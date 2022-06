‘Een matige smoothie voor 10,50 euro!’ Hoeveel kost een hapje eten op Rock Werchter? En hoe goed smaakt het?

“De tijd dat het aanbod op een festival uit een hotdog, hamburger en friet met mayonaise bestond ligt ver achter ons,” zo is te lezen op de website van Rock Werchter, en inderdaad: het aanbod is gigantisch. Maar als u iets anders wil eten dan een bakje friet, wat moet u dan kiezen? Wij proefden alvast zes gerechten om u op weg te helpen.

Broodje falafel ★★☆☆☆ 10,50 euro

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

Voordat het broodje onze mond bereikt, is er al een balletje falafel uitgerold. Zonde, want het aantal balletjes is op één hand te tellen. Naast het beetje falafel aan het uiteinde, blijkt driekwart van het broodje liefdeloos gevuld met ongeïnspireerde ijsbergsla en tomaat, hevig overgoten met andalouse. Nogal teleurstellend dus. ‘Als dit een tinderdate zou zijn, was het de slechtste tinderdate ooit,’ aldus een verdrietige collega.

Veganistische burger ★★★½☆ 10,50 euro

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

Zien we wel eens misgaan bij andere vleesvervangers: deze burger proeft vers! Tot zover het goede nieuws, want in de omkadering gaat het mis: de saus is waterig en lekt over onze handen tijdens het eten, de groenten lijken uit een pakje te komen en het brood is wat middelmatig. En toch: het heeft ons gesmaakt.

Aardbei-sinaasappel smoothie ★☆☆☆☆ 10,50 euro

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

Het is een mythe dat bier op festivals wordt aangelengd met water, maar bij deze vlakke smoothie zouden we het ook zweren. Er zit aardbei en sinaasappel in, zo vertelt het meisje aan de kraam en ja, dat proeven we wel, maar van ons had er meer vruchtvlees en vooral meer pit in gemogen. Hoe dan ook: tien-euro-vijftig blijft natuurlijk belachelijk veel geld voor zo'n drankje. Wist u dat smoothies eigenlijk helemaal niet zo gezond zijn?

Wrap Kip Fajita ★★★☆☆ 12,25 euro

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

Wonderlijk, er is werkelijk weinig bijzonder aan deze wrap en de salsa smaakt toch vooral een beetje zoals de salsa uit een supermarktpotje (het bracht ons onmiddelijk terug naar onze studententijd), maar toch ontstaat er snel een duidelijke consensus onder alle proevers: dit is lekker. De wrap heeft de juiste gradatie zompigheid, maar zou gerust iets pikanter mogen zijn.

Pizza ★★★☆☆ 14 euro

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

De korst is een beetje verbrand - ‘knapperig’ zegt iemand - maar de bodem is dun, zoals het hoort, en het geheel ziet er niet onsmakelijk uit. Na afloop zitten we ook goed vol: voor vier bonnetjes krijgt u een volledige pizza. Een margherita dan wel, voor de andere varianten betaal je meer. Na afloop zit onze mond vol zout en hebben we weer bier nodig.

Deluxe Chicken burger 14 euro ★★★★☆

Op het menu op Rock Werchter Beeld Guy Kokken / Humo

De eerste indruk: iets te veel saus en een iets te zoet broodje. Na een paar happen gaan we overstag: de burger blijkt bovengemiddeld goed gebakken, je proeft de gekarameliseerde smaak van net-niet-verbrand kippenvlees. De zwarte sesamzaadjes bovenop zorgen voor een aangename crunch. Beste van de test.