‘Een grootmoeder liep met brandende rug voor het vuur uit terwijl ze haar kleinkind meesleurde’

Rhodos, Zuid-Italië, Spanje, Zuid-Frankrijk, Portugal, Kroatië, Turkije: wie in de zomer naar het zuiden trekt, treft niet alleen zonovergoten stranden, maar ook steeds vaker gevaarlijke bosbranden. Schakelt de klimaatverandering een versnelling hoger? En krijgen we dat soort branden binnenkort ook in België? Vier experts over bosbrandbestrijding, onblusbare branden en wat u kunt doen als het écht fout loopt.

De Belgische toeristen op Rhodos zijn aan het ergste ontsnapt, weet de Griekse professor Costas Synolakis, die al jaren crisismanagement bij natuurrampen bestudeert. Vijf jaar geleden liep het vreselijk mis in Mati, een toeristisch kustplaatsje op 10 kilometer van Marathon. Wat om twintig voor vijf ’s avonds startte als een gewone brand, groeide door windstoten van 12 beaufort al snel uit tot een -inferno. Anderhalf uur later waren 104 mensen overleden. Het was één van de dodelijkste bosbranden uit de geschiedenis.

COSTAS SYNOLAKIS «De brand begon in de bergen boven Mati, zo’n 7 kilometer van de zee. Een sterke wind duwde het vuur razendsnel in de richting van het dorp, dat gelegen is op 12 meter hoge kliffen boven kleine, rots-achtige strandjes. Omdat er op dat moment ten westen van Athene al een brand woedde, waren de meeste brandweerlieden en blusvliegtuigen ver weg. Er was ook veel verwarring. Zo blokkeerde de politie bepaalde wegen vanwege het vuur, maar stuurde ze tegelijk de -auto’s naar kleinere straatjes, waar ze net dichter bij het vuur uitkwamen.

»De belangrijkste oorzaak van het hoge dodental is dat er nooit een evacuatiebevel werd gegeven. Voor de meeste bewoners van Mati kwam de enige waarschuwing van hun buren, die voorbijrenden en riepen dat er een brand woedde. Sommigen zagen de brand op tv, maar hadden geen enkel idee dat hij zo dichtbij was. Ze hadden minder dan een kwartier om zich uit de voeten te maken.»

HUMO U sprak samen met uw studenten met meer dan duizend ooggetuigen.

SYNOLAKIS «Er hebben zich in Mati verschrikkelijke taferelen afgespeeld. Ik sprak met een grootmoeder die voor het vuur uit liep terwijl ze haar kleinkind aan de hand meesleurde. Ze voelde dat haar rug in brand stond, maar ze kon niet naar haar kleinkind kijken, omdat ze dan moest stoppen met rennen.

»Er was een jong meisje dat waarschijnlijk haar broertje en vader zag sterven in de vlammen en geen andere uitweg zag dan van de kliffen te springen. Ze overleed aan de gevolgen van de val.

»Er zijn mensen verbrand in hun huizen en in hun -auto’s. Velen probeerden weg te komen met de wagen, maar ze reden zich natuurlijk vast in het verkeer. Dat was ook zo bij andere rampen die ik onderzocht heb: veel mensen sterven in of vlak bij hun auto. Ze staan aan te schuiven op een smalle weg, verderop panikeert een chauffeur en ze zitten gevangen.»

HUMO Waarom hebt u net deze ramp zo uitgebreid onderzocht?

SYNOLAKIS «Eén dag na de ramp ging onze regering in ontkenningsmodus. Ze beweerden dat de ramp niet te voorkomen was geweest, omdat het een dag zou hebben geduurd om Mati te evacueren. Daar was ik het niet mee eens. Onze simulatie van een evacuatie met computermodellen toonde aan dat het tussen de 65 en 83 minuten zou hebben geduurd om iedereen te voet uit Mati te evacueren.

»De resultaten van ons onderzoek hebben het denken over evacuatie bij de -Griekse civiele bescherming fundamenteel veranderd. Sinds drie jaar is er een systeem op poten gezet waarbij een evacuatiesignaal kan worden verzonden naar alle gsm-toestellen in een bepaald gebied. We waren daarmee de eersten in Europa.»

HUMO Bent u tevreden met de manier waarop de evacuaties op Rhodos zijn verlopen?

SYNOLAKIS «Op Rhodos hebben ze op één dag 20.000 mensen geëvacueerd. Dat was een complexe operatie voor de civiele bescherming, zeker omdat er zoveel toeristen bij betrokken waren. Lokale bewoners kennen de omgeving en kunnen meestal bij familie of vrienden terecht. Dat is bij toeristen niet het geval: je moet hun de weg wijzen, alle logistiek voorzien, zorgen voor voedsel en onderdak. Het was één van de grootste evacuaties in Griekenland in een gebied met zoveel toeristen.»

HUMO Sommige Belgische toeristen werden pas gewaarschuwd toen er al brandende deeltjes in het zwembad vielen.

SYNOLAKIS «Het is een leerproces. We kunnen nog niet precies voorspellen hoe een bosbrand zich zal gedragen. Het blijft dus moeilijk om nauwkeurig te bepalen waar en wanneer we de mensen moeten evacueren. Daarvoor heb je computermodellen nodig die in real time projecties maken, en zover zijn we wetenschappelijk nog niet, nergens ter wereld.

»Tot die tijd is mijn advies: evacueer zo vroeg mogelijk. Als ergens een brand ontstaat en de wind in de richting van bewoonde gebieden waait, moet je altijd uitgaan van het worstcasescenario. Er is geen ruimte om te wachten.»

HUMO U spreekt al jaren met overlevenden van natuurrampen. Wat maakt het verschil tussen leven en dood?

SYNOLAKIS «Het allerbelangrijkste is situational awareness. Waar je ook naartoe reist: weet waar je bent en wat je opties zijn in geval van nood. Wacht niet af tot iemand je vertelt wat er moet gebeuren. Denk voor jezelf, en handel. Meteen.»

KILOMETERS VUUR

Brian Verhoeven, pyro-meteoroloog aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV), kan op satellietbeelden zien hoeveel hectare grond in de EU sinds 2003 in vlammen is opgegaan.

HUMO Is 2023 een uitzonderlijk jaar?

BRIAN VERHOEVEN «In de vroege lente is in Zuid-Europa meer oppervlakte verbrand dan gemiddeld, als gevolg van de droogte. In Valencia woedde in maart al een brand van enkele duizenden hectaren. Vervolgens is het in Zuid-Europa wel flink beginnen te regenen en zag je de statistieken afvlakken, tot door de heftige hittegolf van de voorbije maand een -nieuwe droge periode aanbrak. Met ongeveer 180.000 hectare verbrande oppervlakte is het voorlopig nog een gemiddeld jaar, maar het brandseizoen is nog lang niet voorbij.

»2022 was alleszins wel een recordjaar. Toen is in Europa bijna 800.000 hectare verbrand.»

HUMO Waar is het gevaar voor een bosbrand deze zomer het grootst?

VERHOEVEN «Op dit moment zit het grootste gevaar in Noord-Afrika, Griekenland, Zuid-Italië, Zuid-Frankrijk, Spanje en Turkije. De temperaturen zijn een beetje gezakt, maar als een nieuwe hittegolf aanbreekt en er intussen geen significante hoeveelheid regen valt – wat ik voorlopig ook niet verwacht – zal het brandgevaar weer extreem stijgen.»

HUMO Begin dit jaar werd in een rapport gewaarschuwd voor de toename van oncontroleerbare branden in Nederland. Moeten wij ons in België ook zorgen maken?

VERHOEVEN «Het risico op natuurbranden neemt sneller toe dan het klimaat verandert, want droogte en warmte versterken elkaar. De conclusie van het rapport is dat we in onze contreien steeds vaker geconfronteerd zullen worden met natuurbranden die niet meer te blussen zijn, en die pas stoppen als er geen brandstof meer is. Daar komt dan nog de grote verstedelijking bij. Mensen zullen vaker moeten vluchten, er zal vaker vitale infrastructuur uitvallen en onherstelbare schade worden toegebracht aan fauna en flora. Wij staan nu op het punt waar ze in Zuid-Europa enkele decennia geleden stonden. Het is belangrijk dat we van hun kennis en expertise leren.»

Beeld Geert Van de Velde

‘We beseffen heel goed dat de kans op onbeheersbare branden ook hier groter wordt,’ zegt -Bert Ceyssens, brandweer-kapitein in Heusden-Zolder en voorzitter van de werkgroep Natuurbranden.

BERT CEYSSENS «En anders dan in Nederland liggen bij ons hele woonwijken in bosrijk -gebied.»

HUMO Hoeveel gevaar lopen die huizen bij een brand?

CEYSSENS «Het gevaar is reëel: bij de brand op het Groot Schietveld in Brecht in 2021 kwam het vuurfront op een bepaald ogenblik op de huizen af. We hebben toen beslist om vierhonderd bewoners te evacueren en een stoplijn te creëren door met een tiental brandweerwagens alles nat te spuiten. Daar heb je heel veel water voor nodig, want zo’n vuurfront is moeilijk tegen te houden.

»Zowat alle brandweer-zones in risicogebieden – Limburg, Antwerpen en het oosten van Vlaams-Brabant – zijn op dit ogenblik aan het opschalen. Verschillende zones hebben geïnvesteerd in speciale brandweerwagens met vierwielaandrijving en een zelfbeschermings-systeem. Als je wordt ingesloten door het vuur, kun je in je voertuig gaan zitten en zes minuten lang een waterscherm in het rond spuiten. Bij een gemiddelde brand is dat voldoende om het vuurfront te laten passeren.»

HUMO Dat zijn taferelen die je in Zuid-Europa of Australië verwacht, maar niet hier.

CEYSSENS «Je gebruikt dat systeem enkel in noodgevallen, als je niet meer weg kunt. Bij grote rookontwikkeling kan je motor afslaan door een gebrek aan zuurstof. En ook hier kunnen natuurbranden plots versnellen.»

HUMO Een brand van die omvang bestrijden, hoe begin je daaraan?

CEYSSENS «Een natuurbrand waaiert typisch uit in de vorm van een driehoek, waarbij het vuurfront wordt voortgedreven door de wind. Het grootste gevaar zit in de kop, want daar krijg je alle rook en hitte over je heen. Je valt het vuur daarom aan vanaf de flanken, om vervolgens de kop langzaam in te sluiten. Aan de flanken van de brand is het minder heet, maar zonder gevaar is het niet. Als de wind 10 of 15 graden draait, kun je plots voor een vuurfront van een kilometer breed staan.»

HUMO In afgelegen gebieden in de VS en Canada zijn er speciale brandweereenheden die zonder water werken.

CEYSSENS «Ze trekken te voet naar grote branden met kettingzagen en schoppen, of ze worden met parachutes gedropt – de zogenaamde -smoke jumpers. Eerst maken ze een brandgang waar ze alle vegetatie weghalen en de ondergrond omwoelen. Vervolgens steken ze gecontroleerd kleine brandjes aan, en zo maken ze een zwarte zone van tientallen meters breed die de grote brand tegenhoudt.

»In de VS en Canada zie je ook steeds meer dat enkel kritieke delen beschermd worden, en dat ze de rest laten branden. Wereldwijd wordt ook veel meer ‘voorgebrand’, waardoor plaatselijke branden makkelijker onder controle te krijgen zijn.»

HUMO Hoe kijkt u naar de chaotische evacuaties op Rhodos?

CEYSSENS «De vraag is altijd: waar en wanneer evacueer je? Want als je evacueert, is het ineens massaal, en dat is niet zo eenvoudig. Uitvalswegen zijn er nooit op voorzien dat ieder-een tegelijk dezelfde richting uit wil, dus raken ze verzadigd. Je moet snel voldoende bussen of ambulances vrijmaken, terwijl een groot deel van je hulpdiensten al betrokken is bij de bestrijding van het vuur. En als je tien ziekenwagens inzet om een rusthuis te evacueren, zit de helft van de provincie zonder ambulance.»

HUMO Wat moet ik doen als ik vanuit mijn luie strandstoel dikke rookwolken aan de hemel zie verschijnen?

CEYSSENS «Probeer eerst de situatie in te schatten. Bevindt het vuur zich op 500 meter of op 5 kilometer? Komt de rook in jouw richting? Kijk op een kaart of op Google Maps, zorg ervoor dat je precies weet waar je bent en waar je naartoe kunt. Zoek herkenningspunten, want als je in de rook komt te zitten, is het moeilijk om je te oriënteren. Vertrek liever te vroeg dan te laat en ga nooit met de wind mee, want dan blijf je vóór het vuurfront en krijg je de rook en de hitte over je heen. Je bent het snelst in veiligheid als je dwars op de wind gaat.»

HUMO Wat als het vuur vlakbij is en ik niet meer weg raak?

CEYSSENS «Dan kun je het best naar een gebied gaan dat onbrandbaar is. Op een breed zandstrand zonder begroeiing ben je in principe veilig, maar als de bomen tot vlak bij het water komen, krijg je nog veel hitte. In geval van uiterste nood kun je in zee gaan en zoveel mogelijk in het water blijven. Het is geen goed idee om jezelf volledig nat te maken en dan weer uit het water te komen, want dan verbrand je net sneller: het water op je huid wordt kokend heet. Als je écht niet meer weg raakt, zoek dan een zwembad met tegels eromheen. Je kunt schuilen in een stenen gebouw, maar daar zijn veel brandbare materialen: gordijnen, vloerbekleding, -ventilatiesystemen. Als allerlaatste redmiddel kun je proberen om het vuurfront door te steken en naar het verbrande gedeelte te gaan. Maar dan neem je natuurlijk een enorm risico. Ik zou het niemand aanraden.»

­Costas ­Synolakis: ‘Waar je ook naartoe reist: weet waar je bent en wat je opties zijn in geval van nood. Wacht niet tot iemand je vertelt wat moet gebeuren. Denk voor jezelf en handel. Meteen.’ Beeld rv

ONBLUSBAAR

Wordt dit soort toestanden voortaan vaste prik? Bart Muys, professor bos-ecologie en bosbeheer aan de KU Leuven, ziet steeds vaker megabranden zoals die in Griekenland.

BART MUYS «Er zijn minder branden dan vroeger, maar ze worden groter, heviger en verwoestender. We zien vandaag megabranden die zich onvoorspelbaar gedragen en die in staat zijn om zichzelf te versterken. De temperaturen lopen zo hoog op dat er hemel-hoge hitte-kolommen ontstaan, met brandende deeltjes die kilometers verderop omlaag dwarrelen en nieuwe branden veroorzaken. Door de enorme temperatuurverschillen steken sterke winden op, die het vuur nog verder aanwakkeren.

»De vlammen kunnen tientallen meters hoog zijn en de lucht vóór het vuurfront is erg heet, tot 800 graden Celsius. Bij die temperatuur kunnen bomen ineens ontvlammen, zonder dat ze rechtstreeks in contact komen met het vuur. Daardoor kan het vuurfront zich voortbewegen met snel-heden van meer dan 20 kilometer per uur. Dat is veel sneller dan je kunt lopen.»

HUMO Hoe ontstaat zo’n megabrand?

MUYS «Voor een brand heb je drie zaken nodig: een hittebron, zuurstof en brandstof. De hittebron wordt in veel gevallen door de mens geleverd: een sigaret die achteloos uit het autoraam wordt gegooid, een vonk van een elektriciteitskabel, de zon in een achtergelaten stuk glas. Het vuur begint meestal laag bij de grond, in het droge gras of in de kruidlaag van het bos. Dat soort brand is nog vrij onschuldig: de temperatuur blijft relatief laag, de hitte gaat niet diep in de grond. Gevaarlijk wordt het pas als het vuur zich naar de kruinen van de bomen verplaatst, vaak via een kurkdroge struiklaag die een ‘ladder’ vormt voor de vlammen. Hoe dichter en hoe groter het bos, hoe meer brandstof er is om het vuur te voeden. Komt daar een sterke wind bij, dan kan die als een gigantische zuurstofbron voor een heel snelle verspreiding zorgen.

»Vanaf windsnelheden boven de 50 kilometer per uur krijg je een onblusbare brand, die pas stopt als de brandstof op is. De brandweer vecht dan niet meer tegen het vuur, ze kunnen enkel nog mensen en prioritaire gebouwen redden.»

HUMO Waarom zien we steeds meer megabranden?

MUYS «De voornaamste oorzaak is de verandering van landgebruik. Vroeger zag je rond de Middellandse Zee een soort mozaïeklandschap: er waren kleinschalige boeren op vruchtbare plaatsen, en op de armere gronden graasden geiten en schapen. Er was weinig biomassa, dus deden zich enkel kleine branden voor, die relatief makkelijk te blussen waren. Vandaag is het Middellandse Zeegebied één grote opeenstapeling van brandbaar materiaal. In 1900 was in Catalonië 5 procent van de oppervlakte bos, vandaag is dat 65 procent. De landbouw is er massaal verdwenen omdat mensen voor beter betaalde jobs naar de stad zijn getrokken. Het platteland veranderde daardoor in een gigantisch natuurlijk bos, met voornamelijk dennenbomen – die veel hars bevatten en feller branden. Een bomenzee van honderden kilometers: als daar vuur in komt, is er enorm veel brandstof.»

HUMO Er zou ook zoiets bestaan als de vuurparadox. Wat is dat?

MUYS «In landen rond de Middellandse Zee, en ook in de VS, Canada en Australië, is zwaar geïnvesteerd in brandbestrijding. Branden moesten vermeden worden, of zo snel mogelijk geblust. Daardoor hebben de meeste bossen de laatste honderd jaar geen enkele grote brand meer gekend: daar stapelt zich dus een immense hoeveelheid brandbaar materiaal op. Eigenlijk moeten we opnieuw met vuur leren leven. Branden zijn nodig om de biomassa binnen de perken te houden. Kléíne branden, dan.»

HUMO Welke rol speelt de klimaatverandering?

MUYS «De opwarming van de aarde, met een toenemend aantal hittegolven en lange periodes van droogte, creëert de ideale omstandigheden voor megabranden. Zo komen we in een vicieuze cirkel terecht, want de stoffen die met de rook in de atmosfeer terechtkomen, werken de klimaatverandering in de hand. Het risico op onbeheersbare branden schuift ook steeds verder op naar het noorden. Vorig jaar hebben we enorme branden gezien in het zuidwesten van Frankrijk, in een gebied waar je het eigenlijk niet zou verwachten.»

HUMO Valt het tij nog te keren?

MUYS «We moeten al die vicieuze cirkels doorbreken: de plattelandsvlucht, het on-onderbroken bos, het verlies van biodiversiteit, de klimaatverandering, de verkaveling van het landschap met tweede verblijven – waar de eigenaars verwachten dat er volop wordt geïnvesteerd in -blushelikopters om hun villa’s te beschermen. We moeten het landschap heruitvinden, en dat is óók een sociaal-economische kwestie. Zo is er rond de Middellandse Zee amper bosbouw, terwijl ze het hout zouden kunnen gebruiken in de houtindustrie of voor biomassacentrales. En waarom zou je in die gebieden geen vee kweken op graslanden, in plaats van het te voeden met soja uit het regenwoud?

»Eigenlijk zijn we verdwaald in een totaal verkeerde logica. Overheden blijven rondcirkelen in crisismanagement, terwijl we naar de fundamenten van het probleem moeten gaan. Megabranden zijn een complex samenspel. Zolang we dat niet begrijpen en er niet efficiënt naar handelen, zullen ze in aantal blijven toenemen.»