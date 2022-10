‘Een instinker: zelf afwassen verbruikt meer energie dan een vaatwasser’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo die u niet mag missen

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Op stap met energiesnoeiers: ‘In totaal komt onze factuur op 600 euro per jaar, meer niet’

Een sombere voorspelling: deze herfst zal één op de twee gezinnen in financiële problemen belanden, omdat ze hun energiefactuur niet meer kunnen betalen. Voor veel huishoudens zit er weinig anders op dan te besparen en elk beetje energieverspilling aan te pakken. Maar energiezuinig leven, hoe doe je dat? Humo ging op stap met energiesnoeiers. ‘Een instinker: zelf afwassen verbruikt meer energie dan een vaatwasser.’

Aaron Blommaert: ‘Ik ben blij dat Gloria Monserez de liefde van haar leven heeft gevonden. Maar jammer voor die jongen dat overal stond dat ik het was’

De carrière van Aaron Blommaert gaat als een speer: hij acteert in ‘Familie’, heeft een eigen radioprogramma op MNM, zingt in de boysband BOBBY en staat elke vrijdag en zondag naast An Lemmens in ‘The Voice van Vlaanderen’. En dat is nog niet eens álles. ‘Ik wil later niet moeten denken: had ik me maar meer geamuseerd.’

Jake Clifton, zoon van het laatste slachtoffer van de Puppet Master: ‘Hij heeft haar twaalf jaar lang wijsgemaakt dat heel de wereld tegen haar was’

Eind augustus werd de Britse Sandra Clifton (49) in een Frans dorpje bevrijd uit de klauwen van Robert Hendy-Freegard, alias de Puppet Master. Al sinds 1993 manipuleert hij vrouwen door hen te verleiden, geld af te troggelen en te dwingen voor hem te werken. Cliftons zoon Jake getuigt: ‘Ze is jarenlang gehersenspoeld. Zijn waarheid was haar waarheid.’

Astrid Stockman Beeld Johan Jacobs

De 7 Hoofdzonden van Astrid Stockman: ‘Ik drink enkele glazen per jaar. Dat is telkens een evenement voor wie erbij is’

Astrid Stockman (35) – sopraan, plichtsbewuste lobbyiste voor fa kruis en si bemol, en subtiele regentes van haar eigen stukje wereld – doctoreert deze week in ‘De allerslimste mens ter wereld’. ‘Uit een berg stront iets prachtigs boetseren: dat geeft me hoop.’ De 7 Hoofdzonden!

‘In de koffiekamer van het parlement vindt bijna iedereen dat het zo niet verder kan’

‘De politieke klasse moet zichzelf niets wijsmaken: het is niet goed genoeg. Het lijkt alsof we de droom hebben opgegeven om de volgende generaties een beter land na te laten.’ Dat is de snoeiharde conclusie van Willem-Frederik Schiltz (43) en Kristof Calvo (35) na respectievelijk vijftien en twaalf jaar in het parlementaire pluche.

7 mannen over 5 jaar #MeToo: ‘#MeToo is eigenlijk alles wat ik als puber verkeerd deed’

Exact vijf jaar nadat #MeToo van een hashtag tot een beweging is uitgegroeid, is het dan ook niet zo vreemd dat mannen hun ideeën en vragen over mannelijkheid maar al te graag met me willen delen. Humo presenteert: 7 mannen over man-zijn in 2022.

Beeld Johan Jacobs

De Wonderjaren van Herman Brusselmans: ‘Mijn eerste woordje was niet mama of papa maar smeerlap’

Zonet is Herman Brusselmans aan de achterdeur van zijn ouderlijke huis gaan aankloppen (‘nog altijd dezelfde deur als toen’), maar de huidige bewoner, op het eerste gezicht een aan lagerwal geraakte edelfigurant uit ‘De helaasheid der dingen’, bleek weinig zin te hebben om de schrijver en zijn gevolg een kijkje te gunnen in zijn woning.

Viroloog Steven Van Gucht: ‘We weten nog niet waarom mensen long covid ontwikkelen, wel dat het merkelijk vaker vrouwen zijn’

Nu de crisissen zich blijven opstapelen, is het geen fijne boodschap, maar we vallen u er toch even mee lastig: het coronavirus is nog niet weg. Hoeveel zorgen moeten we ons maken? Welk nut heeft de herfstbooster? We vroegen dat en meer aan professor Steven Van Gucht (46).

Vincent Van Quickenborne in het vizier van het drugsmilieu: ‘De Mocromaffia zweert bij geweld: hoe meer, hoe beter’

Met de ontvoeringspoging van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne ging de Belgische drugsoorlog vorige week een nieuwe fase in: politici zijn niet langer off limits voor drugsbendes. ‘Ontvoeringen komen wel vaker voor in het drugsmilieu,’ zegt de Nederlandse criminoloog Toine Spapens (Tilburg University).

De schijnbeweging van Nacer Chadli: ‘Niemand weet dat ik getrouwd ben en twee dochters heb’

Na zijn in alle betekenissen pijnlijke aftocht op het EK vorig jaar werd het stil rond Nacer Chadli (33). Bij Basaksehir in Turkije vond hij nooit echt zijn draai, voor de Rode Duivels werd hij niet meer opgeroepen. Nu hij in godbetert Westerlo is neergestreken, blijkt hij getrouwd en vader van twee dochters te zijn. Beter worden zijn dribbels niet meer.

Arnon Grunberg in Oekraïne (slot): ‘Ik vertrouw ons leger, niet onze overheid. En Zelenski veracht ik’

De tweede etappe van zijn oorlogsreis in Oekraïne brengt Arnon Grunberg in de havenstad Odessa: ooit een kosmopolitisch, liberaal toevluchtsoord voor schrijvers en kunstenaars, nu een verloederde stad waar het corrupte bestuur de Russische dreiging voorafging. ‘Ik vrees dat we na onze overwinning een kleptocratie zullen krijgen zoals in Rusland.’