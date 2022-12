Einde van leven in het verborgene? Roger Vangheluwe toont zich voor eerst in acht jaar tijd weer in het openbaar

Kijk eens wat hier, net voor kerstmis, onze kantoren is binnengewaaid: beelden van Roger Vangheluwe in de Franse abdij van Solesmes. Komt de voormalige bisschop van Brugge, die zich na het seksueel misbruik van zijn neef in het verborgene verschool, stilaan weer naar buiten?

Op 14 juli 2022 was het groot feest in de Sint-Pietersabdij van Solesmes, een benedictijnerabdij in de periferie van de Franse stad Le Mans. Dat hoeft niet te verbazen, want op 14 juli vieren de Fransen hun nationale feestdag. Maar In Solesmes was er meer aan de hand: de 43-jarige Geoffroy Kemlin werd er die dag tot abt gewijd.

‘Het was dertig jaar geleden dat we een nieuwe vader abt kregen,’ vertelt pater Rochon, woordvoerder van de abdij. ‘Onze abten blijven doorgaans lang op post: Geoffroy Kemlin is pas de zevende in de geschiedenis van onze congregatie.’

De kleine kerk in Solesmes barstte in juli bijna uit haar voegen, zo talrijk waren de geestelijken – onder wie ook vertegenwoordigers van de anglicaanse en Grieks-orthodoxe kerk – die elkaar verdrongen om een glimp op te vangen van Yves Le Saux, bisschop van Le Mans, die Kemlin zou wijden. ‘Wie geen plaatsje in de kerk vond,’ zegt pater Rochon, ‘kon terecht in het gebouw van onze vrouwelijke religieuzen, driehonderd meter verderop. Zij streamden de wijding rechtstreeks.’

Een bijna drie uur durende kerkelijke plechtigheid die niemand, behalve de liefhebbers van het genre, voor zijn plezier bekijkt. Toch is ze razend interessant. Als na een kwartier de geestelijken hun intrede doen, duikt in de lange rij van schuifelende priesters met gevouwen handen een silhouet op dat op de één of andere manier vertrouwd lijkt. Even later komt de man scherper in beeld: een voorovergebogen ouderling met een bril en een grijze baard maakt een diepe buiging, tast naar de kerkstoelen voor hem, en loopt daarna naar zijn stoel. Hij neemt plaats tussen de gewone priesters. Hij draagt geen mijter, staf of ring meer, de uiterlijke tekenen van een bisschop. Maar het is wel degelijk Roger Vangheluwe, de voormalige bisschop van Brugge, die na het uitbreken van een pedofilieschandaal in 2010 op de loop ging.

Vangheluwe, die het seksueel misbruik van zijn neef heeft bekend, heeft de titel van bisschop niet moeten inleveren. Hij werd ook nooit door de kerk gestraft. Hij moest wel ‘in het verborgene’ gaan leven. Vorig jaar bracht Humo uit dat het verborgene de Franse abdij van Solesmes is – ver genoeg verwijderd van de Belgische grens, maar nu ook weer niet te ver.

Maar terug naar de wijding: pas na twee uur en drieënveertig minuten komt Vangheluwe weer in beeld, als hij de kerk verlaat. Hij vertrekt zoals hij is gekomen: hij legt zijn hand op de bank, maakt een buiging en gaat. De inmiddels 86-jarige Vangheluwe is in de loop der jaren zichtbaar verouderd. Hij lijkt ook vermagerd: zijn embonpoint is hij kwijt.

Pater Rochon, woordvoerder van benedictijnen, is niet zo opgetogen als de naam van de Belgische aanwezige valt. Maar liegen wil hij ook niet. Dus hij zegt: ‘Ik denk dat meneer Vangheluwe daar was.’

De wijding in Solesmes is het eerste publieke optreden van Vangheluwe sinds hij in 2014 even het verborgene verliet om een geruchtmakend interview aan VT4 te geven, waaruit geen schuldinzicht bleek. Voor zijn oversten was dat het signaal om hem voorgoed binnen te houden. Maar nu mag hij weer aanschuiven bij een groot kerkelijk feest, dat ook nog eens wordt gefilmd. Komt daarmee stilaan een eind aan zijn verblijf in het verborgene?

‘Ik heb hier niets over te zeggen,’ verklaart pater Rochon.

Ook Joris Van Cauter, de advocaat van Roger Vangheluwe, is kort van stof: ‘Ik weet niets van een wijding, laat staan van de aanwezigheid van Roger Vangheluwe. Zijn terugkeer in de openbaarheid lijkt me dus behoorlijk relatief.’