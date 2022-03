Dominique Van Malder: ‘Ik moet nog maar naar een Bicky Burger kijken of de weegschaal roert zich al’

Je weet dat het een goede werkdag is als je onder een voortijdig ejaculerende lentezon een tripel mag kraken in de tuin van Dominique Van Malder (45): iemand die qua levenservaring inzake het kraken van tripels het nodige gewicht in de schaal kan leggen. Hij is de coauteur van kostbaar tv-goed als ‘Radio Gaga’ en ‘Albatros’, en presenteert op de koop toe ‘De bachelorette’. Zijn 7 Hoofdzonden vult hij in zoals het leven: met brede kwast, in vieve, móóie kleuren. Morsen hoort erbij. ‘Het cliché is lang op mij van toepassing geweest: hoe kun je nu iemand anders graag zien als je jezelf niet graag ziet?’

HUMO De 7 Hoofdzonden, Dominique: houden ze jou al van kinds af aan in hun greep?

DOMINIQUE VAN MALDER «Ik kom uit een arbeidersgezin en mijn vader was één van de elf kinderen van een koster. Mijn grootvader was de orgelist van de kerk en fungeerde als de conciërge van het gebouw; daarachter woonde hij met zijn hele kroost in een paviljoentje. Als kind ben ik vaak in de backstage van die kerk geweest, terwijl hij in de gewelven op zijn orgel dreunde: indrukwekkend. Mijn vader is het typevoorbeeld van de bange katholiek. Angst regeert. Ik moest mee naar de kerk tot mijn 14de, toen ik een café ontdekte aan het kerkplein en mijn tijd liever daar begon te slijten. Als je nu bij mijn vader binnenkomt – raar dat ‘Afrit 9’ er nooit is langsgeweest – dan zie je een soort kapel, vol Mariabeelden en Jezussen. En toch werden de 7 Hoofdzonden niet in ons hoofd gedrild. Het was hem niet om al die regeltjes te doen, maar vooral om de katholieke Vlaamse filosofie: ‘Doe in stilte uw arbeid, en klaag niet.’»

HUMO Kom je nog weleens in een kerk?

VAN MALDER «Zoals de meesten: alleen bij begrafenissen. Mijn mama is een halfjaar geleden gestorven. Toen moest ik met een priester praten die haar leven zou bezingen.

»Ik heb niks tegen geloof. Op mijn 14de heb ik goed gerebelleerd tegen religie in al haar geledingen, maar met ouder te worden, gun ik mensen hun houvast, wat die ook moge zijn: als jij er kracht uit put, dan vind ik het goed.»

HUMO Met welke hoofdzonde zullen we maar eens beginnen?

VAN MALDER «Met mijn favoriet, natuurlijk (lacht).»

Radio Gaga - DOCU - (BelgiÎ - 2021) - Caption: Dominique Van Malder, Joris Hessels Beeld VRT

GULZIGHEID

VAN MALDER «Er zijn veel interpretaties van gulzigheid, en ik maak me graag schuldig aan alle vormen: ik ben, zoals wel duidelijk is, gulzig op vlak van eten, maar ook in mijn werk. Ik presenteer, ik speel, ik schrijf... Ik móét van al die facetten proeven. Ik vind het zalig om gulzig te zijn. Als ik goesting voel, dan ben ik niet te houden. Ook in de liefde: als ik iemand graag zie, dan ga ik all-in. En met mijn beste kameraad Joris Hessels (met wie hij ‘Radio Gaga’ maakt, red.) deel ik een gulzige vriendschap. Wij delen zowat alles, behalve het bed.

»Ik ben ook gulzig op vlak van muziek: ik kan genieten van André Hazes sr. én Arcade Fire én Bach. Op tv van ‘De bachelorette’ én Oezbeekse documentaires. Ik heb ze zelfs allebei nodig. Als iets mij hier aanspreekt (drukt op zijn hart), dan wil ik er meteen mijn tanden in zetten.»

HUMO Je was vroeger een verstokte schoorsteen.

VAN MALDER «Ik was nochtans pas laat begonnen met roken: mijn ouders deden het, dus ik niet. Maar op mijn 18de had ik er wegens liefdesverdriet nood aan.

»Ik was altijd van plan om op mijn 30ste te stoppen. Toen het zover was, wierp ik mijn pakje Bastos – die heerlijke stokjes – ritueel in de hoek van de kamer. Ik liet ze er een jaar liggen, omdat ik dat pakje duidelijk wilde maken: ‘Ik ben sterker dan jij.’ Iedereen was ervan overtuigd dat Dompi De Dampkap wel nooit zou kunnen stoppen. Maar het is wél gelukt. Zij het niet zonder slag of stoot. In het begin zag ik overal Bastossen wandelen. De eerste maanden had ik de bibber en in de nasleep ben ik enorm bijgekomen. Maar toch.»

HUMO Ooit overwogen om je in de drugs te storten?

VAN MALDER «Nee. Ik heb weleens wiet gerookt, en twee keer coke geprobeerd, telkens op een avond dat ik al aardig wat gedronken had. Ik heb daar niet veel aan gehad. Ik ben wel met veel telefoonnummers thuisgekomen: ik was in ijltempo met iedereen aan de praat geraakt (lachje). Maar ik hou het liever (tikt op zijn tripelglas) bij deze drug.»

HUMO De Roes is een te weinig bezongen genot in het leven.

VAN MALDER «Zeker zoals Baudelaire hem beschrijft. De roes van een gedicht, van kunst, van eten... Als mijn lief garnalenbisque maakt met het recept van chef-kok Willem Hiele, dan beland ik in een wilde extase. Over het roezige effect van alcohol zijn briljante teksten geschreven, door Charles Bukowski, Dimitri Verhulst, L.H. Wiener... Ik wil geen opgezwollen lever promoten, maar het principe van de roes vind ik prachtig. Dan heb ik het niet alleen over Koning Alcohol, maar ook over kunst. Daarom hunker ik ook zo naar de terugkeer van concerten en theater.»

HUMO Minder heerlijk: herinner je je eerste nacht boven de pot?

VAN MALDER «Ik kwam thuis van een fuif in het jeugdhuis. In mijn bed begon het plafond te tollen. Het toilet was twee verdiepingen lager, maar halverwege merkte ik dat ik het nooit zou halen. Ik had een marcelleke aan en ik vond er niets beters op dan de onderkant ervan vast te nemen, om er een soort vangnet van te maken... Helaas: mijn maaginhoud gutste er via de randen uit, waardoor ik uitgleed en – doef-doef-doef – de trap afdonderde.»

HUMO ‘Albatros’ gaat over zwaarlijvigheid. Als je personage Raf op de weegschaal gaat staan, wijst de teller 148 kilo aan. Waarheidsgetrouw?

VAN MALDER «Het is een béétje gefictionaliseerd, maar het zal niet veel gescheeld hebben. Wannes Destoop, de regisseur, had me duidelijk gemaakt dat ik gerust mocht bijkomen voor de rol. Geen enkel probleem: ik moet nog maar naar een Bicky Burger kijken of de weegschaal roert zich al. Na de opnames heb ik mij toch eens aan een medische check-up gewaagd.»

HUMO En?

VAN MALDER «Het is niet gezond om zo zwaar te zijn, hè. Maar ik wist wat mij te doen stond: na de opnames ben ik 26 kilo vermagerd, puur op wilskracht. Tijdens de lockdown is er weer wat bijgekomen. Ik zit hier nu gezellig Rochefort te drinken, maar dat deed ik bijvoorbeeld niet in het jaar dat ik er echt op lette. Dan dronk ik wijn: minder calorieën – en ik ben niet voor niets geboren in het uitstekende Bordeaux-jaar 1976. Laat ons zeggen dat ik nu even op een zijpad zit, maar dat ik vroeg of laat weer de hoofdweg richting Gezondegem insla.»

HUMO Is je gewicht puur een kwestie van gulzigheid?

VAN MALDER «Het is een combinatie van mijn genen, onregelmatig leven en van gráág eten. Voor mijn verjaardag vorig jaar heb ik een gasbarbecue gekregen: kokkerellen met een muziekje en een wijntje erbij, puurder wordt ontspanning toch niet?

»Tot mijn 7de was ik eigenlijk te mager: ik moest zelfs vitaminen slikken (lachje). Langs moeders kant zijn ’t allemaal stevige mensen. Ik kom ook uit een arbeidersmilieu en een pak curryworsten is nu eenmaal goedkoper dan een stuk vis – al ben ik niks tekortgekomen. Wij aten stevige Vlaamse kost. Maar goed: mijn broer en ik hebben dezelfde opvoeding gekregen en hij is minder gezet. Ik liet me als kind misschien te veel troosten door eten.»

HUMO Wat was de grootste vlucht: eten of toneelspelen?

VAN MALDER «Spelen! Wij hadden geen geld om op reis te gaan, dus ging ik maar op reis via boeken. Als kind wilde ik graag wakker worden in een ander lichaam, en wanneer kun je iemand anders zijn? In een rol. Op de koop toe merkte ik dat het op school in de smaak viel. Dan begon ik ineens te huilen en kwam iedereen naar mij: ‘Gáát het?’ Waarop ik, al fluitend: ‘Ja ja, gewoon aan het oefenen.’»

HUMO Je was fundamenteel ontevreden met wie je was.

VAN MALDER «O, ja. Ik heb lang zware nachtmerries gehad. Paranoïde dromen waarbij ik niet slaapwandelde maar slaapspúrtte. Ik ben eens bijna door een balkon gevlogen. Ik droomde dan dat ik achtervolgd werd en sprong schreeuwend uit mijn bed. Heel maf: zodra ik aan de toneelschool zat, zijn die dromen verdwenen. Door te spelen is er veel losgekomen.

»Misschien daarom dat ik van het spelen te lang een vlucht heb gemaakt. Ik ging van de ene rol naar de andere, om toch maar niet te hoeven kijken naar wie ik zelf was. Vroeger móést ik bezig zijn. Stilstaan was doodgaan. Nu heb ik een soort balans gevonden. Ik kan genieten van mijn gezin, van rust en stilte.»

‘Ik vind het fijn om mij kwetsbaar op te stellen. Zoals in ‘Albatros’ in je onderbroek op een weegschaal gaan staan, daar kleeft weinig ijdelheid aan.’ Beeld VRT

TRAAGHEID

VAN MALDER «Lui ben ik niet. Ik ben altijd met 800 projecten tegelijk bezig. Maar ik ben wel een trage mens. Ik heb even nodig om wakker te worden. En ik neem graag mijn tijd. Ik ben vaak op de baan, en ik kan ervan genieten om mij even bij een tankstation te installeren, iets te eten en een muziekje op te zetten.

»Ik heb moeten leren om traag te dúrven zijn. Dit weekend gaan mijn lief en ik naar zee: vroeger had ik dat beschouwd als plichtsverzaking. Mijn neiging om op alle professionele kansen ja te zeggen, had vroeger weleens een nefast effect op mijn dierbaren. Nu houd ik rekening met hen. Als mijn zoon Jack er is, dan máák ik tijd.»

HUMO Toch ben je weer met drie projecten tegelijk bezig op tv. En na jaren te zweren dat ‘Radio Gaga’ voor altijd weg was, zijn er nu enkele specials in het teken van de zorgsector. Waarom hebben jullie je bedacht?

VAN MALDER «Het kriebelde al even. Toen corona kwam, zeiden veel mensen: ‘Het is nú het moment!’ En wij waren het daar stiekem mee eens.»

HUMO Welke stemming hebben jullie opgetekend in het UZ Gent en WZC Damiaan?

VAN MALDER «Er kwam iemand bij ons die al 25 jaar verpleger was en zei: ‘Het is de eerste keer dat ik begrip voel van de samenleving voor wat ik doe.’ En toch hoorden we niemand klagen: de weerbaarheid was enorm. Ook in de woonzorgcentra. Ik hoor weleens cynische opmerkingen over de ‘wachtkamer van de dood’. Maar als je dan een 102-jarige voor je microfoon krijgt die nog in de fleur van zijn leven zit... Stel dat hij op zijn 80ste door corona was geveld, dan was hem 22 jaar plezier ontzegd! Zelfs dáár zit levensvreugde. Die mensen ademen nog, en hoe.»

HUMO Iets anders: je bent een grote voetbal- en rugbyfan. Sporten die je zelf beoefent of beoefend hebt?

VAN MALDER «Ja. Ik kom uit Dendermonde en daar is rugby dé sport. Bij rugby zie je niemand met een pijntje over het grasveld rollen. Er is respect voor de tegenstander én de scheidsrechter: een gentlemen’s game.

»Voetbal heb ik ook heel graag gedaan. Maar ik was toen al een dikkerdje, en douchen was verschrikkelijk. Ik verzon elke keer een smoes: ik vond die slanke jongenslijven te confronterend en ik ben er dan maar mee gestopt.»

HUMO Doe je momenteel iets?

VAN MALDER «Padel (lacht). Tennis voor gepensioneerden, ik weet het, maar het is zalig.»

AFGUNST

HUMO Ik belde Joris voor wat advies over jouw hoofdzonden, en hij was het meest benieuwd naar jaloezie: ‘Dompie gunt iedereen alles, maar benijdt hij ook iemand?’

VAN MALDER «Ik had dóódgraag één van de broers gespeeld in ‘De helaasheid der dingen’ – Felix (van Groeningen, regisseur, red.) weet dat wel (lacht). Maar alle acteurs die erin meedoen zijn vrienden én topspelers, en ik misgun hun niks. Ik kan op zovéél mensen positief jaloers zijn. Op een sterrenchef, op een muzikant... Ik ben een hobbydrummer, en ik kan zo bewonderend turen naar échte muzikanten. Op een paar seconden stuwt muziek je naar ergens waar je met theater of film pas na uren raakt. Gasten die in de AB staan: ben ik hartstóchtelijk jaloers op.

»Jaloezie kent natuurlijk ook vuile kanten, zoals in de liefde. Ik heb weleens een héél jaloers lief gehad, en dat is vreselijk. Dodelijk zelfs. En tegelijk kan ik het, in de gematigde variant, stiekem leuk vinden. ‘Amai, ge liket wel veel van zijn posts, hè?’ Ik speel daar graag mee.»

HUMO Je was vroeger onzeker, en laat onzekerheid nu net de emotie zijn die vaak ten grondslag ligt aan jaloezie.

VAN MALDER «Ik heb mij er zelf ook schuldig aan gemaakt, ja. Ik kon in de liefde jaloers zijn op een manier dat ik dacht: ‘Wat gebeurt er, Dompie?’ Dat uit zich dan in scheve, niet al te fijne opmerkingen, in een ambetantigheid die je aan je lichaam voelt vreten. Je bent er níks mee.»

HUMO Terwijl jij alleen maar mocht bijkomen, kweekte Joris voor ‘Albatros’ een kathedraal van een lichaam. Ben je daar weleens jaloers op?

VAN MALDER «Tuurlijk! Joris is de meest aimabele gast die ik ooit ben tegengekomen. En hij ziet er dan ook nog eens zo uit! Ik denk soms: het moet geestig zijn om zo’n lichaam te hebben, en dan ook nog eens vanbinnen een zalig schone mens te zijn. Nu goed, de Dikke en de Dunne zijn niet voor niets een topcombo, en je hebt er van elk één nodig.»

‘Over degene die zijn partner verlaat, wordt vaak gezegd: ‘Voor jou is het makkelijk.’ Nee, dat is níét makkelijk.Ik zat vooral te huilen in de zetel.’ Beeld Marco Mertens

GRAMSCHAP

VAN MALDER «Ik ben enorm verdraagzaam. Maar áls ik kwaad word... you better watch out.

»Ik ben ooit eens zwaar aangepakt door een politie-agent: m’n tanden uitgeslagen en twaalf uur in het cachot omdat ik verbaal uit de hoek kwam. Toen voelde ik de woede door mijn hele lijf gieren – pure onrechtvaardigheid – maar ik heb die gelukkig niet geuit: dat wílde die politieagent namelijk. Ik vernam achteraf dat ze hem Het Matrakske noemden.»

HUMO Heb je ooit zelf klappen uitgedeeld?

VAN MALDER «Nee. Ik ben één keer in een gevecht beland. Om te duiden hoelang dat geleden is: ik droeg een arafatsjaal, puntschoenen, een slobbertrui en had lang haar – we spreken over de grungeperiode. Terwijl ik aan het slowen was met een meisje rukte één kerel plots aan mijn bles mijn hoofd naar achteren. Maar ik ben dan van de omgekeerde psychologie. Ik heb mij gedienstig opgesteld en gezegd: ‘Excuus, meneer, ik zal mij even leggen. Ram mij maar naar believen in elkaar.’ Daarvan raakte die gast alleen maar in de war: conflict opgelost. Dat is toch voor iedereen beter?»

HUMO Om pesters te snel af te zijn, begon je als kind al moppen te tappen.

VAN MALDER «Als je zelf de mop maakt, kan de ander het niet meer doen. Maar ik heb mezelf daarin te véél weggecijferd. Nu kan ik op tafel kloppen en zeggen: ‘Neen.’ Vroeger niet. Ik ging angstvallig conflicten uit de weg. Misschien omdat ik thuis een paar ruzies te veel had gezien.

»Mijn ouders waren op zich gelukkig samen, maar soms... Mijn vader is oké nu, maar er was een periode dat hij dronk. Ik heb er geen trauma aan overgehouden, maar daardoor heb ik in relaties altijd geprobeerd de goede vrede te bewaren, tot op het punt dat het ongezond werd voor mezelf. Eigenlijk deed mijn mama dat ook.»

HOOGMOED

VAN MALDER «Het heeft lang geduurd voor ik aanvaard heb: ‘Het is oké om er zo uit te zien, om te zijn wie je bent.’»

HUMO En toch ging je al van kinds af aan in de spotlights staan.

VAN MALDER «Je gaat in mijn beroep op een sinaasappelkist staan omdat je gezien wilt worden: applaus krijgen is leuk en maakt je ijdel. Maar er zijn gradaties. Als ik bijvoorbeeld écht ijdel zou zijn, dan had ik wel de moeite gedaan om wat fatsoenlijker voor de dag te komen voor de fotoshoot bij dit artikel. Mijn excuses, beste lezer!

»Ik vind het fijn om mij als speler kwetsbaar op te stellen. Zoals in ‘Albatros’: in je onderbroek op een weegschaal gaan staan, daar kleeft weinig ijdelheid aan. Ik presenteer mezelf óók liever met de juiste kleren, in een flatterende belichting. Maar dat is niet wat mijn personage op dat moment nodig heeft.»

HUMO Je gaat al jaren naar een therapeut. Daarin schuilt een zekere bescheidenheid: een erkenning dat je, terwijl je je weg zoekt in het leven, af en toe de hulp van een kaartlezer kunt gebruiken.

VAN MALDER «Ik ben na mijn scheiding in therapie gegaan – Joris en ik hebben dezelfde therapeute. Je mag zo’n last niet om de nek van je lief of je beste vriend hangen: soms heb je een helikopterperspectief nodig. Zo heb ik al veel dingen over mezelf ontdekt waarvan ik denk: maar natuurlijk! De mannelijke reflex van: ‘ik zal mijn brol zelf wel oplossen’, is mij totaal vreemd. De wereld zou er beter uitzien als we allemáál een therapeut onder de arm namen.»

HUMO Hoeveel ambitie schuilt er in jou na ‘Albatros’ en ‘Radio Gaga’? In twee verschillende disciplines – fictie en non-fictie – leverde je iets af waarvoor niemand zich zou hoeven te schamen als het nooit meer beter werd dan dat.

VAN MALDER «Ambitie heb ik altijd een raar woord gevonden. Er zijn nog zoveel projecten die ik samen met Joris zou willen maken, fictie én non-fictie. Mijn ambitie reikt niet verder dan te mogen blijven doen waarmee we bezig zijn.

»Bij ‘ambitieus’ denk ik nogal snel aan drammerig haantjesgedrag. Daar zit een geldingsdrang in die ik niet begrijp. Mijn weg is er één zonder route: ik ben traag beginnen te wandelen en heb genoten van wat ik tegenkwam.»

HUMO Eén vraag moest ik je nog van Joris stellen: wat zou je zeggen tegen je 12-jarige ik?

VAN MALDER (lacht) «Ik zou zeggen: ‘Wees niet bang om je hart te volgen.’ Misschien heb ik door mijn ingebakken nederigheid te vaak met de handrem op geleefd. Ik zou mezelf aanmoedigen om sneller uit te spreken wat ik voel.»

HUMO Weinig mensen leggen hun hart nochtans zo moeiteloos op tafel als jij, vind ik.

VAN MALDER «Ja, maar ik heb dat lang níét gedaan. En onzekerheid heeft ook voordelen: een acteur die te zelfzeker is, is een saaie acteur.»

HUMO Heb je soms heimwee naar de dagen dat er aan je programma’s nog geen torenhoge verwachtingen vasthingen?

VAN MALDER «Studio Orka is een jeugdtheatergezelschap waarmee ik al zeventien jaar stukken maak. Onze stukken zijn altijd uitverkocht, maar de verwachtingen zijn telkens tórenhoog. En om dat af en toe tegen te gaan, vind ik het fijn om ook eens, pakweg, ‘De bachelorette’ te presenteren.»

‘Ik wil geen opgezwollen lever promoten, maar het principe van de roes vind ik prachtig. Al zijn drugs niet aan mij besteed: ik hou het liever bij een tripel.’ Beeld Marco Mertens

HEBZUCHT

HUMO Dat daar een mooi prijskaartje aan vasthangt, heeft er niks mee te maken?

VAN MALDER «Zéker niet. Ik zou het ook niet erg vinden om toe te geven mocht dat wel zo zijn. Al 22 jaar ben ik niet op die manier met geld bezig.»

HUMO Stefaan Degand speelde weleens een rol die hem niet interesseerde, om brood op de plank te brengen.

VAN MALDER «Ik ben al een paar keer gevraagd voor tv-reclame, voor bedragen waarmee je een Tesla kunt kopen. Maar dat doe ik niet. Ik zou er geen plezier aan beleven, het is geen uitdaging. ‘De bachelorette’ wél. Dat zou ik trouwens tal van seizoenen aan een stuk moeten presenteren voor ik in de buurt kom van die reclamebedragen.»

HUMO Ben jij vrijgevig?

VAN MALDER «Ik ben iemand die graag trakteert. Bij ons in de Chiro hadden we een mooi principe: wie werkte, betaalde de pintjes voor degenen die niet werkten. Zonder de Conner Rousseau in mij te veel te strelen: dat principe ligt me.»

HUMO Als ter sprake komt dat je uit een arm arbeidersgezin komt, beklemtoon je elke keer dat je een mooie jeugd hebt gehad.

VAN MALDER «Zeker. Ik héb warme herinneringen aan vroeger. Maar ik voelde me ook vaak een toeschouwer. Na de zomer kwamen mijn klasgenoten terug van over de hele wereld, terwijl ik niet verder was geraakt dan het Meli Park in De Panne.

»Mijn broer en ik hebben onze ouders héél hard zien werken voor héél weinig geld, en wij hebben daar verschillend op gereageerd. Hij besliste om veel geld te verdienen, ik om alleen te doen wat ik graag deed. Ik wist niet of ik wel rond zou komen. De eerste jaren waren heftig. Ik heb vaak aan de bankautomaat gestaan, hópende dat ik nog net 20 euro zou kunnen afhalen. Maar ik ben blij dat ik het zo gedaan heb.

»Ik kan extra genieten van de dingen die ik vroeger níét had. Als kind ging ik bijvoorbeeld nooit op restaurant – het hoogst haalbare was een loempia afhalen bij de Chinees. Toen ik mijn eigen geld verdiende en voor het eerst kon gaan eten, was dat een overwinning.

»Mijn eerste auto heb ik ook pas laat gekocht. Als ik geld uitgeef aan materiële dingen, dan wel aan dingen waarvan ik vind dat ze het louter materiële overstijgen: boeken, een goede fles wijn, concerten...»

HUMO Geen tweede auto om er de buurman de ogen mee uit te steken?

VAN MALDER «Ik heb recent voor het eerst in mijn leven een nieuwe auto gekocht, en ik voelde mij zelfs schuldig: ‘Een nieuwe Volvo, mág dat wel?’ (lachje)»

HUMO Wat voor iemand was je mama?

VAN MALDER «Ze stond altijd ten dienste van een ander. Altijd met de lach, maar ik denk dat ze binnenin ook gehuild heeft. Als je het niet breed hebt, doe je alsof er niets aan de hand is. Ze moest op jonge leeftijd al beginnen te werken om het gezin te onderhouden. In de fabriek leerde ze mijn papa kennen en op haar 16de was ze zwanger van mijn broer. Ze heeft te weinig haar eigen leven geleefd. Daarom hamer ik er ook zo op bij Jack: ‘Volg je hart!’ Het is goed om je dienstbaar op te stellen, maar daarbij mag je jezelf niet vergeten.

»Het zegt iets dat op haar begrafenis veel ex-lieven van mij aanwezig waren. Ze maakte indruk op de mensen die ze tegenkwam. De eeuwige moederfiguur, die zich over iedereen ontfermde en door iedereen graag gezien werd. Zo zachtaardig. Nomen est omen: ze heette Godelieve. Dat ze op haar 64ste al moest overlijden, is wreed. Ze was met bloedarmoede opgenomen in het ziekenhuis. De laatste keer dat ik haar zag, zou ze de volgende dag naar huis mogen. Niet dat ik het had geweten, maar ik mocht haar niet vastpakken.»

HUMO Klopt het dat je als puber met je ouders in één kamer sliep?

VAN MALDER «Het was één grote slaapkamer, in tweeën verdeeld door een grote, tot aan het plafond reikende kast – een muur die geen muur was. Mijn broer en ik sliepen achter die kast.»

HUMO Al even richting die laatste hoofdzonde: je ontdekt bepaalde dingen als puber, en als je die moet beleven in de nabijheid van je ouders...

VAN MALDER «Soms waren er van hun kant ook geluiden die je niet per se van je ouders wilt horen (lacht). Maar gelukkig was dat niet schering en inslag.

»Wat mezelf betreft: je moet inventief zijn in zo’n huis. Laat ons zeggen dat ik toen héél proper was van alle douches die ik heb genomen.»

'De mannelijke reflex om je brol zelf op te lossen is mij vreemd. De wereld zou mooier zijn als we allemaal naar de therapeut gingen.' Beeld Marco Mertens

ONKUISHEID

VAN MALDER «In essentie ben ik hondstrouw: als ik verliefd ben, dan is zij De Enige voor mij. Maar één keer is het misgelopen. Ik ben gescheiden van de moeder van mijn kind, als gevolg van alles waarover we het tot hiertoe hebben gehad. Ik wilde krampachtig de vrede bewaren, voelde me niet goed in mijn vel, had het nooit over de dingen waarover ik het had moeten hebben, misschien uit angst om te zijn wie ik was... En ik vluchtte weg, eerst en vooral in mijn rollen. En toch heb ik mezelf doen schrikken door te kiezen voor een breuk. Heeft dat met onkuisheid te maken?»

HUMO Je hebt het niet in verdekte termen over ontrouw?

VAN MALDER «Jawel, ik bén een keer ontrouw geweest. Maar die misstap was een gevolg, niet de oorzaak van de latere breuk. Dat was mijn manier om iets duidelijk te maken, denk ik. Ook voor mezelf. Het was de donkerste periode uit mijn leven, dat wil ik nooit meer meemaken. Ik ben nooit fan geweest van onenightstands: voor mij moet er altijd een minimum aan liefde zijn. Alleen was het mij op dat moment te veel geworden. Wellicht omdat ik te ver was weggelopen van mezelf. Dát is mijn mislukking. Maar in de mislukking van een algehele relatie ben je altijd met twee. Al verwijt ik niemand iets.

»Het goede aan die hele historie is dat we er de mooiste zoon op aarde aan hebben overgehouden. (Stilte) Ik heb mij heel, héél lang schuldig gevoeld over de scheiding. Dat ijs begint nu pas stilaan te dooien. Over degene die zijn partner verlaat, wordt vaak gezegd: ‘Voor jou is het makkelijk.’ Nee, dat is níét makkelijk. Ik zat vooral te huilen in de zetel.»

HUMO Hoe ben je uit de duisternis geklauterd?

VAN MALDER «Ik was zo hard geschrokken van mezelf dat ik er iemand extern bij heb genomen om wat graafwerk te verrichten. Nú kan ik daar met jou over praten, omdat ik weet wat er speelde. Maar op dat moment kon ik dat niet. Mijn leven was een moeras.»

HUMO Wanneer heb je je huidige vriendin Tinne leren kennen?

VAN MALDER «Ik heb na mijn scheiding eerst nog een relatie gehad, en daarna had ik het gehad met de liefde. Gewoon mijn zoon en ik: dat vond ik prima. En je zult het altijd zien: net als je stopt met zoeken...

»Het cliché is lang op mij van toepassing geweest: hoe kun je nu iemand anders graag zien als je jezelf niet graag ziet? Bij mij heeft dat héél lang geduurd – ik heb er héél veel personages voor nodig gehad (lachje). Ik heb lang met die fameuze handrem op geleefd, maar ik heb de knop gevonden om ’m uit te zetten. Ik heb nu een echt nestje: ik heb daar jarenlang tegelijk enorm naar verlangd én het afgehouden en kapotgemaakt. Nu geniet ik er onbezonnen van.»

HUMO Je noemt Tinne de liefde van je leven.

VAN MALDER «Als ik verliefd ben, dan ben ik Verliefd! Dan doe ik niet in verkleinwoorden. Bij Tinne had ik het gevoel: als ik hier niet voor ga, dan ben ik zot. Zij heeft een soortgelijk brokkenparcours gereden, ze begrijpt mij, en ze daagt mij uit om de beste versie van mezelf te zijn. Bij mij duurt het net dat tikkeltje langer om mijn hart op tafel te leggen, zij draagt dat van haar op haar mouw én op haar tong. Ik kan dat alleen maar heerlijk vinden. En dankbaar zijn.»

De Bachelorette, Play4, donderdag 4 maart, 20.30

Albatros, Canvas, maandag 8 maart, 21.20

Radio Gaga, Eén, woensdag 10 maart, 20.35