Egbert Lachaert: ‘Ik was fel geagiteerd over het boek van Mark Elchardus, omdat hij een frontale aanval inzette op het liberalisme’

HUMO Hoe heeft u het voorbije coronajaar beleefd en welke trend of evolutie is u opgevallen?

EGBERT LACHAERT «Ik was zo blij dat we tegen het einde van de lente terug konden reizen, mensen konden zien en vrienden konden samenbrengen. We leken terug in de normale wereld, maar het einde van het jaar was toch een domper met de nieuwe corona-opstoot.»

HUMO Wat vond u het afgelopen jaar het beste en het slechtste op radio, tv en sociale media?

LACHAERT «Op Netflix ‘Vivir sin permiso’, het verhaal van een Spaanse drugsmaffiabaas die alzheimer krijgt. Op Canvas genoot ik van ‘Het Scheldepeloton’, van grote triomfen tot het grootste verdriet: zoals het echte leven. Sociale media bleken in 2021 vooral een grote open riool te zijn.»

HUMO Welke boeken, films en muziek hebben u dit jaar het meest bekoord?

LACHAERT «Genoten van Dua Lipa, Ava Max en veel Franse muziek, waaronder Julien Doré en Angèle. Ik was fel geagiteerd over het boek ‘Reset’ van Mark Elchardus, omdat hij een frontale aanval inzette op mijn overtuiging, het liberalisme. Maar daarom was het net prikkelend en motiverend.»

HUMO Wie wenst u wat toe voor 2022 (ten goede of ten kwade)?

LACHAERT «Ik hoop voor ons allemaal dat we eindelijk covid onder controle krijgen. En voor de Rode Duivels: de wereldtitel.»