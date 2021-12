Een gokverslaving, chantage met seksvideo's, autozwendel en valse coronapassen: wie is spoedarts Mouhamadou D.?

Hij perste verpleegsters af met seksvideo’s en leende geld voor de nieuwe heup van zijn moeder in Dakar. Uiteindelijk dacht de gokverslaafde urgentiearts Mouhamadou D. de jackpot te hebben gewonnen met een zwendel in valse Covid Safe Tickets. Hij cashte in korte tijd zowat 400.000 euro. De man bekende en is aangehouden.

‘Drie wagens waren er, maar geen idee waar die zich bevinden’ zucht de curator, de Luikse advocaat Julien Stockman. ‘Ik heb ze nooit gezien, zoals we ook de dokter zelf nooit te zien hebben gekregen. Hij is op geen enkele van onze uitnodigingen ingegaan.’

In maart van dit jaar, nadat de Luikse rechtbank van koophandel het faillissement had uitgesproken van de nog geen twee jaar eerder opgerichte vennootschap Urgences Healthcare van dokter Mouhamadou D., repten de Luikse advocaat en zijn vennoot zich naar de Rue des Bruyères, hoog op de berg in Cointe achter het station Luik-Guillemins. Daar werden het bedrijf én de dokter geacht te verblijven. Een eenvoudig rijhuis met drie verdiepingen waarvan de onderste een parkeergarage is. Mouhamadou D. is er door zijn buren nooit gezien. Zijn wagens ook niet, want die zouden zeker de aandacht hebben getrokken.

De Land Rover ter waarde van 55.000 euro werd geleased via de Bank Van Breda, de Porsche Macan ter waarde van 92.000 euro bij het Franse Bail Actea. Dat laatste bedrijf stapte in 2020 naar de rechter, omdat dokter D. nog geen enkele afbetaling had gedaan. Er was ook nog een dure Volvo.

In het vaccinatiecentrum in Bierset bij Grâce-Hollogne kwam D. tussen maart en september één of twee keer per maand inspringen. Niet om prikken te zetten, maar om het onthaal te verzorgen. In de herinnering van coördinator Philippe Burette ‘reed hij toen met een Tesla’.

2.020 valse CST’s

Mouhamadou D. is volgens de oprichtingsakte van zijn vennootschap op 10 mei 1981 geboren in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Niet dat die akte een grote garantie biedt op correcte gegevens. Het bedrijf heeft in zijn korte bestaan geen enkele balans neergelegd, en lijkt uitsluitend te hebben gefungeerd om her en der leningen aan te gaan voor een totaalbedrag dat de curatoren voorlopig afkloppen op 239.000 euro. ‘Het dossier is nog niet afgesloten’, zegt Julien Stockman. ‘Dat kan pas gebeuren als het in Bergen lopende strafonderzoek is afgerond’

Eind november maakte Waals minister voor Volksgezondheid Christie Morreale (PS) bekend dat de Franstalige tegenhanger van het Agentschap Zorg en Gezondheid, AVIQ, grootschalige fraude op het spoor was gekomen met Covid Safe Tickets. Eén enkele arts gaf via Vaccinnet ‘astronomisch veel mensen in alle uithoeken van Wallonië en wellicht ook daarbuiten’ in als zijnde gevaccineerd. Dokter D. bezorgde zo 2.020 Belgen zonder prik een coronapas. Onder hen ook 539 Nederlandstaligen en 399 Brusselaars.

Het parket in Bergen liet dokter D. woensdagavond 24 november aanhouden op betichting van valsheid in geschrifte. Tijdens een lang verhoor bekende hij de volgende dag de fraude tegenover de Bergense onderzoeksrechter Nathalie Hautaine. D. werkte niet enkel sporadisch in het vaccinatiecentrum in Bierset, maar ook in dat van Hastière bij Dinant. De raadkamer bevestigde intussen zijn aanhouding. De arts is in beschuldiging gesteld voor valsheid in informatica, fraude en het toebrengen van schade aan een informaticasysteem. Hij riskeert vijf jaar gevangenisstraf, en daarbovenop een beroepsverbod door de Orde van Geneesheren.

Praktisch

Dokter D. had geen vast tarief voor een vals CST. De gevraagde bedragen varieerden van 200 tot 350 euro, al zijn er ook meldingen van 1.000 euro. Het staat zo goed als vast dat D. niet de enige is die een handeltje had in valse CST’s.

Journalisten van de RTBF vonden na zijn arrestatie in geen tijd een arts die via berichtjes op Telegram een codering op Vaccinnet aanbood voor 350 euro per persoon en een korting van 50 euro als je met zijn drieën komt. Hij verduidelijkte in een chat: ‘Wij zijn een groep die ijvert tegen COVID-19 en de impact ervan op de samenleving. Als u een sanitaire pas wilt zonder vaccin, dan zijn we er voor u’

Alles wat de arts beweerde nodig te hebben was een naam, een adres, een rijksregisternummer en antwoorden op twee vragen. Bent u man of vrouw? Kreeg u al COVID-19?

Gokverslaafd

Ook Mouhamadou D. ging zo te werk. Een eenvoudige rekensom leert dat de fraude hem 400.000 tot 500.000 euro moet hebben opgeleverd, maar de hoop van de curatoren dat er van dat bedrag ooit ergens nog wat terug te halen valt, lijkt ijdel.

Dokter D. is verslaafd aan casino’s, en nog geen klein beetje. En ook niet sinds gisteren. Al tijdens zijn studies aan de universiteit in Luik zou hij collega’s geld afgetroggeld hebben. Meestal schermde hij met het lot van zijn moeder in Dakar, die nu eens een nieuwe heup nodig had, en dan weer een hartoperatie. Door aanhoudend bedrog werd hij uitgesloten aan de Luikse universiteit. Hij maakte in 2016 zijn studies af in Brussel. Zijn hele verdere loopbaan was er een van korte passages bij de spoeddiensten van de ziekenhuizen van Chimay, Bergen, Warquignies en Namen.

‘Hij leefde op erg grote voet’, zo getuigden twee vrienden van hem vorige week in de kranten van SudPresse. ‘Hij was een uitstekende dokter en had alles om het te maken, maar hij was gokverslaafd. Alles was goed om aan geld te komen. Een van zijn methoden was chantage met sekstapes. Hij filmde zijn vrijpartijen met verpleegsters of fysiotherapeutes, vaak al gehuwd, en dan vroeg hij hen om geld. Hij dreigde anders de beelden aan de bedrogen partners door te sturen. Sommigen hebben betaald zonder ooit een klacht te hebben durven indienen, en zonder dat de bedrogen partner er ooit iets van heeft geweten.’

Deurwaarders

En toch was Mouhamadou D. een degelijke spoedarts, zegt André Van Meerbeeck, een 78-jarige urgentiearts die nog steeds actief is op de spoed in ziekenhuis Saint-Joseph in Bergen: ‘Vanuit medisch oogpunt vond ik hem perfect.’

In Bergen werkte D. meestal voor de mug. Omdat zijn kwaliteiten als snel handelende arts daar goed tot uiting kwamen, maar volgens collega’s ook wel omdat hij zich in de ambulance minder bereikbaar voelde voor gerechtsdeurwaarders. Die waren altijd op zoek naar hem. Ook dokter Van Meerbeeck werd door D. 5.000 euro lichter gemaakt: ‘Op een dag belde hij me. Hij had 35.000 euro nodig, en wel meteen. Hij zei dat het voor zijn ouders in Dakar was, die op straat dreigden te worden gezet. Destijds geloofde ik het, maar ik kon niet zo direct 35.000 euro doneren. Ik heb toen via de bank 5.000 euro geregeld, hopend dat anderen hem ook zouden helpen.’

Enkele maanden na de transactie verliet Mouhamadou D. het ziekenhuis in Bergen. Dokter Van Meerbeeck hoorde niks meer van hem.

Antivaxers

Franstalig België volgt de Franse media iets aandachtiger dan wij, zo ook het nieuws over het proces dat op 18 januari in Montpellier start tegen ene dokter Denis A. Hij wordt vervolgd voor het uiten van doodsbedreigingen aan zorgverstrekkers tijdens een coronamanifestatie in september. Denis A. is een heftige tegenstander van het vaccin en nog meer van het CST. De man is nu geschorst als arts en het parket in Montpellier legde hem een tijdelijk verbod op het gebruik van sociale media op.

De genomen maatregelen maken een man als Denis A. alleen maar populairder en geloofwaardiger. ‘In dit soort kringen ontstaan gesloten groepjes waarin mensen op zoek gaan naar artsen zoals dokter D.’, zegt een bij het onderzoek in Bergen betrokken bron.’Ze zijn bereid veel te betalen voor een valse coronapas en doen dat met grote overtuiging. Ze beschouwen iemand als hem als een held.’

Bij de Vlamingen die met een door D. vervalst CST rondliepen, werd de QR-code gedesactiveerd. Voor het overige hebben voorlopig weinig te vrezen. ‘Wij hebben een advocaat op de zaak gezet’, zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. ‘Hij gaat zich burgerlijke partij stellen.’

Op sociale media krijgt dokter D. de steun van de Luikse advocaat en tegenstander van de meeste coronamaatregelen Mathieu Simonis. ‘De ziekenhuizen liggen vol. Zouden een taakstraf en een boete dan niet volstaan, eerder dan een bekwame arts in de gevangenis op te sluiten?’ De advocaat van D. reageerde nog niet.

(DM)