‘Een nachtelijk fietsverbod zou een goede zaak zijn, nu zwalpen dronken fietsers als halve zombies over de weg’

We werden er onlangs nog eens fijntjes aan herinnerd: ook een fietser dient zich aan de wettelijke zuipgrens te houden. Wie over de limiet gaat, loopt de kans dat zijn rijbewijs wordt ingetrokken. Wij vroegen een medicus om daar iets verstandigs over te zeggen.

HUMO Is het niet wat vreemd om mensen te straffen die voor de fiets kiezen, omdat ze weten dat ze misschien iets te veel zullen drinken?

Dr. Koen De Zeulder «Helemaal niet. Zulke mensen moeten extra in de gaten worden gehouden. Een automobilist die het op een zuipen zet, weet dat hij nuchter genoeg moet blijven om niet te verdwalen in de sluipwegen, dat hij geen berichtjes over alcoholcontroles mag missen op zijn smartphone, dat hij smoezen over anderhalve kilo likeurpralines en gargantueske porties mosselen in witte wijn feilloos moet kunnen afdreunen. Hij weet dat hij alert moet blijven, en dat vraagt zelfbeheersing. Voor zulke autobestuurders is de slogan ‘Geniet, maar drink met mate’ een realiteit.»

HUMO En fietsers kunnen zich niet beheersen?

De Zeulder «Misschien wel, maar ze willen zich niet beheersen! Dat is precies de reden waarom ze de fiets gebruiken. Ze zijn vastbesloten om door te gaan tot het bittere comateuze einde. Wat je ’s nachts zwalpend door de straten ziet pedaleren zijn halve zombies, die vervloekingen roepen naar wegvluchtende katten en schunnigheden krijsen naar de maan. Als ze onderweg moeten plassen doen ze dat in een brievenbus, waarna ze tijdens een waanzinnige rondedans de tere bloempjes in de voortuin vertrappelen, met de piemel nog uit de broek. Bij thuiskomst geven ze hun lieve vrouw nog een pak slaag omdat ze de kots nog niet heeft opgeruimd die ze pas vijf minuten later zullen produceren. Och, zwijg mij van fietsers. Een nachtelijk fietsverbod zou een goeie zaak zijn.»

HUMO En wat met mensen die ’s nachts naar hun werk fietsen?

De Zeulder «Daar zullen vast wel brave, niet benevelde mensen tussen zitten. Maar waarschijnlijk hebben die andere problemen. Een laag zelfbeeld, bijvoorbeeld. Want waarom fiets je in het donker door de kou en de regen? Terwijl je voor minder dan 7.000 euro al een nieuwe Dacia kan kopen, of een Fiat Panda? Ja, dat lijkt me duidelijk!»

HUMO Wat lijkt u duidelijk?

De Zeulder «Het lijkt me duidelijk dat ik een zin vergat uit te spreken, namelijk: omdat ze zichzelf willen martelen! En dat lijkt mij dus duidelijk, net als het feit dat ik die zin vergat, omdat mijn denkwerk even een sprintje had getrokken terwijl ik verbaal een rustiger tempo aanhield.»

HUMO Hebt u dat wel vaker?

De Zeulder «Zelden. Ik heb mezelf getraind om op tijd en stond te roepen: ‘Ho gedachten! Ho maar! Wees gerust briljant, maar hou rekening met de hersengebieden die dat allemaal in spreektaal moeten omzetten!’»

HUMO Zijn fietsers zelfkwellers?

De Zeulder «Die vraag kan alleen afkomstig zijn van iemand die nog nooit op een fiets heeft gezeten. Fietsen foltert de rug en de nek, de polsgewrichten, zowat alle pezen en de geslachtsdelen, én je krijgt er aambeien van. Waarom doen mensen dat dan nog, vraag ik mij vaak af, met een empathische krop in de keel. En alsof fietsen nog niet erg genoeg is, heb je ook nog aanzienlijke groepen die voor de bakfiets kiezen. Of voor de elektrische fiets, om het leed aan een wat hogere snelheid te kunnen ondergaan! Ik begrijp het hoor, dat fietsers die ellende willen wegdrinken. Maar door met de fiets naar het café te trekken, maken ze de cirkel alleen maar vicieuzer.

»Verstandige mensen, ik kan mijzelf als voorbeeld aanhalen, pleiten voor een nachtelijk fietsverbod. Maar een totaal fietsverbod is nog beter. Dat kan gemakkelijk worden gehandhaafd, en dan hebben die patrouillerende militairen eindelijk wat te doen. Want wekenlang aan een stuk met een mitrailleur door de winkelstraten paraderen zonder ook maar één keer in actie te kunnen schieten, dat kan niet gezond zijn voor mannen en vrouwen die voor de actie zijn geboren. Geef hen gauw een échte taak, voor het te laat is. Want als die kerels beginnen door te slaan, dan staan we helemáál nergens.»