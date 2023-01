‘Drink een kop koffie voordat u gaat joggen, dan valt u écht af.’ Met deze tips houdt u uw goede voornemens wél vol

Het start van het nieuwe jaar zou niet compleet zijn zonder uw schouders te belasten met een verse lading goede voornemens. U hebt nog minder karakter dan Wouter Beke en houdt die nooit vol, zegt u? Met deze selectie artikels vol tips en inzichten lukt het dit jaar misschien wel.

Van intermittent fasting tot het ketodieet: vijf diëten doorgelicht

Op 1 januari klinkt traditioneel de bel voor het begin van het gevecht tegen de kilo’s. Maar hoeveel nut hebben al die verschillende diëten? Kun je er echt gewicht mee verliezen? Of zijn ze niet meer dan een dure en zinloze vorm van zelfkastijding? Humo haalt de broeksriem aan en licht de vijf populairste diëten van de laatste jaren door. ‘Quinoa wordt aangeprezen als hippe vervanger voor aardappelen, maar bevat dubbel zoveel calorieën.’

Vettig eten Beeld Lukas Verstraete / Humo

Duurzamer leven: deze Belgen doen het al. ‘Een half jaar geleden heb ik nog eens voor 16 euro gewinkeld’

Duurzaam leven, al langer een streven van al wie bezorgd is om het milieu en de klimaatverandering, is tegenwoordig ook uitstekend voor uw portemonnee. Geen wonder dus dat steeds meer Belgen voor kerst liever een warmtepomp dan een Bongo-bon ‘Bubbels voor twee’ cadeau krijgen. Maar hoe realistisch is een leven zonder water- of elektriciteitsnet als goede voornemen voor 2023? Red je het met groenten uit de tuin en ruilen met de buren? Is regenwater gezond? En ga je niet stinken als je nooit zeep gebruikt? Zes ervaringsdeskundigen hebben elk een eigen variant van een milieuvriendelijk leven geperfectioneerd.

Fit het nieuwe jaar in: ‘Elke dag een halfuur bewegen, volstaat al om in vorm te blijven’

Topkinesist Lieven Maesschalck, die er met zijn kundige handen voor zorgt dat onze Rode Duivels en olympiërs zichzelf telkens weer overstijgen, weet ook hoe je als ‘gewone sterveling’ je lijf in vorm kan houden. ‘Sporten om vet te verbranden doe je best ’s ochtends voor je ontbijt. En drink een kop koffie voor je vertrekt, cafeïne stimuleert de vetverbranding.’

Meer sparen in 2023? Humo’s grote spaargeldgids: ‘Cryptomunten zijn de grootste zeepbel uit de geschiedenis’

Ook dit jaar ziet het ernaar uit dat het leven peperduur en de energiefactuur onbetaalbaar blijft, we moeten dan ook massaal onze zuurverdiende spaarcenten aanspreken. En wat er nog in ons spaarvarken overblijft, wordt door de inflatie steeds minder waard. Humo schoof aan bij een kransje geldexperts en kwam thuis met een handzaam klavertjevijf, dat u in deze onzekere tijden toch een appeltje voor de dorst garandeert.

‘Al na zes weken zonder alcohol zien mensen er stukken beter uit’: zo drink je minder alcohol

Alcohol is gif, benadrukt dokter Sigrid Sijthoff. Ze schreef een zelfhulpboek voor mensen die minder alcohol willen drinken. ‘Als je drinkt, is het moeilijker om op café nee te zeggen tegen een sigaret, en zal je sneller beginnen snacken. Laat staan dat je gaat sporten met een kater.’

Stoppen met roken: ‘Tabak is even verslavend als heroïne’

U wil stoppen met roken maar kan de reutelende lokroep van de sigaret moeilijk weerstaan? Misschien geven de onthullingen van Luk Joossens over de truken van de tabakslobby in België wel de doorslag om tabak af te zweren. ‘De producenten van sigaretten zijn tot álles in staat – als het hun marktaandeel maar vergroot.’

‘Kip is beter dan kaas.’ Zo red je de planeet met wat je eet

Naast om gewicht te verliezen nemen velen zich ook om een andere reden voor om een ander eetpatroon aan te nemen. Omdat ze gezonder willen leven, maar ook omdat ze hun ecologische voetafdruk willen verkleinen. Wat we eten is goed voor liefst een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. Sarah Bridle, professor astrofysica aan de Universiteit van Manchester, deed de nodige berekeningen en bundelde die in een handige gids met voedingtips voor een groen dieet. Worden we straks allemaal klimatariër? ‘Geen paniek: bier en wijn maken niet het grote verschil.’