Beeld rv

1. Dune 968

2. No Time To Die 913

3. Nomadland 647

4. House of Gucci 452

5. Ferry 435

6. Black Widow 350

7. Drunk 307

8. The Father 255

9. The Power of the Dog 216

10. Promising Young Woman 137

In 2021 eindelijk nog eens een avondje naar de cinema? Dune! De overlap met uw favoriete buitenlandse acteurs is evident (1). Even geduurd, maar eindelijk kon u het lang uitgestelde afscheid van Daniel Craig (2) tot u nemen, en anders wel de zoveelste superheldenprent du jour (6). Interessant weetje over uw nummer (7): niet alleen stond die vorig jaar ook al in uw lijstje, u bent ’m met die stijging van twee plaatsen duidelijk alleen maar béter gaan vinden.

BESTE SERIE (nationaal)

Undercover Beeld vrt

1. Undercover (Eén) 1727

2. Grond (Play4) 690

3. Beau Séjour (Eén) 522

4. Jan de Lichte (VTM/Streamz) 424

5. Albatros (Canvas) 417

6. Onder vuur (Eén) 373

7. F**k You Very, Very Much (Streamz) 331

8. Thuis (Eén) 293

9. Red Light (VTM) 262

10. Black-out (Eén/Streamz) 195

Uw bekwaamste tv-figuur maakt het ook hier helemaal waar (1). Tegen zulke verpletterende overmacht past alleen een zenderoverschrijdende coalitie. Ons voorstel: de in uitvaarten gespecialiseerde drarries van (2) gaan in zee met de onzichtbare doden van (3), en de iets zichtbaardere kadavers die het pruikenbestand uitmaakten van (4). Uw favoriete soap op (8), terwijl (6) en (10) met verve bewijzen: de ene zondagavondreeks op Eén is de andere nog niet.

BESTE SERIE (internationaal)

Squid Game Beeld rv

1. Squid Game 1224

2. Lupin 976

3. The Crown 931

4. Bridgerton 350

5. Loki 273

6. It’s a sin 260

7. Maid 198

8. The White Lotus 191

9. Succession 182

10. Mare of Easttown 131

Sinds kort staan we wat argwanend tegenover Aziatische fenomenen die bij ons in geen tijd viraal gaan, maar voor (1) maken we een uitzondering – al was het maar omdat het ons herinnerde aan toen we met de redactie nog jaarlijks op teambuilding gingen. Tijden! Troep staat er niet in dit lijstje, waarvoor dank, maar (8), (9) en (10)? Moesten hoger. Vooral omdat er in (3) op geen énkel moment een prinses meedoet aan een danswedstrijd op tv. Hoe onrealistisch!

BESTE ACTEUR (nationaal)

Matteo Simoni Beeld rv

1. Matteo Simoni 1346

2. Tom Waes 777

3. Koen De Bouw 550

4. Jeroen Perceval 531

5. Tom Van Dyck 507

6. Kevin Janssens 471

7. Geert Van Rampelberg 397

8. Saïd Boumazoughe 304

9. Koen De Graeve 217

10. Gene Bervoets 194

Kijk, ‘Jan de Lichte’ (1) weegt duidelijk zwaar genoeg om (2) overtuigend van een Pop Poll-hattrick te houden. Ook de rest van het klassement werd nog eens door elkaar geschud: dit jaar bijvoorbeeld géén Jan Decleir (van goud naar volledig onzichtbaar), geen Matthias Schoenaerts, geen Wim Willaert, en geen Rik Verheye. Wel Gene Bervoets (10). U kiest natuurlijk. Ook welkom aan (8), het begon hier wel érg veel weg te hebben van een genoeglijk wittemannenclubje.

BESTE ACTRICE (nationaal)

Veerle Baetens Beeld rv

1. Veerle Baetens 1708

2. Jennifer Heylen 485

3. Ella Leyers 464

4. Lynn Van Royen 426

5. Frances Lefebure 347

6. Lize Feryn 341

7. Clara Cleymans 303

8. Nora Gharib 294

9. Natali Broods 273

10. Ella-June Henrard 267

Geen morrelen aan: in 2021 wilde u Veerle Baetens op tv, de rest kon achteraan aansluiten. Wat na die stalinistische score nog rest aan stemmen, wordt netjes verdeeld onder nieuwkomers (2,5,6,8) en terugkerende waarden (3 en 4). Moeilijker te verklaren: hoe er van uw vorige winnares Maaike Cafmeyer geen spoor meer is, terwijl ze na het prijswinnende ‘De twaalf’ toch ook dìt jaar verwikkeld raakte in een tragisch maar druk bekeken rechtbankdrama.

BESTE ACTEUR (internationaal)

Timothée Chalamet Beeld rv

1. Timothée Chalamet 844

2. Benedict Cumberbatch 784

3. Tom Hanks 649

4. Frank Lammers 643

5. Anthony Hopkins 641

6. Daniel Craig 480

7. Matt Damon 397

8. Nicolas Cage 393

9. Mads Mikkelsen 384

10. Adam Driver 296

De laureaat van 2020 wordt dit jaar oneerbiedig opzijgeschoven voor jong geweld, maar toch fijn dat u (3) alsnog het brons gunde: zo hebben we in deze categorie tenminste één medaillewinnaar wiens naam we bij de eerste poging juist gespeld krijgen. Dé vraag: is dit de laatste notering van (6)? En wie zal in dat geval zijn plaats innemen? Onze gok: (8). Het gebeurt zelden in deze categorie, maar de hoogste nieuwkomer is zowaar een Nederlander (4). Nou!

BEKWAAMSTE TV-FIGUUR

Tom Waes Beeld VRT / JOHAN JACOBS

1. Tom Waes 640

2. Wim Lybaert 575

3. Gert Verhulst 572

4. Eric Goens 400

5. Erik Van Looy 384

6. Otto-Jan Ham 331

7. Michel Wuyts 311

8. Phara de Aguirre 248

9. Siska Schoeters 219

10. Jens Dendoncker 216

Een clash der titanen die woedde tot het sluiten der stembussen. Mochten honden en ander kleinvee meestemmen, (3) had alsnog het goud meegenomen naar Saint-Tropez, maar nu verlengt (1) zijn titel. Ironisch: van James Cooke – vorig jaar op (4) – plots geen spoor meer. U weet wat ze zeggen: als twee honden vechten om een been, worden ze daarna wellicht uitgenodigd in ‘De Columbus’ (2) of ‘Het huis’ (4). Een eresaluut op (7): José heeft eindelijk internet thuis.

BESTE RADIOPROGRAMMA

De tijdloze (StuBru) Beeld VRT

1. De tijdloze (StuBru) 1571

2. De grote Peter Van de Veire ochtendshow (MNM) 716

3. De ochtend (Radio 1) 629

4. De afrekening (StuBru) 426

5. De wereld van Sofie (Radio 1) 393

6. Nieuwe feiten (Radio 1) 353

7. Generation M (MNM) 245

8. De wereld vandaag (Radio 1) 238

9. Ayco (Radio 1) 174

10. Puntje van kritiek (Radio 1) 170

‘De tijdloze’ is van álle tijden, maar vooral die waarin corona evenementen, inclusief Warme Weken, onverbiddelijk castreert. Historisch momentje ter hoogte van (2), waar een éminence grise mogelijk zijn laatste Pop Poll-notering laat optekenen als ochtendmens. Goed nieuws voor Tomas de Soete: zijn terugkeer ís er al (10). Voor Siska Schoeters, zijn voormalige, geldt het tegendeel met ‘De madammen’: vorig jaar (7), nu foetsie.

BEKWAAMSTE RADIOFIGUUR

Peter Van de Veire Beeld VRT

1. Peter Van de Veire 743

2. Eva De Roo 602

3. Sofie Lemaire 470

4. Maarten Vancoillie 385

5. Michèle Cuvelier 374

6. Gunther D 359

7. Stijn Van de Voorde 358

8. Roos Van Acker 321

9. Ayco Duyster 321

10. Ruth Joos 269

Ongeluk in de liefde is geluk in het spel, maar verdraaid: níét hier. Niet alleen kegelde u ‘De madammen’ uit uw favoriete radioprogramma’s, Siska Schoeters verliest ook haar goud in deze categorie, en valt dit jaar zelfs volledig buiten de selectie. Zie ook Michèle Cuvelier: opeenvolgend goud en zilver, dit jaar plots onzichtbaar. In de opschudding zien (1) en (2) hun kans schoon om twee plaatsen te klimmen. In het geval van die eerste: nog net op tijd.

BESTE ACTRICE (Internationaal)

Emma Stone Beeld rv

1. Emma Stone 1170

2. Scarlett Johansson 1113

3. Lady Gaga 873

4. Frances McDormand 628

5. Jodie Foster 612

6. Marion Cotillard 497

7. Léa Seydoux 298

8. Carey Mulligan 122

9. Tessa Thompson 99

10. Ruth Negga 41

En óf u over een deskundig oog bezit: zowat de helft van uw lijstje heeft al één of meer Oscars op zak – zoals filmkenners weten de beste voorbereiding op de échte prijs: een nominatie in Humo’s Pop Poll. Een allesbehalve onterechte winnares dus, maar toch: een mens hoeft nu ook geen Lieven Van Gils te zijn om het een béétje raar te vinden dat de actrice met de mééste Gouden Kaalkoppen (4) net naast uw podium valt.

BESTE TV-PROGRAMMA (Vlaamse zenders)

De mol (Play4) Beeld Play4

1. De mol (Play4) 903

2. De Columbus (Eén) 650

3. Down the Road (Eén) 521

4. De slimste mens ter wereld (Play4) 475

5. Het Scheldepeloton (Canvas) 406

6. Het huis (Eén) 350

7. De Container Cup (Play4) 302

8. Over de oceaan (Play4) 286

9. De kemping (Eén) 258

10. Kinderen van de migratie (Canvas) 233

Brons en goud wisselen dit jaar van plaats dankzij mol Lennart (1), die de boel overtuigender belazerde dan Ben Weyts – ‘Ik weet wat ik doe!’ – bij de verdeling van de ministerposten. BV’s die in een afgesloten ruimte allerlei lichaamssappen doen vloeien, blijven scoren (6,7). Kijkcijferkanon ‘Château Planckaert’ eindigt met slechts een dikke honderd stemmen. En dan moeten we nog het vijftigtal aftrekken dat alle opgetelde Planckaerts op zichzelf hebben uitgebracht.

BESTE TV-PROGRAMMA (andere zenders)

Zondag met Lubach Beeld DAVID CENZER

1. Zondag met Lubach (NPO) 1140

2. The Graham Norton Show (BBC) 1071

3. MasterChef (BBC) 695

4. Match of the Day (BBC) 681

5. The Daily Show (Comedy Central) 506

6. Zomergasten (NPO) 407

7. Tegenlicht (NPO) 275

8. Tegenwind (tegenwind.tv) 81

9. Pointless (BBC) 76

10. Plakshot (NPO) 26

Eén blik op uw lijstje bewijst: populair palaveren, in het buitenland kunnen ze er wat van. Zat er al even aan te komen, werd stilaan tijd ook: (2) is van zijn jarenlange koppositie beroofd, nog wel door een ondernemende Nederlander (1) die het dit jaar af en toe ook bij ons kwam zoeken, en al doende een gewaardeerd tegenwicht bood voor eveneens grensoverschrijdende landgenoten als Gordon. Als we eens iets kunnen terugdoen, Arjen: Gert Verhulst is al onderweg!

BESTE ZANGER (nationaal)

Stromae Beeld rv

1. Stromae 1031

2. Zwangere Guy 682

3. Tourist LeMC 669

4. Arno 640

5. Mathieu Terryn 430

6. Niels Destadsbader 398

7. Gabriel Rios 269

8. Joost Zweegers 221

9. Sam Bettens 217

10. Milow 217

‘Waarom is Stromae genomineerd voor twee MIA’s?’ vroeg (2) zich hier vorige week af. ‘Hij heeft één nummer uitgebracht!’ Dat niemand Zwangere Guy de Pop Poll-uitslagen toont. Nog prangender dan de vraag ‘Wie is Guy?’: ‘Waar is Bart?’ Bart Peeters, uw vorige gouden medaille, lijkt dit lijstje stilletjes verlaten te hebben langs de artiestenuitgang. Op (6) en (10): zeldzame argumenten vóór de sluitingen van de concertzalen. Jan Jambon blij. Hij wel.

BESTE ZANGER (internationaal)

Ed Sheeran Beeld PHOTONEWS

1. Ed Sheeran 1377

2. Nick Cave 853

3. Bruno Mars 448

4. Dave Grohl 306

5. Paul McCartney 266

6. Bob Dylan 220

7. Van Morrison 199

8. Sam Fender 193

9. Anderson .Paak 184

10. Leon Bridges 179

Haha! Hihihi! Hóhóhó! Maar even serieus nu: geen haar op ons hoofd, onderarmen noch rijkelijk begroeide bilspleet dat bereid is geloof te hechten aan uw bewering dat (1) in deze rangschikking boven keelgaten als (2), (5), (6) of (7) hoort – zelfs al steeg er dit jaar uit die laatste meer antivax-onzin op dan gezond is. Het goede nieuws: het jonge volkje weet duidelijk de Pop Poll te vinden. Fijn! Maar geef nu maar snel de tablet aan papa of mama.

BESTE ZANGERES (nationaal)

Angèle Beeld MANUEL OBADIA-WILLS

1. Angèle 2361

2. Natalia 547

3. Geike Arnaert 461

4. Meskerem Mees 460

5. Emma Bale 340

6. Selah Sue 292

7. Sylvie Kreusch 188

8. Lara Chedraoui 154

9. Noémie Wolfs 135

10. Charlotte Adigéry 133

Nee, eerlijk kun je dit niet meer noemen. ‘Ik heb mee K3 hervormd!’ probeerde (2) nog. ‘Ze heeft niet eens meegedaan aan Eurosong!’ protesteerde (3), waarop (9) om onduidelijke redenen in een lachkramp schoot. ‘Wíé heeft eigenlijk de Rock Rally gewonnen?!’ vroeg (4) zich nog terecht af, maar allemaal vergeefs: de koppositie van (1) staat stevig als het Atomium. Corona overleefd, en eindelijk weer in uw top tien: (8). Want uit het oog is nog niet uit het hart.

BESTE ZANGERES (internationaal)

Adele Beeld SIMON EMMETT

1. Adele 1740

2. Billie Eilish 815

3. Dua Lipa 716

4. Taylor Swift 410

5. Olivia Rodrigo 330

6. Lana Del Rey 330

7. Froukje 173

8. Celeste 160

9. Phoebe Bridgers 134

10. Anne-Marie 104

Even dreigde deze categorie qua podiumplaatsen een klakkeloze en dus nutteloze herneming te worden van vorig jaar, maar dat was dan buiten de rentree van (1) gerekend, die ondanks ’r ongetwijfeld prijzige fitnessabonnement duidelijk nog genoeg gewicht overheeft om uw drie vorige favorieten eigenhandig één plaatsje naar achteren te duwen. Zelfs de rest van het lijstje zet ze naar haar hand. Sinds Adele weten nieuwkomers (7, 8, 10) immers: achternamen? Passé!

BESTE GROEP (nationaal)

Bazart Beeld KEMIZZ

1. Bazart 1153

2. Balthazar 656

3. Oscar and the Wolf 564

4. Stikstof 457

5. Compact Disk Dummies 377

6. dEUS 291

7. The Black Box Revelation 245

8. Whispering Sons 234

9. Arsenal 201

10. The Subs 163

‘Als we ooit afglijden naar de middelmaat mogen onze vrienden dat zeggen,’ aldus (1) dit jaar in Humo. Geen idee hoe close ú bent met Mathieu et les autres, maar met hun zoveelste goud op rij krijgen we sterk de indruk dat u hun toch iets anders duidelijk probeert te maken. Wel zo handig, deze categorie: na krap twee jaar cultuurverlamming kan ze onderhand ook dienen als overzicht van de laatste Belgische groepen die nog níét de hongerdood gestorven zijn.

BESTE PLAAT (nationaal)

Tourist LeMC Beeld GUY KOKKEN

1. Tourist LeMC: ‘Niemandsland’ 1086

2. Bazart: ‘Onderweg’ 941

3. Balthazar: ‘Sand’ 667

4. Stikstof: ‘Familie Boven Alles’ 420

5. Oscar and the Wolf: ‘The Shimmer’ 405

6. Meskerem Mees: ‘Julius’ 395

7. Whispering Sons: ‘Several Others’ 339

8. Novastar: ‘Holler and Shout’ 274

9. Admiral Freebee: ‘The Gardener’ 213

10. Sylvie Kreusch: ‘Montbray’ 151

Meer vrouw op plaat! (6, 7, 10) En nog zomaar een vaststelling: het Nederlands zit weer helemaal in the elevator wat betreft muziek van bij ons, of het nu om de Antwerpse (1) of de Brussels hoofdstedelijke variant (4) gaat. Of om wat voor accent dat dan ook moge zijn bij (2). Betekent dat dat we volgend jaar een niet te stuiten opmars mogen vrezen van Christoff of De Romeo’s? Zolang het maar bij ‘Lul van het jaar’ is: welkom.

BESTE PLAAT (internationaal)

Adele Beeld GETTY

1. Adele: ‘30’ 1232

2. Ed Sheeran: ‘=’ 706

3. The War on Drugs: ‘I Don’t Live Here Anymore’ 675

4. Billie Eilish: ‘Happier Than Ever’ 561

5. Nick Cave & Warren Ellis: ‘Carnage’ 450

6. Foo Fighters: ‘Medicine at Midnight’ 339

7. Taylor Swift: ‘Red (Taylor’s Version)’ 315

8. Kanye West: ‘Donda’ 166

9. Drake: ‘Certified Lover Boy’ 128

10. Silk Sonic: ‘An Evening With Silk Sonic’ 109

BESTE TEKENAAR

Jeroom Beeld Humo

1. Jeroom 1992

2. Lectrr 708

3. Kamagurka 588

4. Chrostin 573

5. Eva Mouton 542

6. Marec 358

7. Laura Janssens (Niet nu Laura) 246

8. Herr Seele 241

9. Tom Borremans 140

10. Erik Meynen 119

Afgetekend, allesbehalve uitgetekend: (1) mag nog maar eens een nieuwe kapstok installeren in zijn al uitgebreide garderobe, want onder het gewicht van al dat goud dreigt de vorige het te begeven. En ja, daarmee is deze categorie ook dit jaar weer meer stilleven dan action painting, maar ach: niemand die ooit gelachen heeft met een Pollock, toch? Veteranen-lijntrekkers op (3), (8) en (10), terwijl op (4), (5) en (7) dan weer jonge vrouwen nauwkeurig op de lijn letten.

BESTE BOEK

Lize Spit Beeld PIETER-JAN VANSTOCKSTRAETEN

1. Lize Spit: ‘Ik ben er niet’ 1003

2. Griet Op de Beeck: ‘Je mag alles zijn’ 533

3. Jeroen Olyslaegers: ‘Wildevrouw’ 479

4. Delphine Lecompte: ‘Beschermvrouwe van de verschoppelingen’ 452

5. Lale Gül: ‘Ik ga leven’ 348

6. Paolo Cognetti: ‘Het geluk van de wolf’ 230

7. Sally Rooney: ‘Prachtige wereld‚ waar ben je?’ 198

8. Alex Schulman: ‘De overlevenden’ 184

9. Bernardine Evaristo: ‘Meisje‚ vrouw‚ anders’ 136

10. Jonathan Franzen: ‘Kruispunt’ 132

Herman Brusselmans – vorig jaar goud – níét in uw top tien? Een winnaar die al zilver won met hetzelfde boek, een bronzen medaille die al op 4 stond? Wie schrijft, die blijft – soms zelfs lang genoeg om een jaar later nóg een medaille mee te grissen.

Schrijf je in op onze wekelijkse muzieknieuwsbrief: