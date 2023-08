‘Echt verliefd zijn, is leuker dan triootjes’: 12 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Natacha de Crombrugghe stierf in Peru: ‘Is ze in de rivier gevallen of gegooid?’

Miljoenen backpackers trekken ieder jaar de wijde wereld in, op zoek naar zichzelf, de natuur of het grote avontuur. Een aantal van hen verdwijnt ieder jaar van de radar, sterft in een ongeluk of wordt vermoord. Humo sprak met families van rugzaktoeristen die nooit terugkeerden.

Bruno De Wever: ‘Als de N-VA een coalitie vormt met Vlaams Belang, zal de partij dat niet overleven’

Bruno De Wever (63), de bekendste historicus van Vlaanderen, gaat met pensioen. Hij heeft zich een carrière lang gebogen over de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme, terwijl zijn jongere broer als N-VA-voorzitter de toekomst ervan smeedde. ‘Ik heb me een weg uit het fascisme gepuberd.’

Kamagurka en Boris Zeebroek Beeld Johan Jacobs

Kamagurka en Bolis Pupul: – ‘Een kind heeft ook het recht om zijn ouders op te voeden’ – ‘Klopt, wij moesten je wakker maken als we naar school wilden’

‘Mijn moeder zei op haar sterfbed tegen haar kinderen: je moet nooit aan kinderen beginnen.’ Het ruikt hier naar onzin, en naar Kamagurka en zoon Bolis Pupul. Hilarisch goed bloed.

Guy Mortier (80) sprak met Rik Van Looy (90): ‘Soms zat ik me te vervelen in het peloton. Dan dacht ik: ik val maar eens aan’

Rik Van Looy was twee keer wereldkampioen (’60 en ’61). Hij is de enige renner die álle wielerklassiekers heeft gewonnen. Een erelijst om van te duizelen. De Keizer van Herentals. Gesel der pelotons. Een bom. Een kogel. IJzersterk en bliksemsnel. Aanvallen en nog eens aanvallen, tot de tegenstand breekt: ‘Dan was ik gelukkig.’ Mijn held.

Froukje Beeld Koen Bauters

Froukje: ‘Ongelukkig zijn is niet mooi of romantisch, het is gewoon kut’

Fenomeen Froukje Veenstra stond deze zomer op het hoofdpodium van Werchter en binnenkort speelt ze op Pukkelpop. Ze ontgon een niemandsland tussen Annie M.G. Schmidt en Tomorrowland en schenkt klare, Nederlandse taal op hippe elektronische beats: ‘Ik kan goed schoonheid ontwaren die anderen niet zien.’

De culturele bagage-rage (2): ‘Wie pessimistisch is over de jeugd, heeft niet goed gekeken. Of is gewoon oud aan het worden’

Humo zoekt drie weken lang uit met welke culturele bagage een 18-jarige de middelbare school hoort uit te lopen. In aflevering twee: een Vlaamse monnik in Amerika, onbeweeglijk dansen, de smartphone als vriend en jonge gluurders.

Dossier sekstoerisme (slot): ‘Het zijn altijd vrouwen die foto’s maken, mannen zijn te veel bezig met wat er in hun broek zit’

We zijn in Amsterdam, het is vrijdagavond tien uur, en we weten niet wat ons overkomt. We lopen op de Wallen en komen maar voetje voor voetje vooruit. De massa toeristen wordt met behulp van dranghekken en straatmanagers langzaam in één richting gesluisd. We hadden al wel gehoord van het uit de hand gelopen sekstoerisme in de stad, maar dit slaat alles.

Professor Johan Bellemans: ‘Bij spierziekte ALS verlammen geleidelijk alle spieren. Totdat op een dag ook de ademhalingsspieren uitvallen’

Wees blij dat u spieren hebt, want dankzij dat bijzondere weefsel hebt u kunnen bladeren of scrollen tot dit artikel, valt u niet van uw stoel, hangt uw hoofd niet slap tegen uw borstkas of in uw nek, en bent u vanmorgen al dan niet elegant uit bed geraakt.

De bosbranden aan de Middellandse Zee: ‘Een grootmoeder liep met brandende rug voor het vuur uit terwijl ze haar kleinkind meesleurde’

Wie in de zomer naar het zuiden trekt, treft niet alleen zonovergoten stranden, maar ook steeds vaker gevaarlijke bosbranden. Schakelt de klimaatverandering een versnelling hoger? En krijgen we dat soort branden binnenkort ook in België? Vier experts over bosbrandbestrijding, onblusbare branden en wat u kunt doen als het écht fout loopt.

Wim Lybaert Beeld Koen Bauters

Wim Lybaert: ‘Alles verliest z’n glans, maar geef me een bos en ik ben weer een gelukkig kind’

Zodra hij over zijn kindertijd praat, krijgt het gezicht van Wim Lybaert (54) glans en gloed. In zijn nieuwe programma ‘Zomeravonden’ piert Lybaert zelf naar de kindertijd van zijn invités, maar eerst neemt hij Humo mee naar zijn eigen wonderjaren.

Hilde Van Mieghem: ‘Mijn vader, mijn eerste lief en de vader van mijn dochter waren allemaal alcoholisten. Ik ben er doodsbang voor’

In het zuiden van Toscane, in vogelvlucht zo’n 10 kilometer ten noordoosten van Arezzo, bevindt zich het aards paradijs van de even vaak geprezen als verguisde actrice, regisseuse, columniste, documentairemaakster, schrijfster en – zo blijkt snel – onstuitbare praatvaar Hilde Van Mieghem.

Graham Nash: ‘Uiteindelijk vind ik echt verliefd zijn leuker dan triootjes en partnerruil’

Van zijn nieuwe plaat ‘Now’ is niet alleen de titel een statement. Graham Nash, 81 en net begonnen aan zijn zoveelste wereldtournee, is strijdlustiger dan ooit: hij wil niet in het verleden leven. Ook al denkt hij nog elke dag aan zijn levenslange frenemy David Crosby, die in januari overleed. ‘Ik heb vaak op mijn tong moeten bijten.’