Economieprofessor Pascal Paepen analyseert misleidende VRT MAX-docu ‘FIRE’: ‘Wout is al zijn geld kwijt, maar hij heeft het zelf nog niet door’

Financial Independence, Retire Early! De catchy slogan van de FIRE-beweging is door de gelijknamige docureeks plots in heel Vlaanderen bekend, maar helaas niet om de juiste redenen. Onze Man deelde een welverdiende nul sterren uit wegens het podium dat het aan financiële kwakzalvers geeft. Maar hoe kwalijk is zo'n reeks? Wij gingen te rade bij twee financiële experts: Stefan Willems, de enige deelnemer aan de reeks die op het internet geprezen wordt als lid van de FIRE-beweging en bezieler van spaarvarkens.be, en economieprofessor Pascal Paepen (KUL).

PASCAL PAEPEN «Ik heb gisteren de vier afleveringen gezien en ben ervan geschrokken. Als het een realityprogramma op VTM was, had ik het kunnen aanvaarden, zoals ‘The Sky Is the Limit’ of Temptation Island’, maar voor de openbare omroep is het een schande. Met ‘Andermans zaken’ van Kamal Kharmach bracht de VRT nuttig advies over geldzaken, wat ook tot haar taken behoort, maar dit is pure horror. De dubieuze figuren die worden opgevoerd, verspreiden gewoonweg foute informatie.»

STEFAN WILLEMS «Ik ben pas sinds vorige donderdag op de hoogte van de andere deelnemers, maar ik ga geen commentaar over hen geven. Ik wil wel duidelijk stellen dat als iets te mooi lijkt om waar te zijn, het meestal ook zo is.»

HUMO Wat is er zo schadelijk aan wat zij vertellen?

PAEPEN «De financiële geletterdheid is zeer laag in België, en veel mensen geloven daardoor gewoon alles. Als ik er weinig van zou afweten en ik hoor mensen vertellen dat ik gek ben om te werken voor 3.000 euro per maand, terwijl je dat ook op één dag kunt verdienen, zou ik het ook proberen. Zeker als dat advies van de openbare omroep komt. ‘Ge zijt een loser als ge werkt!’ is hun boodschap. Nee, zij zullen achteraf de losers zijn, want ze zullen met lege handen achterblijven. Nu maakt de VRT reclame voor oplichterspraktijken.

»Toen één van de cursisten in Thailand vertelde dat hij het voor zijn kinderen deed, terwijl de tranen hem in de ogen stonden, dacht ik: verdomme, doe dat toch niet! Die duizenden euro’s zie je nooit meer terug.»

HUMO Wout Schrijvers uit Diepenbeek beweert dat hij dagelijks 1,4 procent winst haalt, zonder er enige moeite voor te doen.

PAEPEN «Ik heb medelijden met hem, want waarschijnlijk beseft hij zelf niet waar hij in verzeild is geraakt. Het is erg dat de openbare omroep hem misbruikt voor een programma. Hij heeft begeleiding nodig, geen podium.»

WILLEMS «Als iemand mij vraagt of anderhalve procent winst per dag haalbaar is, kan ik met daar met alle zekerheid nee op antwoorden. Dat bestaat gewoonweg niet. Met zo’n winst zou je na enkele jaren miljarden euro’s rijk zijn. Wij deden voor Humo enkele jaren geleden een onderzoek naar Questra Holding. Die beloofde ook 6 procent winst per week, maar dat was natuurlijk pure oplichting. Net zoals iedereen die zulke winsten belooft.»

PAEPEN «Ik vrees dat Wout al zijn geld kwijt is, maar hij heeft het zelf nog niet door. Hij is het slachtoffer, niet de winnaar.»

HUMO Op sociale media pronkt hij wel met gefotoshopte vakantiefoto’s in luxueuze hotels.

PAEPEN «Op die manier wil hij anderen overtuigen om zijn advies op te volgen, en misschien krijgt hij daar zelfs een commissie voor. Dan zit hij in een piramidespel en is hij zowel slachtoffer als dader. Het is jammer dat we zelfs na een documentaire over zijn financiën nog altijd niet weten wat hij precies doet.

»In België zijn piramidespelen trouwens strafbaar, net als het meeste van wat in die documentaire is getoond.»

HUMO Zullen er slachtoffers vallen door zo’n reeks?

PAEPEN «De serie is te zien op VRT Max, een platform dat vooral richt op jongeren. Ouders moeten hun kinderen waarschuwen voor wat in die documentaire wordt getoond. Snel rijk willen worden leidt tot ongelukken. Om de vijf jaar komt er een groot schandaal aan het licht, en elke keer zijn er tal van slachtoffers. Voor mensen die erin meegaan, kan het een Lernout & Hauspie in het kwadraat worden (West-Vlaams spraaktechnologiebedrijf dat in 2001 failliet werd verklaard nadat fraude aan het licht was gekomen; duizenden Vlaamse beleggers verloren al hun geld, red.).

»Dit is geen informatieve documentaire, maar entertainment waarmee de makers zo hoog mogelijke kijkcijfers willen halen. Het onheil dat het aanricht, zal vele malen groter zijn dan het vertier dat het brengt.»

HUMO Moeten zulke praktijken dan worden doodgezwegen?

PAEPEN «Integendeel. Maar de VRT had de kijkers moeten waarschuwen voor die oplichting, en had zo de zwakkeren van de maatschappij kunnen beschermen. En ze had die figuren niet als expert moeten opvoeren, want Wout is zelf één van die zwakkeren, al zal hij dat niet graag horen.»

HUMO Is de hele FIRE-beweging dan gevaarlijk?

PAEPEN «Zeker niet, ze is gewoon een modeverschijnsel. Ik heb al vaak gedacht: ik ben FIRE avant la lettre. En met mij de meeste Vlamingen. Het gaat erom dat je spaarzaam leeft en wat geld opzijzet.

»De fout die veel mensen maken, is dat ze dat geld op een spaarboekje zetten. Je moet je geld laten renderen, maar dan spreek ik over 8 procent per jaar, niet per week. Dat is onmogelijk. Saai beleggen blijft nu eenmaal het beste beleggen.»

WILLEMS «Ik ben nog steeds blij dat ik aan de documentaire heb meegewerkt, omdat ik het gevoel heb dat ik het échte FIRE-verhaal vertel. Ik hoop dat ik jongeren kan inspireren om aan hun financiële vrijheid te werken. Ik heb natuurlijk geen uniek recept, maar het is wel mogelijk. Ook in België.»

Wout laat via privéberichten op Instagram weten dat hij zijn geld verdient via The Future Trade. Dat platform werd al meermaals ontmaskerd als oplichterij, zoals hier.

