Eindelijk geruisloos uit die groepschat verdwijnen en alle andere updates van WhatsApp

Chat-app WhatsApp wordt op meerdere fronten aangepast om de privacy van gebruikers beter te waarborgen. Zo kun je verbergen dat je online bent en langer je berichten verwijderen.

De aangepaste verwijderfunctie werd gisteren door WhatsApp aangekondigd. Berichten wissen kon al in de app, maar hooguit een uur na het plaatsen. Na een geplande app-update kun je 2,5 dag na het typen van een berichtje het alsnog weghalen.

Dankzij de opgerekte limiet kun je bijvoorbeeld na een nachtje slapen alsnog dat ene bericht wissen waar je spijt van hebt gekregen. Dat is echter geen garantie dat vrienden de weggehaalde boodschap niet zullen zien: als ze notificaties aan hebben staan, hebben ze immers al iets op het beginscherm van de telefoon kunnen lezen.

Door je online-status te verbergen, weten andere WhatsApp-gebruikers niet dat je online bent om een bericht te lezen. Het woordje ‘online’ verschijnt dan niet langer onder je naam bovenin een chatvenster. Het was al mogelijk om leesbewijzen uit te schakelen, zodat anderen niet kunnen zien of je een bericht hebt gezien.

Het verbergen van je status zat er al aan te komen: in juli dit jaar dook de optie op in een publieke testversie van de app. Nu de functie officieel is aangekondigd, zal die op korte termijn in de app worden toegevoegd.

WhatsApp-experiment met ‘screenshot-blocker’

Volgens technologiesite TechCrunch wordt ook geëxperimenteerd met een optie die het onmogelijk maakt screenshots te maken van zogeheten ‘view once’-berichten. Dat zijn berichten die na één keer lezen uit de app worden gewist, maar alsnog eeuwig bewaard kunnen worden als de ontvanger een screenshot neemt.

Het is onduidelijk hoe snel de screenshot-blokkade in WhatsApp wordt geïntegreerd, maar volgens een woordvoerder hoopt het bedrijf dit snel te doen.

Stiekem een groepsgesprek verlaten

Later deze maand wordt het ook mogelijk een groepsgesprek te verlaten zonder iedere mede-chatter daarvan op de hoogte te stellen. Alleen beheerders van de chat worden dan op de hoogte gebracht.

Het is nog afwachten wanneer alle aanpassingen exact in de app verschijnen. Vaak stelt WhatsApp nieuwe toevoegingen geleidelijk voor gebruikers beschikbaar, waardoor het weken kan duren tot iedereen toegang heeft.

(AD)