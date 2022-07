Een ode aan de Breezer of een Redbull-bouwpakket: wij proefden cocktails op de wei zodat u die zuurverdiende 10,50 euro goed kunt besteden

‘3,5 euro voor een pintje?!’ We horen het u al roepen bij het betreden van de heilige Rock Werchterweide, maar na een korte inspectie van alle prijslijsten, piept u snel anders. Geloof ons: prijs-kwaliteit is 3,5 euro voor bier in een plastic beker zo slecht nog niet. Na lang discussiëren wie deze moeilijke taak op zich zou nemen, werden de deuren van de Humo-container kort van het slot gelicht en proefden Onze Man en Onze Vrouw de meest exotische dranken die de Werchterse wei te bieden heeft.

MOJITO ★★☆☆☆ 10,50 EURO

Beeld Humo

Een klassieker! En met verse munt en partjes limoen kregen we nog kwaliteit ook – dachten we. Eens je de beker in handen krijgt, zit die echter zó vol dat de helft er meteen uitklotst. Plakkende handen voor de rest van de festivaldag zijn de jouwe. Komen we daarna tot de teleurstellende conclusie dat de beker vooral gevuld zat met spuitwater. Toen we even gingen polsen en bleek dat ze écht de rum niet vergeten waren, was de tristesse compleet.

PORNSTAR SPRITZ ★☆☆☆☆ 10,50 EURO

Beeld Humo

Bij dezelfde stand kozen we, efficiënt als we zijn, ook meteen voor een veelbelovend getitelde Pornstar Spritz. Het drankje heeft een vrolijke kleur, er drijft een fris stukje sinaasappel in en er is meer dan voldoende crushed ice aanwezig. Wat ontbreekt er dan? Wel, de smáák. De aangeraden hoeveelheid suiker voor een volwassen man is 62 gram per dag, exact de hoeveelheid die we bij elke slok naar binnen kregen. Meer dan 10 euro voor een gesmolten Calippo, bij de onkostenafdeling van DPG Media zullen ze lachen.

GIN TONIC ★★★☆☆ 12,25 EURO

Beeld Humo

Dan maar eens proberen in de apérobar, met de optimistische gedachte dat het chique volk wel zal weten hoe ze cocktails moeten maken. En kijk, we kregen meteen een elegante plastic beker die met een beetje verbeelding kan doorgaan voor een glas. Er werd geprobeerd, dat zag je, maar de uitvoering van de Bombay-Citron-Pressé Tonic bereikte niet de hoogte waarop we hadden gehoopt. Voor die prijs hadden wij elke mogelijk denkbare botanical in ons nepglas verwacht. We vermoeden dat je het in de apérobar vooral van de beleving moet hebben: de G&T werd voor ons klaargemaakt door een niet onknappe jongeman in een nette polo, in een klassevolle omgeving vol planten en influencers in het wild, maar meer dan een zuinig schijfje citroen kon er desondanks niet van af.

TEQUILA SUNSET ☆☆☆☆☆ 10,50 EURO

Beeld Humo

Voor wie zich verlekkert op een exotisch drankje dat doet wegdromen naar kleurrijke zonsondergangen, zal de schok des te groter zijn wanneer je dit bouwpakket voor je neus krijgt. Betaal je 10 euro voor een cocktail, moet je verdomme zelf de Redbull er nog bijgieten. Na een slaande ruzie met de barman besloten we toch maar zelf de handen uit de mouwen te steken, en toegegeven, de kleur was veelbelovend. Maar dan de smaak: een beker zweet van Damiano had beter gesmaakt. Núl sterren.

MARTINI BELLINI ★★½☆☆ 7 EURO

Beeld Humo

Voor amper 7 euro terug gekatapulteerd worden naar uw early nougties Breezer-periode: sommige festivalgangers zullen er wellicht gelukkig van worden. Verscheurd door een morele tweestrijd nipten uw nederige dienaars beurtelings van het mierzoete roze drankje, waarvan het stukje verse perzik ongetwijfeld het hoogtepunt was. Leuk als u niet van alcohol houdt, maar wel van perzik. Verwacht echter geen Martini-smaak.

FESTIVALPINT ★★★★★ 3,5 EURO

Beeld Humo

Puur prijs-kwaliteitsgewijs is de authentieke Jupiler zo slecht nog niet. In vergelijking met de kille buitenwereld is die 3,5 euro uiteraard absurd, maar in het wondere universum van Werchter kunnen wij er best mee leven. Daarom deze warme oproep aan de plaatselijke lezers: pintjes aan de Humo-container worden met plezier in ontvangst genomen.