Vrouwe Corona hield lelijk huis op de weide van Werchter - en dan hebben we het nog niet over de zelftestjes die de komende week ongetwijfeld in heel wat Vlaamse huishoudens vrolijk zullen oplichten. Door het virus kampte het festival met heel wat last-minute afzeggingen en verschuivingen, maar gelukkig stonden er meer dan genoeg getalenteerde Belgen klaar om lege plaatsjes op te vullen. Deze editie van Rock Werchter telde maar liefst 17 acts van eigen bodem en daar zat heel wat moois tussen. Een overzicht!

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul ★★★★☆

Ja, dat Charlotte Adigéry een superheldin is, wisten we. In KluB C verscheen de Gentse dan nog eens ten tonele in een Catwoman-achtige outfit. Ze verving er Clairo, en hoe! Charlotte en Bolis waren Catwoman en Clark Kent op Rock Werchter. Wonder Woman en Peter Parker. Mega Mindy en Olly Wannabe. Zoiets.

Beeld © Stefaan Temmerman

RHEA ★★★☆☆

Van de vijftig minuten herinneren we ons vooral het laatste, steeds beter wordende deel: ‘Eyes on You’, ‘Stuck in the Middle’ en ‘Baby I’m Sorry’ waren al zompige aperitiefjes, maar het was met hit ‘Rather Be Nothing’ dat er een gulzig ad fundum - vaten, geen fluitjes – werd ingezet.

Balthazar ★★★★☆

Betrouwbaar als mijn boekhouder, solide als Rob Schoofs die het verkeer regelt op het middenveld van KV Mechelen, cool als in Daddy Cool-cool. Bestaat überhaupt de mogelijkheid dat Balthazar ooit live gaat teleurstellen?

Yong Yello ★★★★☆

Je hoeft helemaal geen babyroze nektapijt te hebben of een minutieus geassembleerde sixpack te bezitten om indruk te maken. Yello Staelens leek met zijn polo-in-de-pantalon en opgeblonken lakschoenen rechtstreeks van de golfbaan te komen en bleef in thema: Yong Yello deed in KluB C enkel aan hole-in-ones.

Lost Frequencies ★★½☆☆

Als neutrale muziekliefhebbers hoopten we op meer toen één van Belgiës grootste dj’s een liveshow aankondigde voor Rock Werchter. Felix De Laet heeft een show in zich voor de kronieken van de Belpop, nu bleef de geschiedschrijving beperkt tot een Instagramstory of drieduizend.

Beeld Koen Keppens

High Hi ★★★☆☆

Weinig Belgische bands die we de werelddominantie meer gunnen dan High Hi. Jarenlang onderschat, vele zomers lang onterecht geparkeerd in de lagere regionen van festivalaffiches. In KluB C hoopten we even met hen weg te dromen, maar voor de Leuvenaars werd het een nachtmerrie. Was getekend: een plomb die op het allerslechtste moment besloot te springen.

Emma Bale ★★★☆☆

Drop Emma Bale op een podium en u zult geboeid zijn – misschien niet over de hele lijn, maar wel lang genoeg om te concluderen dat Het Universum er niet slecht aan heeft gedaan om haar in de richting van een plankenvloer te duwen.

Beeld Alex Vanhee

Sloper ★★★☆☆

Mario Goossens en Cesar Zuiderwijk namen het in Werchter op voor de onversneden, opsmukloze rock-’n-roll. Die laatste is 73, maar zijn brede lach wanneer hij weer eens op Goossens’ cimbalen mept, hebben we afgelopen weekend bij geen enkele jonge aspirant-rockgod gezien. Het maakt blij, het bruist en het knettert, als twee lapjes ontbijtspek die net de pan raken.

Beeld Alex Vanhee

STIKSTOF ★★★★☆

‘Fok uw rolmodel, uw moeder neuk ik morgen wel!’ Duizenden opgehitste festivalgangers die meebrullen dat ze the dirty met onze mammie willen doen? Nou! Nodeloos te zeggen dat STIKSTOF impact had op Werchter.

Beeld © Stefaan Temmerman

Lous and the Yakuza ★★★☆☆

Lous toonde zich waanzinnig getalenteerd, ja, en een spectaculaire verschijning, maar live ontbeert ze vooralsnog het gevaar en de mystiek die ze op plaat en in haar video’s uitstraalt.

Beeld Koen Keppens

Bazart ★★★★★

Bazart maakte dusdanig veel indruk op de Main Stage van Werchter dat zelfs Metallica-fans die net een bakje bloedzuigers hadden verorberd straks het gezicht van Mathieu Terryn op de kuit zullen tatoeëren.

SONS ★★★★½

Een gedachte die in de KluB C ons hoofd als landingsbaan koos: de vier van SONS hóúden van hun instrument. Gooi die vier op een podium, en ze aborteren al hun overige dromen, verlangens en fantasietjes: alleen dáár willen ze zijn.

The Haunted Youth ★★★★☆

The Regrettes zegden af voor Rock Werchter, maar spijt had had niemand daar nog van na veertig minuten The Haunted Youth. De man stond amper vijf minuten op The Slope en zijn hele wereld stond er, van donderwolken tot dampende bodem.

Beeld Alex Vanhee

Charles ★★★☆☆

Natuurlijk gunden wij Charlotte ‘Charles’ Foret haar debuut op Rock Werchter, de voormalige winnares van de Waalse versie van ‘The Voice’ heeft er het talent voor. Maar niet vandaag, niet op deze manier en niet als very last minute vervanger van volksmenner Sam Fender.

Beeld Koen Keppens

Tin Fingers ★★★☆☆

Dat je Lewis Capaldi een publiek toewenst dat in je gezicht staat te geeuwen, tot daaraan toe. Maar Tin Fingers, het anders zo smakelijke indiebrouwsel van Felix Machtelinckx, verdient véél beter dan dat.

Beeld Alex Vanhee

ILA ★★★½☆

Ilayda Cicek had zomaar munt kunnen slaan uit haar tenen, misschien is ze wel een begenadigd boomverzorger of bovengemiddeld getalenteerd in linedance. Maar o wat is het goed dat de brulboei achter ILA nu vol voor haar muziekcarrière gaat.

Glints ★★★½☆

Ingewikkelde kniezwengels tijdens ‘Fear’, crowdsurfen tijdens ‘Bugatti’, bissen met opniéuw ‘Roma’, publiek dat nadien nog minutenlang blijft scanderen: ja, het kon ermee door.

Beeld © Stefaan Temmerman