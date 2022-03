‘Er zijn grootverdieners in de televisiewereld, maar ik ben het alvast niet’

Op de steeplechase zal hij nog steeds geen records breken (in de edele dartsport al net zo min, maar passons), maar verder verkeert Kamal Kharmach in de vorm van z’n leven. ‘Andermans zaken’, het Eén-programma waarin onze held bedrijven in nood te hulp schiet, zit daar zeker voor iets tussen: ‘Er is een Kamal vóór en na ‘Andermans zaken’.’ We spraken ‘de boekhouder van Borgerhout’ voor aanvang van het tweede seizoen.

KAMAL KHARMACH «In de jaren vóór corona heb ik best diep gezeten. Privé, want mijn huwelijk liep niet altijd even gesmeerd, maar vooral ook professioneel. Ik had het gevoel dat de tv-bazen niet goed wisten wat ze met me moesten aanvangen – wat alleen maar logisch was, want zelf wist ik het ook niet. Onlangs heb ik nog eens gekeken naar enkele van de tv-opdrachten die ik in die periode heb uitgevoerd: zo fake enthousiast dat ik deed! Ik had in die tijd het gevoel dat ik het rolletje van ‘de toffe Marokkaan’ moest spelen om geaccepteerd te worden. Een beter alternatief om ertegenover te zetten had ik niet.

»Maar sinds ‘Andermans zaken’, dat ik zelf bij de VRT ben gaan pitchen, is alles beter beginnen te gaan. Ik ben meer mezelf in dat programma – enthousiast, maar niet fake enthousiast. Het succes van ‘Andermans zaken’ heeft me gemoedsrust gegeven, waardoor ik assertiever ben geworden: ik weet nu beter wat ik wil. Ik straal dat ook uit, denk ik, waardoor mensen liever met me samenwerken en ik betere output genereer.»

Kamal Kharmach Beeld © VRT

HUMO Dat laatste kan kloppen: de reacties op je jongste eindejaarsconference waren nog lovender dan die op de twee vorige samen.

KHARMACH «Crazy! Zowel oudere als jongere mensen, zowel links als rechts: iedereen vond het tof. En ook qua cijfers was het een succes. Enfin, in absolute aantallen heeft er minder volk dan het jaar ervoor gekeken, maar ik had nu wel 45 procent marktaandeel. Echt een pák meer dan de show van Niels Destadsbader (lacht).»

HUMO Hier spreekt de docent bedrijfseconomie.

KHARMACH (lacht) «Ik geef eerlijk toe dat ik het heerlijk vind om dat soort statistieken te zitten analyseren. Daarom doceer ik nog altijd bedrijfseconomie én doe ik ‘Andermans zaken’ zo graag: ik ben gefascineerd door alles wat met economie te maken heeft.»

HUMO Heb je er een idee van hoeveel bedrijven jullie hebben aangeschreven in de aanloop naar het tweede seizoen?

KHARMACH «O, hónderden. Nu, het moesten uiteraard wel mensen zijn met wie je drie kwartier kunt vullen. En misschien nog belangrijker: we wilden er geen coronaseizoen van maken. We hebben gekozen voor bedrijven waar er een structureel probleem was, dat niet als sneeuw voor de zon zou verdwijnen zodra de coronacrisis achter de rug is.

»De cases van dit seizoen zijn, mede daardoor, veel zwaarder dan in de vorige reeks. Bij de zes bedrijven die in het eerste seizoen aan bod zijn gekomen, was het vijf voor twaalf, maar nu was het in veel gevallen kwart óver twaalf. Iedereen had ook het eerste seizoen gezien, dus ze wisten dat het niet onze bedoeling is om mensen uit te lachen, en ook dat ik wel min of meer weet wat ik doe. Zodoende dachten deze keer ook zaakvoerders die in érg diepe shit zaten: kom, ik waag het erop.»

HUMO Maakt dat de druk bij jou niet extra groot? Dat je als een soort heiland wordt binnengehaald die met zijn toverstokje eventjes alles zal oplossen?

KHARMACH «Ja, heel zeker. Het lijkt misschien wel zo in het programma – een aflevering duurt 45 minuten – maar in werkelijkheid krijg je problemen die zich decennialang hebben opgestapeld, echt niet opgelost in een vloek en een zucht. Zoiets duurt maanden, áls het al lukt. Dat frustreerde sommige zaakvoerders zodanig dat ze kwaad werden, en bij de redactie en bij mij kwamen aankloppen. Dat maakte het emotioneel soms erg zwaar – meer dan één redactielid heeft tranen gelaten.»

HUMO In minstens één geval heb je iemand aangeraden de boeken te sluiten, omdat dat minder catastrofaal was dan doorgaan.

KHARMACH «Echt niet leuk om te doen, hoor. Maar wat wil je: het gros van de bedrijven was virtueel failliet op het moment dat wij op het toneel verschenen. En er zijn erbij die nog altijd intensieve begeleiding nodig hebben. Die krijgen ze ook: de deelnemende bedrijven kunnen nog een jaar lang voor advies en hulp terecht bij onze partners Unizo en NSZ.»

HUMO Hoe gaat het intussen met je eigen, wat is het, eenmanszaak?

KHARMACH «Ik heb een vennootschap. En die draait financieel gezien vrij goed, dank je wel. Stel dat ik, wat ik nu verdien, zou blijven verdienen tot aan mijn pensioen: dan zit ik gebeiteld voor het leven. Maar ik ben geen Niels Destadsbader of Koen Wauters, hè. De meeste tv-gezichten, en daar reken ik ook mezelf toe, hebben een houdbaarheidsdatum. Bovendien overschatten mensen vaak wat televisie schuift. Vergeet niet: Vlaanderen is een kleine markt: we zijn met amper 6,5 miljoen. Niet dat er geen grootverdieners zijn, maar ik ben het alleszins niet.»

HUMO Hoeveel brengt zo’n seizoen van ‘Andermans zaken’ je dan op?

KHARMACH «Ik zou dat doodgraag openbaar maken, want daar zijn we in België veel te preuts over. Maar contractueel mag ik dat niet. Wat ik wel kan zeggen: mocht geld de belangrijkste drijfveer zijn in mijn leven, dan was ik beter consultant geworden. Die mannen rekenen 700 à 800 euro per dág aan. En in Nederland, waar je natuurlijk ook een grotere afzetmarkt hebt, mag je voor een soortgelijk programma een nulletje extra aan de eindsom toevoegen. De bedragen die daar betaald worden voor de eindejaarsconference, gaan zelfs door het dak: ik weet dat iemand als Youp van ’t Hek er een half miljoen voor vangt. Dat is, euh, iets meer dan ik krijg (lachje).»

HUMO Jij kunt wel zeggen dat je in de jouwe een Stromaetje avant la lettre hebt gedaan.

KHARMACH «Je bedoelt dat Kerlijne Everaet me live tijdens mijn show kwam interviewen voor ‘Het journaal’? Ik zou eerder zeggen dat Stromae onlangs op TF1 een Kamalleke après la lettre heeft gedaan (lacht). Vreemd, trouwens, dat hij daar zoveel kritiek op heeft gekregen. Stromae kwam daar niet zomaar zijn nieuwste singletje pluggen, hè? Hij antwoordde op zijn manier op de vraag of muziek hem geholpen had in de jarenlange worsteling met zijn donkere gedachten. Dan is het legitiem, vind ik.

»(Kucht, en schraapt de keel hartgrondig) Dju, ik heb het gevoel dat ik mijn stem aan het verliezen ben. Niet meteen een goed moment: ik moet vanavond in Hasselt weer twee shows spelen.»

HUMO Twéé shows?

KHARMACH «Ja, dat heeft met de coronamaatregelen te maken: ik mag slechts voor tweehonderd man per keer optreden. In Hasselt had ik anders één keer opgetreden voor 1.200 man, nu sta ik er drie avonden op rij twee keer op het podium. Behoorlijk pittig, en vanuit financieel oogpunt een regelrechte ramp, maar ik wil de mensen die een ticket hebben gekocht niet teleurstellen.»

HUMO Het strekt je tot eer.

KHARMACH «Dank je wel.»

HUMO Voor ik je stem wat rust gun, wil ik je nog proficiat wensen.

KHARMACH «Omdat ik binnenkort opnieuw vader word?»

HUMO Ook. Maar ik doelde op iets anders.

KHARMACH «Wat dan?»

HUMO In Humo’s alternatieve jaaroverzicht, dat waarin Nard Houben tot Man en Patrick Lefevere tot Leukste Praatgast van het Jaar werd verkozen, won jij onlangs in de categorie Niet-Professionele Sporter van het Jaar. Er stond een foto bij waarop je aan het darten was in ‘BV Darts’.

KHARMACH «Haha, ja, ik heb het gezien. Man, trots dat ik ben! Bij lichamelijke opvoeding werd ik vroeger steevast als laatste gekozen, en nu ben ik volgens Humo Sportman van het Jaar! De eerste helft van de titel vergeet ik bewust.»

