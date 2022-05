Ender Scholtens: ‘In een podcast kun je van supersterren als Elon Musk of Ariana Grande weer gewone mensen maken’

Acid, Rare Akuma, Jolien Roets, Nina Derwael, Flo Windey, Average Rob en Lotte Vanwezemael: allemaal hebben ze al op de sofa gezeten bij Ender Scholtens (22), de man achter de YouTube-podcast ‘Gossip Guy’ en content creator bij het platform TAGMAG en op Instagram. Van ‘Gossip Guy’ staan al meer dan honderd(!) afleveringen online en de podcasts heeft meer dan twintigduizend abonnees, die de interviews van een half tot anderhalf uur verslinden, maar Ender blijft er nuchter bij. ‘Ik doe mijn eigen ding en ben blij dat mensen dat leuk vinden.’

- Hoe ben je op het idee gekomen om bekende mensen te interviewen?

ENDER SCHOLTENS «In het begin sprak ik eigenlijk niet met bekende mensen, maar gewoon met vrienden die ik grappig vond. Ik besefte ook dat er eigenlijk niemand was in België die podcasts voor jongeren opnam: ik wilde hen langer aan het woord laten komen dan in mijn vlogs van vier minuten, want ik had het gevoel dat niemand nog een gesprek van meer dan een uur kon voeren zonder op zijn telefoon te kijken. Ik merkte het bij mezelf: pas als mijn gsm een camera was, kon ik een diepgaand gesprek zonder enige afleiding voeren. Toen ik vervolgens bekendere mensen interviewde en merkte dat dat aansloeg, besefte ik dat ik iets interessants in handen had.»

- Hoe kies je iemand uit voor je podcast?

SCHOLTENS «Meestal kies ik gewoon mensen die ik interessant vind. Vaak zijn dat er die aandacht krijgen in de media. Je moet gebruikmaken van het momentum om hen te strikken. Meestal volstaat het om hen een berichtje te sturen. Veel mensen weten ook niet goed wat podcasts zijn: doordat het zo nieuw is, is het spannend voor hen. Ze zijn al snel geïnteresseerd als ik vraag: ‘Hey, wil jij te gast zijn in mijn podcast?’»

- Wie zijn de bekendste gasten tot nog toe?

SCHOLTENS «De indrukwekkendste gasten vond ik Madison Beer en Acid. Naar Madison Beer heb ik natuurlijk niet zelf een bericht gestuurd (lacht). Labels contacteren mij soms als artiesten op tour gaan, en zo lukt het me om ook internationale gezichten te gast hebben.»

- Wie wilde niet?

SCHOLTENS «Ik ben één keer heel bruut afgewezen door een Nederlandse influencer. Die antwoordde gewoon: ‘Nee, bedankt.’ Dat was gelukkig wel één van de enigen.»

- Hoe probeer je relevant te zijn met je content?

SCHOLTENS «Door mensen uit te nodigen die ook relevant zijn. Het moet interessant blijven, anders had ik wel een paar TikTok-bedelaars uitgenodigd. Ik heb niet alles over voor populariteit. Soms bieden goksites en alcoholmerken mij budgetten aan die ik niet kan vatten. Dan sta ik voor een ethische kwestie: wil ik mijn jonge publiek aansporen om geld te vergokken? Dat is onverantwoord, want aan mijn kijkers en luisteraars heb ik alles te danken. Als het echt mijn doel was om op die manier rijk te worden, dan zou ik naar mijn maatstaven een slechte mens zijn.»

- In de videoreeks ‘Het zelfportret’ van MNM vertelde je dat je vroeger heel introvert was en dat je jezelf hebt moeten leren om met mensen te praten. Nu doe je niets anders.

SCHOLTENS «Ik moet altijd een knop omdraaien. Ik heb vaak geen behoefte aan sociaal contact, maar ik haal er achteraf wel voldoening uit als ik me heb opengesteld voor nieuwe mensen. Ik heb mezelf ervan moeten overtuigen dat zij ook met mij willen praten. Wat een contradictie, als je ziet waar ik nu sta (lacht). Ik voelde me thuis comfortabeler dan op school, dus ik wilde proberen overal dezelfde Ender te zijn. Als ik met een klasgenoot wilde praten, bereidde ik een gespreksonderwerp voor. Dat klinkt zielig, maar het was mijn manier om over die drempel te raken. Nu voelt het steeds natuurlijker aan.»

- Average Rob vertelde in een podcast van ‘Onbespreekbaar’ dat hij zich op het hoogtepunt van zijn succes ongelukkig voelde. Net zoals hij kom je steeds opgewekt en enthousiast over. Wat doe je als je je niet zo voelt, maar wel moet presteren?

SCHOLTENS «Ik heb het geluk dat ik mijn eigen planning kan opstellen. Als ik me echt slecht voel, kan ik vragen om een afspraak te verzetten. Als je echt verdrietig bent en je moet zoiets doen, dan loopt het snel fout. Toch heb ik ook al podcasts opgenomen toen ik me niet goed voelde. Ik ben niet zo iemand die foto’s neemt als hij huilt en die op Instagram post. Mijn manier om dat te uiten, is door het in een podcast te vertellen. Het heeft geen zin om dat te verbergen. Ik moet gelukkig geen typetje spelen, maar veel influencers zijn online een uitvergrote versie van zichzelf. Dat is natuurlijk ook een soort buffer. Als mensen dan haatboodschappen sturen naar een influencer zoals Elodie Gabias, kan ze zeggen dat ze niet echt zo is.»

- Wat vind je van het socialemedialandschap?

SCHOLTENS «Of je ons nu een ‘influencer’ of een ‘content creator’ noemt, we doen allemaal hetzelfde. Ik was niet specifiek op zoek naar een gat in de markt. Ik ben mijn eigen ding beginnen te doen en ik ben blij dat er mensen zijn die dat leuk vinden. In dit wereldje zie je veel eendagsvliegen, mensen die eventjes veel aandacht krijgen maar al snel niet meer interessant zijn. Of gezichten die juist te vaak te zien zijn, waardoor het publiek ze beu wordt. Ik probeer nu gewoon te genieten en als het morgen gedaan is, so be it. Dan zeg ik mijn huur op en ga ik weer thuis wonen (lacht).»

- Je bent ook erg actief op Instagram. Wat doe je daar?

SCHOLTENS «Instagram probeer ik meer en meer te gebruiken als een persoonlijk fotoalbum. Ik post dingen waarmee ik kan lachen, zonder te veel bezig te zijn met likes.»

- Je bent bevriend met Vlaamse influencers die vorig jaar aan ‘The Social House’ hebben deelgenomen. Er is toen veel kritiek op die serie gekomen. Heeft dat een invloed gehad op de manier waarop je met sociale media omgaat?

SCHOLTENS «Ik sta niet altijd achter hun content, maar ik heb die creators wel leren appreciëren. En haat en liefde betekenen online niet hetzelfde als in het echte leven. Je moet iemand eerst kennen voor je echt van hem of haar kunt houden, of die kunt haten. Ik kan het allemaal wel relativeren, dus mijn eigen gedrag is niet veranderd. Ik ben me ervan bewust dat ik ook kritiek kan krijgen, maar voorlopig ben ik daar gelukkig van gespaard gebleven. Mijn vuistregel is: wees geen eikel. Als je niet opzettelijk iets doet om iemand te kwetsen, komt het wel goed.»

- We zien steeds meer content creators op tv verschijnen, denk maar aan Acid in ‘De slimste mens ter wereld’ ook al is het lineair kijken op zijn retour. Waarom zetten ze toch die stap, denk je?

SCHOLTENS «Mensen consumeren steeds meer content online, maar het is geen geheim dat er wordt neergekeken op influencers. De reden waarom YouTubers toch iets op televisie willen doen, heeft met erkenning te maken. Je zult sowieso meer respect krijgen als je beroemd bent geworden in de traditionele media. Elke tiener in België kent Gerben Tuerlinckx, maar een regisseur als Jan Verheyen geniet meer aanzien. Misschien is dat omdat onze content persoonlijker is: ik zit tegen mijn camera te praten, dus de afstand met de kijker is veel kleiner. Content creators zijn veel toegankelijker. In de traditionele media is het net andersom: daar zit of staat de spreker vrij ver van de camera, en dat schept een afstand, ook in de echte wereld. Er zit ook een filter op wat ze zeggen.»

- Zijn podcasts daarom ook steeds populairder?

SCHOLTENS «Ja, mensen hechten steeds meer belang aan echtheid. In een podcast kun je moeilijk iets faken. En een podcast kan zelfs van supersterren zoals Elon Musk of Ariana Grande weer gewone mensen maken. Als zij zich verspreken in een podcast, maakt dat hen menselijk en authentiek.»

- Krijg je soms complimenten die eigenlijk een belediging zijn?

SCHOLTENS «Ik hoor wel vaker: ‘Hé, mijn vriend is echt een grote fan van je video’s, maar ik helemaal niet, hoor.’ Dan denk ik, wat wil je nu eigenlijk zeggen? Dat is hetzelfde als binnenwandelen in een bakkerij en zeggen: ‘Mijn vrouw houdt echt van uw pistolets’, en dan weer naar buiten wandelen (lacht).»

- Zijn YouTube en ‘Gossip Guy’ een eindpunt voor jou, of zie je het als een springplank naar meer?

SCHOLTENS «Ik ga niet zeggen dat het mijn einddoel is, maar ik wil er eerst het volledige potentieel uit halen. Voor mij is succes elke dag dingen kunnen doen die ik leuk vind, met mensen die ik graag zie. En ik heb het geluk dat ik dat mag doen.»