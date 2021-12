Een tenenkrommend tv-optreden, het Communistisch Manifest en boel met Bernie: de opmerkelijkste fratsen van Elon Musk in 2021

‘De slechtste keuze ooit’: zo klonk het veel gelikete oordeel van bestsellerauteur en journalist Kurt Eichenwald over de verkiezing van miljardair Elon Musk tot ‘Persoon van het jaar’ door Time Magazine. Die keuze werd door het Amerikaanse tijdschrift gerechtvaardigd met zijn grote invloed op de wereld, maar naast een ‘genie, visionair en industrieel’ beschrijft Time hem ook als een ‘clown’ en een ‘showman’. Clown, showman, hoezo? Humo lijst zijn opmerkelijkste fratsen van dit jaar voor u op.

De verkiezing van Time Magazines ‘Persoon van het jaar’ veroorzaakt altijd wat deining, maar het is wellicht van Donald Trump in 2016 geleden dat de laureaat de meningen nog zo sterk verdeelde. ‘ Het is geen trofee, maar een erkenning van de persoon die de meeste invloed gehad heeft op de gebeurtenissen in de wereld, of dat nu goed of slecht is’, verdedigt Time de keuze voor SpaceX- en Tesla-topman Elon Musk. En jawel, ook deugnieten als Adolf Hitler en Joseph Stalin mochten de titel al dragen. Het zal de criticasters worst wezen: zolang de rijkste man ter wereld aan de federale inkomstenbelasting ontsnapt en zich ook actief verzet tegen de ‘rijkentaks’, verdient hij geen enkel platform, klinkt het. Maar aan een podium voor de fratsen van Musk geen gebrek, zo bleek ook dit jaar.

1. Gênante gastheer van ‘Saturday Night Live’

In mei kreeg Elon Musk de eer om twee dagen op rij het Amerikaanse sketchprogramma ‘Saturday Night Live’ te hosten. Ook voor die keuze vloog de kritiek de makers als SpaceX-raketten om de oren, en achteraf staken vele recensenten de draak met Musks beperkte acteerkunsten, en gebrek aan charisma en humor. Die van The Wrap meende zelfs dat ‘deze aflevering van ‘SNL’ aan hem zou verschijnen op zijn sterfbed.’ Maar Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als hij naast krampachtig acteren ook geen lichte ophef zou veroorzaken. Zo zei hij dat hij ‘de ‘eerste’ SNL-host met Asperger’ was, maar het internet was er als de kippen bij om te bewijzen dat dat een leugen was. Wel is het vermoedelijk de eerste keer dat de miljardair zo publiekelijk uitkwam voor zijn autismespectrumstoornis. Verder nodigde Musk ook zijn moedertjelief Maye uit, een voormalig diëtiste en model. De interactie die daaruit volgt is zo mogelijk nog houteriger dan de Powerpoint-presentatie van Sophie Wilmès tijdens het overlegcomité:

2. Boel met Bernie

Musks favoriete platform om de gemoederen te verhitten bleef in 2021 nog steeds Twitter. Zo kreeg hij het in november ook aan de wandelstok met senator en voormalig presidentskandidaat Bernie Sanders, een beruchte voorvechter van de rijkentaks. ‘We moeten eisen dat de extreem rijken hun eerlijk deel betalen. Punt.’, twitterde Sanders, waarop Musk reageerde: ‘Ik vergeet steeds dat jij nog leeft’. Gevolgd door: ‘Wil je dat ik nog meer aandelen ­verkoop, Bernie? Je hebt het maar te zeggen.’

Met die laatste vraag doelt Musk op het feit dat hij een week eerder een Twitter-poll had gelanceerd met de vraag of hij 10% van zijn aandelen moest verkopen. Naast een marketingstunt van jewelste was die poll ook een subtiele steek naar president Joe Biden en diens plan voor een miljardairstaks. ‘Ik krijg geen salaris of bonussen. Ik heb alleen aandelen, dus mijn enige manier om belastingen te betalen is aandelen te verkopen’, zo luidt de logica van Musk. Zo’n 58% klikte ja op de beruchte poll, waarna de miljardair woord hield en intussen al meermaals aandelenpaketten van de hand deed.

3. Antivaxer of niet?

De relatie tussen Musk en de coronapandemie is er een van vallen en opstaan. Zo twitterde hij begin 2020 nog dat ‘paniek dom was’, om daarna te voorspellen dat er tegen april van dat jaar geen enkel coronageval meer zou gemeld worden in de VS. Gelukkig voor zijn ego zat Musk er slechts zo’n 20.000 coronabesmettingen naast. Met het vooruitzicht op de coronavaccins liet hij weten dat hij en zijn kinderen geen prikje zouden nemen, want zij liepen volgens hem geen risico - koren op de molen van de antivaxbeweging. In 2021 trok hij vervolgens het nut en de veiligheid van de tweede vaccinatie in twijfel, om daarna volledig zijn kar te keren. ‘Voor alle duidelijkheid: ik steun vaccins in het algemeen en het covid-vaccin in het bijzonder. De wetenschap erachter is ondubbelzinnig’, twitterde hij. En zie daar: in het interview met Time Magazine naar aanleiding van zijn verkiezing tot ‘Persoon van het jaar’ verklaarde Musk dat hij en zijn kinderen gevaccineerd zijn.

4. Grimes en het Communistisch Manifest

Wie wellicht nog niet gevaccineerd was in januari 2021 was Grimes, de toenmalige vriendin van Musk en de moeder van hun zoon X AE A-XII. Toen de zangeres begin dit jaar ‘eindelijk’ corona kreeg was ze door het dolle heen. ‘Ik geniet van de koortsdroom’, klonk het. Ontwaakt uit die nachtmerrie besloot ze in september haar relatie met Musk te laten voor wat die was, en enkele dagen nadien was het niet hij maar zij die al fratsend de media-aandacht trok. Grimes werd door paparazzi gespot terwijl ze in het Communistisch Manifest van Karl Marx en Friedrich Engels las - niet bepaald voer voor op het nachtkastje van Musk. Geen wraakactie naar haar geldbeluste ex-vriend, zo bleek het, maar wel gewoon een grapje met de media. ‘Ik woon nog altijd bij hem en ik ben geen communist’, verklaarde Grimes.

paparazzi followed me 2 a shoot so I tried 2 think what I could do that would yield the most onion-ish possible headline and it worked haha pic.twitter.com/9w8pPwIFAq — 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (⌛️,⏳) ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) 3 oktober 2021

5. Einde aan de wereldhonger?

Het begon toen David Beasley, directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, in een interview met CNN zei dat miljardairs met een donatie van 6 miljard de honger de wereld uit kon helpen. Hij noemde daarbij onder andere specifiek de naam van Musk, en die had zijn oren gespitst. ‘Geef me een concreet plan en ik doe het’, zei de ondernemer zelfverzekerd op Twitter, waarna Beasly twee weken later effectief met een plan kwam. Tot vandaag heeft Musk nog niet bevestigd of hij de cheque van 6 miljard al heeft opgestuurd.