En plots staart ‘Wednesday’ u weer ijzig aan in de Netflix-ranglijsten

Lang hebben we Joe Goldberg niet hoeven te missen aan het hoofd van de Netflix-top 10. Twee weken nadat de stalker was weggezakt, keert hij al terug.

De reden voor de comeback is eenvoudig: donderdag verscheen het tweede deel van seizoen vier van ‘You’ op Netflix en alle mensen die meteen wilden zien hoe Joe’s strijd met de Eat The Rich Killer afliep, stuwden de thrillerserie weer omhoog, van plaats negen naar één. Ex-nummer één ‘Outer Banks’ zakt naar vier en moet naast ‘Sex/Life’ - vorige week op twee - ook de nieuwe documentairereeks ‘MH370’, over de Boeing die in maart 2014 spoorloos verdween, laten passeren. De opvallendste nieuwkomer deze week is echter een oude bekende: ‘Wednesday’, dat eind februari na drie maanden uit de lijst was weggevallen maar nu doodleuk weer post komt vatten, misschien ook dankzij alle aandacht voor Jenna Ortega’s hoofdrol in de nieuwe ‘Scream’-film.

Bij de films is de koppositie weggelegd voor een iets gezinsvriendelijker titel: de tweede ‘Minions’. Het nieuwe romantische drama ‘Faraway’ komt binnen op twee en vormt samen met ‘We have a ghost’ en het Spaanse ‘Eres Tu’ de enige Netflix Originals in de lijst. Die is voor de rest gevuld met Hollywoodfilms uit de afgelopen jaren, met in vergelijking met vorige week één nieuwkomer: ‘Paradise Highway’, een thriller uit 2022 met Juliette Binoche en Morgan Freeman die bij ons nooit tot in de bioscoopzalen is geraakt.

De populairste series op Netflix

1. You - seizoen 4 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

2. MH370: The plane that disappeared (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3. Sex/life - seizoen 2 (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

4. Outer Banks - seizoen 3 (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

5. Entrevias - seizoen 2

6. Next in fashion

7. Formula 1: Drive to survive - seizoen 5

8. Perfect match

9. Triada

10. Wednesday (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

De populairste films op Netflix

1. Minions 2

2. Faraway

3. Beast

4. The Black Phone (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5. Honest Thief (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

6. We have a ghost (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

7. The Gentlemen (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

8. Jurassic World: Dominion (lees hier onze ★★☆☆☆-recensie)

9. Paradise Highway

10. Eres tu