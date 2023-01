Erik Van Looy: ‘Het is nu géén mop: ik heb erg veel last van mijn tanden’

Botten die kraken als een stervende driemaster, gewrichten zo broos als een nat velletje snoeppapier, een brein dat het knetteren verleerd is: maar genoeg over ons! Erik Van Looy komt daarentegen gezwind en rollatorvrij het vertrek binnengehuppeld, om als ervaringsdeskundige tekst en uitleg te geven bij de wetenschappelijke bevindingen die Humo de afgelopen weken verzamelde in het Sweet Sixty-dossier. Wat doet het met een mens om 60 te worden? Waar liggen de kwaaltjes en waar het plezier? U leest het, als vanouds, hier!

De moppen in ‘De slimste mens ter wereld’ over Erik Van Looys leeftijd hebben een lange baard, maar het moet gezegd: de quizmaster aller quizmasters ziet er op zijn 60ste nog patent uit.

ERIK VAN LOOY «Allee, merci! Ik hoor wel vaker dat ik er zonder bril – ik heb een oogoperatie ondergaan – makkelijk vijf jaar jonger uitzie. Iemand zei zelfs dat mijn sexappeal met 20 procent gestegen is. Al moet ik daar meteen aan toevoegen dat ík degene was die dat zei (lacht).

»Ik voel me goed op mijn 60ste. Al hebben de voorgaande Humo-artikels me ietwat beangstigd. Want wat blijkt? Mijn zenuwcellen sneuvelen aan de lopende band, mijn botten worden brozer, en ik heb, net zoals iedereen, 50 procent kans om tegen mijn 85ste compleet dement te zijn.»

HUMO Ben je daar bang voor?

VAN LOOY «Nee, ik ben uit principe niet bang voor zaken waaraan ik niks kan veranderen. Ik stap ook nooit in een vliegtuig met het idee dat het zal neerstorten. Ik ben nog te gezond om al over mijn sterfelijkheid te struikelen, denk ik.»

HUMO Nochtans: toen je tijdens het WK voetbal aan tafel schoof bij Karl Vannieuwkerke, vertelde je dat je élke match gezien had. ‘Omdat ik nog maar een paar WK’s zal mogen meemaken.’

VAN LOOY «Dat was alleen maar een nuchtere vaststelling van iemand die graag in cijfers denkt. Als ik pakweg 83 word, dan heb ik nog vijf WK’s tegoed. Dat is weinig, hè? Als je jong bent, dan denk je dat de WK’s eeuwig zullen blijven komen.

»Ik ben daar niet somber om, net extra levenslustig. Ik ben 60, maar ik heb het gevoel dat ik nog een hele tijd te gaan heb. Ik heb goeie genen. Mijn vader is 80, maar je schat hem geen dag ouder dan 65. Mijn moeder ook. Ze hebben op jonge leeftijd kinderen gekregen – hij was 19, zij 18 – en ze zijn nog altijd erg vitaal.»

HUMO Hoe stel je het fysiek?

VAN LOOY «Goed, zeker sinds ik enkele maanden geleden gestopt ben met sjotten. Als Rode Duivel zal ik, net als Eden Hazard, géén WK meer meemaken (lacht). Een gouden raad voor alle lezers: haal het niet in je hoofd om tot je 60ste te voetballen. Het enige dat de sport me op latere leeftijd heeft opgeleverd, is een rist operaties aan mijn meniscus en kruisbanden... De laatste vijftien jaar strompelde ik van het ene kwaaltje naar het andere. Maar nu ik gestopt ben, zijn die allemaal weg! Ik huppel weer als een ranke hinde en de artrose in mijn rug is genezen.»

HUMO Houdt ‘De slimste mens’ je jong?

VAN LOOY «Dat denk ik wel. Ik word omringd door een piepjonge redactie, dat helpt. Wie zich blijft openstellen voor nieuwe mensen en nieuwe prikkels, zou blijkbaar gunstiger verouderen. Ik geloof het graag.

»Onlangs zat ik in de BV-versie van ‘Switch’. Ik kreeg vragen over jongerentaal, maar moest het opnemen tegen kandidaten die half zo jong zijn: MNM-dj Kawtar Ehlalouch, ‘Thuis’-acteur Bram Spooren en actrice Joke Emmers. Ik dacht dat ik een vogel voor de kat was, maar dankzij de gesprekken op ‘De slimste mens’-redactie had ik toch één antwoord juist. Ik wist wat cringe betekent: ineenkrimpen van de ongemakkelijkheid.

»Dat je geheugen na je 35ste onverbiddelijk begint af te takelen, heb ik helaas ook ondervonden tijdens ‘Switch’. Opeens kon ik niet op de naam van Elton John komen, of op die van de voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken: Colin Powell.»

HUMO Het langetermijngeheugen blijft veel langer functioneren dan het kortetermijngeheugen. Met andere woorden: het wordt steeds moeilijker om nieuwe informatie op te slaan.

VAN LOOY «Alles wat ik heb meegemaakt in de jaren 70 en 80 zit voor eeuwig verankerd in mijn geheugen. Maar wat er nu nog bij moet? Volgens mij heeft het menselijke brein een plafond, en zit ik aan het mijne.

»De laatste tijd gebruik ik ezelsbruggetjes om nieuwe informatie op te slaan. Neem nu de nieuwe Britse premier. Ik kan alleen maar onthouden dat hij Sunak heet, doordat ik mezelf getraind heb om bij zijn naam te denken aan de geweldige jaren 50-zangeres Yma Sumac. Het voordeel: door dat ezelsbruggetje staat Yma Sumac weer prominent in mijn Spotify-playlist.

»Kennis vergaren – het nieuws volgen, Humo lezen – is enorm belangrijk voor mij. Ik doe graag mee aan quizzen. En in de kerstvakantie heb ik uitentreuren de nieuwe versie van het ‘De slimste mens’-bordspel gespeeld (lacht). Ik maak me sterk dat het helpt om mijn hersenen te trainen.»

HUMO Nog een quiz waaraan je deelneemt: ‘De slimste mens’. De Nederlandse versie weliswaar, waarin je deze week aantreedt. Hoe was het?

VAN LOOY «Een leuke ervaring. Mensen hadden me gewaarschuwd: ‘Je bent te oud, dat gaat niet meer lukken.’ Maar we zullen zien, hè?»

HUMO Is enig gevoel voor humor in die Nederlandse versie nog altijd verboden op straffe van zweepslagen?

VAN LOOY (lacht) «Zeker niet, dat zul je wel merken. Het programma is verhuisd naar NPO 1, de grootste Nederlandse zender, en ik vermoed dat ze daar de suggestie hebben gekregen dat het iets joliger mag. Ik vroeg op voorhand of ik onnozel mocht doen, waarop presentator Philip Freriks: ‘Doe zo onnozel als je wilt.’ Dat moet je geen twee keer zeggen tegen mij (lacht).»

HUMO Waar heeft je brein het moeilijk mee?

VAN LOOY «Qua digitale knowhow ben ik een middeleeuwse boer in een veld vol tractors: ik begrijp er absoluut niks van. Vanochtend wilde ik tickets bestellen voor Madonna – een generatiegenote – in het Sportpaleis. (Mijmert) Ooit heb ik eens 10 minuten met haar op een balkon gestaan: ze was heel slim, heel hard, heel zakelijk. Een andere keer heb ik haar zelfs bijna op heterdaad betrapt.»

HUMO Toen ze in de garage van Chateau Marmont in Los Angeles seks had op een auto, met regisseur Guy Ritchie?

VAN LOOY «Het was met Luc Besson, en ik was net te laat! Maar goed, die tickets dus. Ze waren peperduur en ik moest ze ook nog eens bemachtigen op een plek waar ik anders geen vaste klant ben: op het internet. Dat was een ramp, hè. Eerst moest ik mijn e-mailadres intikken, dan mijn wachtwoord. Ik wist van geen wachtwoord, dus klikte ik op ‘wachtwoord vergeten’. Bleek dat ik geen account had, waarop ik er één moest aanmaken. (Blaast) Tja, dan stopt het voor mij. Met als gevolg dat ik nu geen ticket heb. Als een rijke, goedgehumeurde zakenman dit leest: ik ben te verleiden met zitplaatsen (lacht).

»Het ergste is dat het niet de eerste keer is dat het flagrant misloopt met concerttickets. De vorige keer stond ik met mijn veel te dure The Eagles-kaartje in de rij voor het Sportpaleis. Aan de kassa lachten ze me net niet uit: ‘Meneer, ge ziet toch ook dat dit van een niet zo koosjere website komt?’ Opgelicht, hè. Eén troost: er stonden zo’n tweehonderd gedupeerden naast me, tweehonderd oude venten zoals ik (lacht).»

‘‘Je moet ruimte maken voor jonge mensen,’ hoor ik weleens.Maar ouderen hebben óók het recht om te blijven werken.’ Beeld Johan Jacobs

NAZI’S VAN DE WEG

HUMO Je zegt dat je fysiek tiptop in orde bent, maar was jij niet de man die zelfs z’n slaappillen inneemt met cola?

VAN LOOY «Na het lezen van jullie Sweet Sixty-reeks heb ik me inderdaad afgevraagd: heb ik wel gezond geleefd? Ik ben intussen op een leeftijd waarop je nu en dan bloed moet laten nemen, of een staaltje stoelgang moet laten onderzoeken. Dat levert gelukkig geen alarmerende resultaten op. Het enige waar ik opeens grote problemen mee heb – vreselijk nieuws, want ze lachen me er in ‘De slimste mens’ al jaren mee uit en nu is het géén mop – zijn mijn tanden.»

HUMO Oei, oei.

VAN LOOY «Al drie of vier weken heb ik tandpijn. Vooral als ik iets eet of drink. Kijk! (Sipt van zijn cola en trekt een pijnlijke grimas) Het is ironisch: toen ze er in ‘De slimste mens’ moppen over maakten, was er met m’n tanden niks mis! Het lijkt wel alsof die moppen zich in de realiteit hebben gemanifesteerd. Gisteren vertelde de tandarts me dat er zeker vijf tanden weg moeten. Het zal allemaal wel in orde komen, met kronen en implantaten. Het zal alleen nóg meer kosten dan een ticket voor Madonna – nog een geluk dat ik haar gemist heb.»

HUMO Is het de schuld van cola?

VAN LOOY «Rond mijn 45ste heb ik me eens laten verleiden om mijn voedingspatroon te bespreken met een dokter. Hij zei toen: ‘Je moet onmiddellijk stoppen met cola, je inname is ronduit levensbedreigend.’ Toen ben ik in twee maanden tijd 10 kilo vermagerd. Mensen op straat klampten me aan: ‘Oei, ben je ziek?’ En op de cover van Story: ‘Wat is er aan de hand met Erik Van Looy?’ Ik ben meteen weer cola beginnen te drinken (lacht).

»Mijn zoon zag me deze week ontbijten en vroeg: ‘Gebruik je niet te veel suiker?’ Hij heeft gelijk. Ik verzet bergen suiker, mijn hele leven al. Andere kinderen namen elke dag boterhammen mee naar school, ik vijf koffiekoeken. Lange tijd at ik héél ongezond. Frieten! Mayonaise, op alles! Elke dag een eclair én een crème glace! En frisdrank natuurlijk, want dat is nagenoeg het enige wat ik drink. Als ik dan in de spiegel kijk, kan ik alleen maar besluiten: ik ben een wonder der natuur! (lacht)

»Sinds een jaar of vijf probeer ik dat ongezonde eetpatroon wel te veranderen. Ik eet bijvoorbeeld minder vlees. Ik had gelezen dat de oudste mensen in Japan wonen. En wat eten ze daar? Sushi! Nu ga ik elke week drie keer bij de Japanner eten. Het enige nadeel: na twee uur heb je weer honger. Wat dan gelukkig weer snel is opgelost met een crème glace (lacht).»

HUMO Tussen zijn 30ste en 70ste verliest een mens 4 à 6 kilo spiermassa. Wanneer stond je het dichtst bij een sixpack?

VAN LOOY «Nooit! Ik heb in mijn hele leven misschien een halfuur in de gym doorgebracht. Maar ik ben wel gezegend met een gunstig metabolisme, ik kom niet veel bij.

»Wat me volgens mij geen windeieren heeft gelegd, is dat ik tot mijn 50ste volstrekt geen alcohol gedronken heb, en dat ik nooit heb gerookt. Ik vermoed dat ik daarmee een zeker krediet heb afgedwongen bij mijn lichaam. Het denkt waarschijnlijk: oké, hij heeft ons nooit belast met alcohol of nicotine, die cola nemen we dan maar voor lief.»

HUMO Beweeg je?

VAN LOOY «Ik fiets, maar gewoontjes, op een oude roestbak. Zonder helm of polyester fietspak: dat is een spektakel dat ik de wereld wil besparen. Lopen is niks voor mij. Ik slaag er maar niet in om rústig te lopen.»

HUMO Om te joggen, dus.

VAN LOOY (foeterend) «Het woord alleen al! Ik heb nooit in mijn leven gejogd. Joggen duidt op gezapigheid, en daartoe ben ik niet in staat. Bepaalde dingen doe ik beter niet, omdat ik mezelf tot het uiterste dwing. Als ik een toertje rond mijn huis ga lopen, kan ik dat niet doen zonder de volgende dag een snéllere tijd te willen lopen.»

HUMO Toen je een tijd geleden meedeed aan ‘De Container Cup’ versloeg je Philippe Geubels, die twintig jaar jonger is.

VAN LOOY «En daar bleek hij achteraf toch mee in te zitten (lacht). Omdat mijn schouder bij de monkey bars uit de kom ging, heb ik daar verder weinig gepresteerd, behalve één wapenfeit dat ik nooit zal vergeten: ik heb sneller gefietst dan Hans Vanaken.

»Sindsdien heb ik aan mezelf beloofd dat ik nooit zal stoppen met fietsen. En vooral: dat ik nooit een elektrische fiets zal kopen. Zéker geen met dikke banden.»

HUMO Daar trek je, zo lijkt het, een morele lijn?

VAN LOOY «Als ik die elektrische fietsen zie, denk ik altijd: trap toch gewoon! Maar nee. Ze rijden te snel, vaak niet eens op het fietspad: levensgevaarlijk, zowel voor hen als voor de autobestuurder die hen vroeg of laat van de weg zal maaien. Ze zijn, zoals ik hen noemde in ‘De slimste mens’ in Nederland, de nazi’s van de weg! Ze waren daar behoorlijk gechoqueerd door die uitspraak, je hoorde het publiek collectief z’n adem inhouden: in Nederland is de fietser koning, hè. Ja, ik heb mijn best gedaan om een goeie indruk na te laten (lacht).»

TURKS HAAR

HUMO Onlangs gingen enkele collega’s voor een livepubliek uit de kleren in ‘Alles in de strijd’, ten voordele van Kom op tegen Kanker. Hebben de makers van het programma jou gevraagd?

VAN LOOY «Nee, en dat was een teleurstelling (lacht). Natuurlijk had ik het gedaan! Dat is het voordeel van deze leeftijd: je trekt je van weinig nog iets aan.

»Dat merk ik ook tijdens ‘De slimste mens’. Vroeger wilde ik de controle stevig in handen houden, nu heb ik dat losgelaten. Het mag nog zo onnozel zijn , ik trek me er geen fluit van aan. Ik presenteer losser uit de pols. (Denkt na) Is dat een gezegde? Want ook dat is iets wat bij deze leeftijd komt kijken: spreekwoorden door elkaar haspelen. Zo heb ik vorige week stellig verklaard: ‘We moeten met onze beide voeten naar de grond blijven kijken.’»

HUMO Een waarheid als een oude koe uit de gracht. ‘Alles in de strijd’ riep mannen op om zich geregeld te laten controleren op teelbal- en prostaatkanker. Doe jij dat?

VAN LOOY «Mijn huisdokter houdt nauwkeurig bij wanneer ik op controle moet, en daar ga ik dan plichtsbewust naartoe. Het is te zeggen: uiteindelijk. Want ik heb de neiging om te lang te wachten met zulke dingen. Onlangs heb ik mijn netvlies gescheurd – ik had een slag gekregen in een woeste zee, terwijl mijn broer nog zo had gezegd dat ik beter niet zou gaan zwemmen – en daar heb ik vervolgens zes dagen mee rondgelopen. Toen ik uiteindelijk naar de oogarts ging, was die geschokt: ‘Je had je zicht kunnen verliezen!’

»Als ik ooit sterf – dat het zal gebeuren, staat buiten kijf – is het vermoedelijk omdat ik te laat naar de dokter ben gegaan. Voor alle duidelijkheid: ik ben daar niet trots op. Met stoerdoenerij heeft het niks te maken, ik ben de minst stoere man op aarde. Zelfs tegen een wonderlijk, maar veeleer frêle iemand als Delphine Lecompte zou ik een potje armworstelen verliezen. Nee, ik ben gewoon optimistisch van aard. Ik denk altijd: het zal wel overgaan. Alles komt goed. Wat als je jong bent ook zo ís: dan verdwijnen je pijntjes vanzelf. Die tijd is jammer genoeg voorbij.»

HUMO Je hebt je aan je ogen laten opereren om geen bril meer te moeten dragen. Mede uit ijdelheid?

VAN LOOY «Dat was wel een belangrijke factor, ja. Ik wil er zo lang mogelijk goed uitzien.»

HUMO Zou je ook plastische chirurgie overwegen?

VAN LOOY «Nee! Plastische chirurgie vind ik een nóg groter maatschappelijk kwaad dan elektrische fietsen.

»Het is natuurlijk fantastisch dat er zoiets als plastische chirurgie bestaat om mensen te helpen met grote problemen, zoals verregaande brandwonden. Of om iemand met een hemelsbreed uiterlijk complex zich beter te doen voelen. Maar mensen die zichzelf alleen maar mooier en mooier willen maken? Die elke week denken: wat zullen we nu ’ns laten doen? En die zich dan maar laten vertimmeren tot ze eruitzien als een werk van Picasso? Dat vind ik een groot probleem. Ik zie ze in de BV-wereld ook rondlopen, mensen die er plots helemaal anders uitzien. Dan kan ik alleen denken: maar je wás toch al mooi? Zodra je aan iemand ziet dat eraan gewerkt is, verdwijnt voor mij alle aantrekkelijkheid.

»Het lijkt wel alsof we met z’n allen weigeren te verouderen. Ik wil wél gewoon oud worden. Mijn ene ooglid hangt lager dan het andere en voor een man zijn mijn borsten te groot. Dat valt zó (knipt met de vingers) op te lossen, maar...»

HUMO Eén Play4-host met een ooglidcorrectie is ook al voldoende?

VAN LOOY «Welja, bij Gert Verhulst is het vrij mooi gelukt, vind ik. Al is hij ook een tijdje op tv gekomen dat ik dacht: oei oei, komt dat hier wel goed? Zoals Tom Cruise, die zich eens net na een botoxbehandeling liet fotograferen op een basketbalmatch. Tom en ik zijn exact even oud: alleen op die momenten dat de botox nog niet helemaal gesetteld is, ben ik heel eventjes knapper dan hij (lacht).»

HUMO Is die obsessie met jeugd en schoonheid niet grotendeels de schuld van sociale media?

VAN LOOY «Wellicht. Al vind ik dat plastisch chirurgen vaker zouden moeten zeggen, zeker tegen jonge mensen: ‘Nee, ik doe dat niet.’ Ach ja, als ze een ingreep weigeren, vliegen hun patiënten wellicht naar Turkije om de behandeling daar in veel minder veilige omstandigheden te laten uitvoeren.»

HUMO Sommige vluchten naar Turkije zitten inderdaad vol met mannen die ginds een haartransplantatie laten uitvoeren.

VAN LOOY «Pas op, dat begrijp ik. Als je van de ene dag op de andere je haar begint te verliezen, dan snap ik dat je daar iets aan laat doen. Ik heb kale mannen ook nooit aantrekkelijk gevonden.»

HUMO Behalve Philippe Geubels dan?

VAN LOOY «Natuurlijk, Philippe vind ik sexy. Maar vrouwen die smachten naar Bruce Willis, Jason Statham, Vin Diesel... Ik begrijp ze niet.

»Ik ben heel blij met mijn haar. Als ik het laat groeien, heb ik nog altijd dezelfde weelderige bos als vroeger. Het enige probleem met haargroei is dat die zich met het ouder worden niet langer louter tot de schedel beperkt. Ik heb me al een paar keer gesneden omdat ik roekeloze haren uit neus en oren wilde verwijderen.»

HUMO Daar bestaan toch trimmers voor?

VAN LOOY «Ik gebruik daar gewoon een keukenschaar voor (lacht). Misschien is zo’n trimmer een beter idee.»

POETIN BIJ THERAPEUT

HUMO Uit onze reeks bleek dat mensen die zich gelukkig voelen, biologisch gezien gunstiger verouderen. Zul jij snel of traag verouderen?

VAN LOOY (twijfelt) «Dat zal wat van het moment in m’n leven afhangen. Maar op dit ogenblik ben ik gelukkig.»

HUMO ‘Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin het niet gebruikelijk was om over emoties te spreken. Voor hen is het niet evident om met een psychiater of een psycholoog te praten,’ aldus Anne Nobels, dokter en ouderenpsychiater in het UZ Gent. Is dat herkenbaar?

VAN LOOY «Ik ga nu alleszins geregeld bij een therapeute langs. Niet zozeer omdat een acute, knellende problematiek me parten speelt, maar wel omdat het gewoon goed is om te práten. Ik heb daar veel aan. Met het ouder worden krop ik de zaken niet meer op. Vroeger was ik stil, nu zeg ik sneller wat er scheelt.

»Hoe kwalijk ik de hype van plastische chirurgie vind, zo gunstig vind ik de aandacht voor geestelijk welzijn. Als je vroeger met iets zat, moest je ’t maar zelf zien op te lossen, of het ergens diep begraven. Nu is het helemaal oké om hulp te zoeken, en dat kan de wereld alleen maar beter maken, daar geloof ik oprecht in. Het is doodzonde dat Vladimir Poetin nooit naar de therapeut is geweest.»

HUMO Is de 60-jarige Erik Van Looy een betere mens dan de 30-jarige?

VAN LOOY «Dat denk ik niet, want ik vermoed dat ik fundamenteel dezelfde ben gebleven. Ik kan moeilijk van mezelf zeggen dat ik een oké gast ben, maar zo voel ik het toch aan.

»Ik ben niet fel veranderd, maar ik heb op mijn 60ste wel meer vrede met wie ik ben. Ik ben kalmer. Professioneel gezien is mijn obsessieve bewijsdrang volledig verdwenen. Vroeger wilde ik me laten zien, tot in Hollywood toe. Nu niet meer. Alles wat ik voor mezelf moest bewijzen, héb ik bewezen. En de rest heb ik losgelaten.»

HUMO Je kijkt niet met jaloezie naar wat Adil en Bilall vandaag in Hollywood presteren?

VAN LOOY «Nee. Ze hebben dan wel mijn droom waargemaakt – Hollywood niet alleen verkennen, maar veróveren – maar ik kijk er met het grootste ontzag en respect naar. Terwijl ik vroeger al stikte van jaloezie als Jan Verheyen in Hollywood ‘The Little Death’ mocht gaan draaien, een film die uiteindelijk zelfs niet in de bioscoop is gekomen.»

HUMO Zie je jezelf nog, zoals Ridley Scott en Clint Eastwood, tot in je tachtiger en negentiger jaren films maken?

VAN LOOY «Dat niet, maar ik heb nu wel héél veel zin om weer te gaan filmen. Ik moet voorkomen dat Robin Pront, na het gigantische, terechte succes van ‘Zillion’, het speelveld voor zich alleen heeft (lacht).

»Met pensioen gaan is voor mij ondenkbaar. Ik kan me niet voorstellen dat ik de eerstkomende vijftien jaar stop met werken. ‘Je moet ruimte maken voor jonge mensen,’ hoor ik weleens. Dat is waar. Maar ik vind dat ouderen óók het recht hebben om te blijven werken. Bij de VRT moet je weg op je 65ste. Nergens voor nodig! Sterker nog, hoe langer je blijft werken, hoe beter voor het pensioenprobleem. Nee, ik wil nog lang doorgaan.»

HUMO Als je ooit stopt met ‘De slimste mens ter wereld’, is dat dus het bewijs dat je een oude man bent geworden.

VAN LOOY «Om het met een verhaspeld, maar toepasselijk spreekwoord te zeggen: je neemt me de tanden uit de mond (lacht).»

‘De slimste mens ter wereld’, NPO 1, maa. tot don., rond 20.30

‘Verslaafd!’, nog tot 16 juni op tournee in Vlaanderen. Info & tickets: erikisverslaafd.be