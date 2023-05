Een notaris en een communicatiemedewerker van Vlaams Belang: waar staan de ‘strijders’ en ‘veteranen’ van Schild en Vrienden vandaag?

Vandaag werd op een inleidende zitting in Gent beslist dat Dries Van Langenhove en nog zeven andere leden van het omstreden Schild & Vrienden zich op 12 september voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden voor het verspreiden van racistische en antisemitische haatberichten. Waar staan de ‘strijders’ en ‘veteranen’ van weleer vandaag? Humo zocht het uit en ontdekte dat heel wat onder hen mannen met mooie jobs zijn.

Zo werkt beklaagde Y.D. vandaag bij auditfirma KPMG Belgium. Een ander lid, dat niet voor de rechter moet verschijnen maar wel tot de hevigste gebruikers van de chatforums behoorde, is aan de slag bij consultancy-gigant Deloitte.

‘Dat verbaast me niet,’ zegt een bron uit het studenten-milieu die Schild & Vrienden al jaren volgt.

BRON «Sommige leden kwamen uit welgestelde families. In veel gezinnen was er grote paniek na de ‘Pano’-reportage, want plots was de toekomst van zoonlief in gevaar. Daarom hebben veel leden snel afstand genomen van de organisatie.»

Eén van hen is een vertrouweling van Van Langenhove en was in de reportage te zien met een meme over Hitler. Hij heeft bij alle nieuwsredacties afgedwongen om niet bij zijn naam genoemd te worden en om het bezwarende beeldmateriaal uit de reportage niet meer te gebruiken. Vandaag werkt hij als notaris.

BRON «Kort na de reportage is hij onder druk van zijn familie uit Schild & Vrienden gestapt, anders zouden zijn ouders hem uit het huis gooien. Ik betwijfel of hij er nu andere ideeën op na houdt, maar je zult hem niet snel nog in de buurt van een politieke beweging vinden. Hij wil carrière maken en zijn radicale verleden vergeten.

»Na de reportage namen sommige leden op eigen initiatief afstand van Schild & Vrienden en hun kopman. Vaak waren het leden van lokale N-VA-afdelingen. Ze waren eigenlijk niet zo radicaal en zagen in dat Dries Van Langenhove te extreem was voor hen.»

Veel leden bleven wel politiek actief, en zij vonden onderdak bij Vlaams Belang. Van de twaalf leden die het parket wilde vervolgen, zijn er minstens vijf actief in de partij. B.S. is assistent van een Europarlementslid van Vlaams Belang en schrijft voor het magazine van de partij. Ook G.C., die opschorting van straf kreeg, levert bijdragen. Beklaagde J.V. is voorzitter van een lokale afdeling van Vlaams Belang en K.S., die in de reportage liggend op een leeuwenvlag te zien is, is actief lid van de partij in een Oost-Vlaamse gemeente.

Leden van Schild & Vrienden die niet vervolgd werden, maar wel actief waren in de organisatie of de chatgroepen, zijn ook naar Vlaams Belang overgestapt. Eén van hen werkt net als B.S. voor dat Euro-parlementslid. Een ander lid is in dienst als medewerker voor Vlaams Belang in de Kamer. En één van de meest grofgebekte leden van Schild & Vrienden was enkele jaren aangesloten bij een lokale N-VA-afdeling, maar is nu communicatiemedewerker voor Vlaams Belang.

Schild & Vrienden lijkt de voorbije jaren leeggelopen te zijn, maar mogelijk beleeft de vereniging een revival, nu Dries Van Langenhove ontslag heeft genomen als Kamerlid. Veel zal afhangen van het verloop van het proces.

