‘Drugs doen we hier niet, drank is een ander verhaal’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Humo’s grote onderwijsdebat: ‘Het oude model van de leraar als keizer voor zijn klas is voorbij’

Leerlingen en leerkrachten genieten dan wel van een week krokusvakantie, ons onderwijs blijft in het brandpunt staan. Aan topmannen Lieven Boeve (56) van het Katholiek Onderwijs en Koen Pelleriaux (55) van het GO!, het gemeenschapsonderwijs, om de rapporten uit te delen. ‘Leraars moeten onze kinderen leren lezen en schrijven, maar ze staan er haast alleen voor.’

Humo sprak met oud-wereldkampioen Tom Boonen: ‘Nadat Lore en ik hadden beslist om uit elkaar te gaan, vielen alle puzzelstukjes in elkaar’

Na omzwervingen in Australië, Spanje en de Emiraten strijkt het wielerpeloton zaterdag neer in Vlaamse velden. Tom Boonen, 42, verkiest dezer dagen een zachte zetel boven het puntje van zijn fietszadel. Humo sprak met de ex-wereldkampioen over de koers, snelle auto’s en het leven na Lore: ‘Ik geniet er tegen­woordig echt van om uren in de keuken bezig te zijn en stoofvlees of spaghetti­saus te maken.’

Beeld vtm

Achter de schermen bij ‘The Masked Singer’: ‘Drugs doen we niet, maar drank is een ander verhaal. Hier sneuvelen véél gin-tonics’

Als half Vlaanderen ook in dit derde seizoen verslingerd blijft aan ‘The Masked Singer’, zélfs met Andy Peelman in het speurdersteam, dan moet er toch iets inherent deugen aan die op het eerste, tweede én derde gezicht volstrekt onnozele freakshow. ‘Bij het eerste seizoen lachten de BV’s ons uit. Nu bellen ze of ze toch niet mogen meedoen.’

‘Breaking Bad’ in België: ‘Vlaamse drugsboeren huren Mexicaanse laboranten in om hier meth te koken’

Alle veiligheidsraden, een nieuwe drugscommissaris en de war on drugs van Bart De Wever en co. ten spijt, is België nu zelfs een producent van cocaïne. Humo gooide een lijntje uit naar Andrew Cunningham, die de drugshandel volgt voor de EU: ‘De Mexicaanse kartels zijn steeds nadrukkelijker aanwezig: dat kan tot nog meer geweld leiden.’

Antiterreuragent Lerre: ‘Dat de politie me bij het vuilnis zette, heeft me meer gekraakt dan de kogel van die terrorist.’

Ze verijdelen overvallen, rollen drugsbendes op, onderhandelen bij gijzelingen en zijn straks de hoofdrolspelers in het nieuwe Eén-programma ‘Onder de radar’. Voormalig hoofdinspecteur Lerre (52) werd bij de inval in Vorst neergeschoten door IS-terroristen en deed aan Humo zijn hallucinante relaas.

Beeld Stev Gullick

Damon Albarn en de comeback van Gorillaz: ‘Wereldtournee achter de rug, hier is de plaat!’

Wat in 2001 een eenmalig nevenproject leek, is 22 jaar later uitgegroeid tot het hoofdberoep van Damon Albarn. Gorillaz brengt met ‘Cracker Island’ deze week een zevende plaat uit en er is nog meer goed nieuws: voor het eerst sinds 2015 bestijgt Albarn weer het podium met Blur. Mét op 8 augustus een doortocht op de Lokerse Feesten. Dans, aapjes, dans!

Minister Vincent Van Quickenborne vliegt ‘Recht naar de gevangenis’: ‘Nee, het was niet mijn eerste keer in een cel’

In het nieuwe programma van Tess Uytterhoeven op Play 4 krijgt de nagelnieuwe gevangenis van Haren, net voor ze haar vaste bewoners ontvangt, een opmerkelijk kransje logés over de vloer. Naast een assisenvoorzitter, een onderzoeksrechter en een strafpleiter ook vier dagen effectief van de partij: minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Eén jaar Russische invasie: ‘Als we Poetin mogen geloven, is 80 procent van de Russen voor de oorlog’

Vera Politkovskaja (42) was zwanger toen haar moeder Anna op 7 oktober 2006 in Moskou doodgeschoten werd. Naar verluidt was de moord op ‘de allerlaatste Russische onafhankelijke journaliste’ een cadeautje voor de jarige Vladimir Poetin. ‘Zelfs in haar grootste nachtmerries had ze niet kunnen voorspellen dat het zover zou komen met Rusland.’

Beeld Carmen De Vos

Véronique Leysen: ‘Tijdens mijn tijd bij Ketnet moest ik altijd maar ja knikken, terwijl anderen bepaalden hoe ik eruitzag’

Ze is al actrice en onderneemster geweest, ontwerpt interieurs en geeft beautytips op Instagram. Tussendoor deelt Véronique Leysen ook nog eens lief en leed met presentator Thomas Vanderveken én maakte ze tijd voor een uitgebreid gesprek met Humo. ‘Mama zijn naast Thomas is niet makkelijk. Hij is in alle opzichten de perfecte vader.’

Kapitein Piet uit ‘Over de oceaan’: ‘Ik kan ook weleens iemand missen, maar dan denk ik: ‘Vaar wat sneller, dan zijn we rapper thuis.’’

Vergeet Ella Leyers en onze oprechte excuses aan Gert Verheyen, maar Kapitein Piet Smet is de enige echte ster in ‘Over de oceaan’. Rechtdoorzee als het moet, empathisch als het kan. ‘Met enkele BV’s heb ik intieme gesprekken gevoerd. Altijd aangenaam wanneer iemand een gelijkaardige teleurstellende of pijnlijke ervaring heeft meegemaakt.’

Beeld Getty Images

Twerkend naar het Sportpaleis: de vijf troeven van Lizzo

Een fantastische rariteit. Een fenomeen. En vermoedelijk de meest onwaarschijnlijke popster van de afgelopen jaren. Een blik in het hoofd van Lizzo, de vrouw die vrijdag het hele Sportpaleis aan het twerken krijgt. ‘Ik denk niet dat ze tien jaar geleden had kunnen doorbreken, alleen al vanwege haar uiterlijk.’