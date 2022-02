Een knielende Eminem, gemaskerde Kanye en de beste Halftime Show in jaren: dit was de 56ste Super Bowl

Er is een reden waarom we zelfs in Europa elk jaar reikhalzend uitkijken naar de Amerikaanse Super Bowl, ook al kan de gemiddelde Belg amper een speler uit de NFL opnoemen. Behalve de wedstrijd zelf valt er steevast van alles te beleven: peperdure reclamespotjes, een indrukwekkende Halftime Show, talrijke beroemdheden in het publiek en exclusieve trailers van nieuwe films en series. Een overzicht.

Vannacht werd in het SoFi Stadium in Los Angeles de 56ste Super Bowl gespeeld, en dat zullen we geweten hebben. De legendarische Halftime Show was deze keer een viering van hiphop, als eerbetoon aan de stad. West Coast-legendes Dr. Dre, Kendrick Lamar en Snoop Dogg traden samen met rapper Eminem en zangeres Mary J. Blige op in één van de best ontvangen Halftime Shows van de afgelopen jaren, boordevol nostalgie.

Eminem maakte indruk door op het einde van zijn optreden te knielen, als eerbetoon aan de spelersprotesten van de NFL tegen politiegeweld en raciaal onrecht. 2016 Knielen als symbool van Black Lives Matter werd in 2016 gestart door oud-quarterback Colin Kaepernick. Naar verluidt zou de NFL Eminem van tevoren hebben verboden om te knielen.

Eminem knielt aan het einde van zijn optreden. Beeld AFP

Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre, Mary J. Blige, 50 Cent en Snoop Dogg Beeld YouTube NFL

Beelden van de Halftime Show Beeld AFP

Ook in het publiek was er dit jaar van alles te beleven, want je kon er over de beroemde koppen lopen. De Super Bowl vond plaats in de thuisstad van veel Hollywoodsterren en die kwamen dan ook massaal opdagen voor de wedstrijd.

Dwayne Johnson herleefde zijn tijd als showworstelpersonage The Rock door de teams luidkeels door de microfoon voor te stellen in de stijl van de WWE. In het publiek kon je verder prins Harry, Sean Penn, Rebel Wilson, Charlize Theron, Ellen DeGeneres en Portia de Rossi, Mark Wahlberg, Matt Damon, Jay-Z en dochter Blue Ivy, Jennifer Lopez en Ben Affleck, Will Ferrell, Ryan Reynolds, Justin en Hailey Bieber en Kendall Jenner spotten.

Opvallende aanwezige was ook Kanye West. Ye, zoals hij dezer dagen bij de burgerlijke stand gekend is, zat volledig gemaskerd in het publiek, samen met zijn oudste kinderen North en Saint. De rapper kwam de afgelopen veelvuldig in het nieuws omdat hij op Instagram lange tirades afstak tegen zijn ex Kim Kardashian en haar nieuwe vriend, ‘Saturday Night Live’-comedian Pete Davidson, en in het verlengde daarvan een hoop andere sterren die het goed met het koppel kunnen vinden, zoals Billie Eilish en rapper Kid Cudi. Vermoedelijk worstelt Ye opnieuw met zijn mentale gezondheid, in het bijzonder zijn bipolaire stoornis.

Imagine paying $50,000 for a ticket, just to not watch the game. Only Kanye lol #SuperBowl pic.twitter.com/5eLBBrhsk6 — Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) 14 februari 2022

Kanye west watching the Super Bowl #SuperBowlLVI pic.twitter.com/Ks1U19XCKw — DEVEROUX (@king1980full) 14 februari 2022

Tijdens de wedstrijd waren er als vanouds een aantal exclusieve reclamespotjes te zien, tjokvol beroemdheden. Ye was te zien in een spot voor McDonald’s, Dolly Parton maakte samen met haar metekind Miley Cyrus reclame voor T-Mobile, Arnold Schwarzenegger ging als Griekse god Zeus op pensioen voor BMW, Seth Rogen en Paul Rudd haalden herinneringen op met chips van Lay’s en Anna Kendrick hielp Barbie aan haar droomhuis voor Rocket Mortgage.

En ook in de aanloop naar de Super Bowl was er voldoende te beleven in Hollywood. Zo liep een Super Bowl-feestje van Justin Bieber behoorlijk uit de hand. Onder anderen Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner en Khloe Kardashian waren er aanwezig. Volgens entertainmentwebsite TMZ stonden gasten Kodak Black, Gunna en Lil Baby rond 3 uur op straat toen er een ruzie uitbrak, waarop iemand een pistool trok. Er zouden in totaal zo’n tien schoten zijn gelost, waarbij Kodak Black en drie andere mensen werden geraakt. Niemand was gelukkig zwaargewond.