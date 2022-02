Een unieke terugblik op Humo’s Rock Rally: ‘Dit is een heilige missie’

Naar aanleiding van de Week van de Belgische muziek zendt Canvas deze week enkele spraakmakende vaderlandse muziekdocumentaires uit. Vanavond staat de herhaling van ‘Humo’s Rock Rally 1978 - 2016’ op het programma, een special waarin enkele alumni van de Rock Rally opgevoerd worden: Stijn Meuris (Noordkaap), Joost Zweegers (Novastar), Mauro Pawlowski (Evil Superstars), Bent Van Looy (Das Pop) en Dave Martijn (Goose).

De documentaire kunt u bekijken om 18.50 uur op Canvas. Lees hier de recensie van Rudy Vandendaele: ‘Humo’s Rock Rally is heel vaak de onmiskenbare dageraad van een avontuurlijk bestaan in de muziek’. En dan hebben we nog een paar bindende leestips:

Bierdouches, spookrijders en onvindbare parochiezaaltjes? 40 jaar Humo’s Rock Rally (1): de pioniersjaren

Naar aanleiding van de veertigste verjaardag van Humo’s Rock Rally in 2018 vierden we dat met, de aankoop van een moto én een driedelige reeks over – uit de weg, El Clásico! – de Wedstrijd der Wedstrijden. ‘Als we weer eens door een besneeuwd weiland aan het ploeteren waren om bij een zaaltje te komen, dacht ik: dit is een heilige missie.’ In dit deel onder meer alles over de eerste finale, de legendarische zaal Lux in Herenthout en de herinneringen van Marc Didden, vast lid van de jury in de eerste Rock Rally-edities.

Lees hier de rest van het artikel »

De grote doorbraken (2): ‘Toen ik thuiskwam met onze net iets te grote ASLK-cheque van vijftigduizend frank, zag zelfs mijn moeder plots het nut van rock-’n-roll in’

In deel twee: de jaren negentig, waarin de Rock Rally op kruissnelheid komt, de jurydebatten steeds verhitter worden, en een man uit een raam springt – of toch niet?

Lees hier de rest van het artikel »

Een blik op de toekomst (3): ‘Eigenlijk was het waanzin te denken dat we om de twee jaar tien goeie groepen zouden vinden. En kijk nu’

‘Poppy, ongepolijst, swingend, sexy, en kan op eenvoudig verzoek een Van Halen van jewelste neerzetten’: in 2002 wint Goose Humo’s Rock Rally. Al heeft een en ander wel aan een zijden draadje gehangen, want in de preselectie in Bissegem maakt Goose geen al te beste beurt, en twijfelt de jury. Maar in de halve finale en de finale dribbelt de groep uit Kortrijk iedereen het veld af.

Lees hier de rest van het artikel »

Meskerem Mees, de winnares van Humo’s Rock Rally 2020: ‘Ik wil meer zijn dan de persoon die ze bellen omdat er nood is aan diversiteit’

Op haar koelkast prijkt een foto van Lead Belly, aan haar kapstok bungelt een petje met de slogan van Woody Guthrie – ‘This machine kills fascists’. Op de thee gaan bij Meskerem Mees (22), winnares van Humo’s Rock Rally 2020, is praten met een oude ziel in een piepjong lichaam.

Lees hier het volledige artikel »

Enigszins aarzelend heeft Humo’s Rock Rally 2022 zich op gang getrokken: omdat er nog altijd een pandemie woedt geen Tien Ton Vuist en Yxing Ice in Maldegem op zaterdag 15 januari – we zien hen hopelijk later terug. Omdat twee eerdere corona-afvallers maar door één andere band vervangen konden worden, verschenen er in CC Den Hoogen Pad zeven acts aan de aftrap in plaats van tien. Dat geen van hen hiphop bracht, hadden ze gemeen: ziehier het verslag van weekend nummer één!

Lees hier het volledige artikel »

De eerste volwaardige preselectie is achter de rug! Terwijl het deelnemersaantal twee weken geleden in Maldegem nog pandemisch werd teruggeschroefd tot zeven acts, kregen we in Het Depot in Leuven – dankzij toevoeging van het in Maldegem weggevallen Tien Ton Vuist, weliswaar – tien kandidaten aan de aftrap. Het was een beetje van alles, maar van alles vaak net dat tikje te weinig. Gelukkig viel het af en toe ook heel goed mee - bij dezen: het verslag van weekend nummer twee!

Lees hier het volledige artikel »