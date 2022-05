‘Een gemiddelde benzinewagen kost 780 euro per maand, je kan zo dus duizenden euro’s besparen’

In februari staakt u het drinken, in maart eet u geen vlees en in mei laat u het gras groeien. Maar wat met juni? VUB-professor Cathy Macharis lanceert, samen met Netwerk Duurzame Mobiliteit, een nieuwe challenge: 30 dagen minder wagen. Uw auto in de garage laten staan is namelijk goed voor uw portemonnee, uw gezondheid en die van de planeet. Professor?

CATHY MACHARIS «We willen mensen een maand laten proeven van een autoloos bestaan. We geloven niet in een negatieve campagne met belerende vingertjes. We bieden net een prettige uitdaging aan, een avontuur dat de dagelijkse sleur doorbreekt. En wie weet houden sommigen er gezonde gewoontes aan over. Want duurzaam is niet per se synoniem met lastiger, integendeel.»

HUMO Heb jij nog een auto?

MACHARIS «Ik heb in oktober mijn wagen van de hand gedaan. 32 procent van onze CO2-uitstoot komt uit transport, ik wilde daar niet verder aan bijdragen. In het begin was het zoeken: ik was gewend om eens in de week de autokoffer te vullen met boodschappen, nu ga ik zowat dagelijks met de fiets naar het winkeltje om de hoek. Ik ontdekte al snel dat een leven zonder wagen me openstelt voor avontuur. Ik ga deze zomer bijvoorbeeld met de nachttrein naar Málaga, een tocht waar ik nu al naar uitkijk.

»Ik heb wel de luxe dat ik dicht bij mijn werk woon. Sommige mensen kunnen nu eenmaal moeilijk zonder auto, maar in veel gevallen bieden deelwagens een oplossing. Want je moet weten: 95 procent van de tijd staat een auto stil, en vaak maakt er slechts één iemand gebruik van.»

HUMO Op 1 augustus 2021 stonden in België bijna zes miljoen personenwagens ingeschreven. Waarom houden wij zo van onze auto?

MACHARIS «Het is deels routine. Onze actie duurt een maand om deelnemers de tijd te geven om nieuwe gewoontes te kweken. We dénken namelijk meer afhankelijk te zijn van onze wagen dan werkelijk het geval is. De pandemie heeft uitgewezen dat we onze verplaatsingen flink kunnen beperken, onder meer via telewerk. In onze cultuur staat de auto gelijk aan vrijheid, maar de vele files en het gebrek aan parkeerplaatsen spreken dat duidelijk tegen.»

HUMO Evolueren we naar een wereld met minder wagens?

MACHARIS «Als we de klimaatdoelstellingen serieus nemen wel, ja. De tijd dringt, we móéten duurzamere oplossingen vinden. Maar autogebruik zit in ons systeem ingebakken. Bedrijfswagens, bijvoorbeeld: de overheid steunt daarmee een transportmodus die nefast is voor het klimaat.»

HUMO Ruim vierduizend mensen hebben zich al ingeschreven en zullen jou via vragenlijsten op de hoogte houden van hun ervaringen. Wat dan?

MACHARIS «In oktober zullen we de deelnemers een laatste keer bevragen. We willen uitzoeken in hoeverre mensen hun autogebruik hebben aangepast en wat hen eventueel tegenhoudt. Zo kunnen we richtlijnen opstellen voor de overheid. We hopen natuurlijk op een gedragsverandering, maar bewustwording zou al heel mooi zijn. Weten mensen bijvoorbeeld dat een gemiddelde benzinewagen 780 euro per maand kost? Gezien de energiecrisis is het de moeite om daarbij stil te staan.»

HUMO En, heb je nu een jaarlijkse traditie gestart?

MACHARIS «Ik hoop het. De respons is ernaar, ook in Wallonië en Brussel is er interesse. Mijn droom: een nationale campagne in juni 2023, met een bijbehorende app.»

Info & inschrijvingen: 30dagenminderwagen.be