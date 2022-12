En toen pronkte Benjamin Dalle met 1,35 miljoen euro van úw belastinggeld op De Warmste Week

Elke gebakken cupcake, gewandelde kilometer en gebreide sjaal die een cent binnenbrengt voor De Warmste Week zet de thermostaat in ons hart opnieuw een graad hoger. Maar wanneer politici zichzelf in de schijnwerper hijsen met geld waar zij wandelschoen noch breinaald voor hanteerden, daalt de temperatuur opnieuw zienderogen. Dat Benjamin Dalle (CD&V), uitgerekend onze Vlaamse Minister van Brussel, komt pronken met een cheque voor een vzw genaamd ‘Samen op straat’ is een klap in het gezicht van elke dakloze die ei zo na doodvroor op de Brusselse straten.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Benjamin Dalle (CD&V) doneert 1,35 miljoen euro aan het goede doel. Waar? Op De Warmste Week, de grote inzamelactie van de VRT. Waarom is het opvallend? Benjamin Dalle doet zijn job, geld vrijmaken voor broodnodige goede doelen, maar verwacht daarvoor applaus en een medaille van het grote publiek.

Ik mocht zonet tijdens @DeWarmsteWeek vertellen dat we 1,35 miljoen uittrekken voor Samen Op Straat van @SAAMObe. Met deze steun kan dit prachtige project worden uitgebreid naar Brussel, Gent, Vilvoorde en Willebroek 🔥 Heel trots op dit nieuws! pic.twitter.com/VBEq5uAB6f — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) 20 december 2022

Wat er ook op het internet moge verschijnen over de DPG-boycot van De Warmste Week, vanuit de Thillo Towers kijken wij met niets dan liefde naar de grootste inzamelactie van ons land. De voltallige Vlaamse bevolking op de been brengen tegen de schrijnend groeiende kansarmoede kan enkel op onze lof rekenen.

Op de lagere school worden wafels verkocht, in de scoutslokalen vind je ‘De warmste drink’ en de seniorenvereniging maakt soep die je vanbinnen doet gloeien. Iedereen doet wat hij kan. Of toch bijna iedereen, want je kan er ook elke editie opnieuw gif op innemen dat één of andere politicus úw belastinggeld komt wegschenken en daar bij de eerstvolgende verkiezingen een handvol extra stemmen voor verwacht.

Die momenten zijn elke keer opnieuw pijnlijk om aan te zien, maar dit jaar etterde de wonde nog feller dan anders. Benji Dalle, u ongetwijfeld bekend van menig tenenkrullende video om ‘de jeugd aan te spreken’, doneert vanuit de Vlaamse Overheid 1,35 miljoen euro aan het goede doel. ‘Samen op straat’, dát is de naam van de uitgekozen vzw. Niemand in zijn kabinet die eraan dacht dat er misschien betere keuzes waren gezien de ijzige omstandigheden de laatste weken. Ergens koesterden we nog een greintje hoop dat Dalle, toch Vlaams minister van Brussel, weet wat er gebeurt in onze hoofdstad, of het zich tenminste aantrok. Ach ja, hopen is het nieuwe ontgoochelen.

Maar goed, ik typ dit stukje in het stadspark van de Limburgse hoofdstad en verwacht zo meteen een schouderklopje van Eva De Roo en een applaus van een uitzinnige menigte. Misschien lonkt een toekomst in de politiek dan toch.