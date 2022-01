Erik Van Looy: ‘Ik heb deelgenomen aan ‘The Masked Singer’ om de bevolking van Zuid-Korea te steunen’

Veel kans dat ook de tweede aflevering van ‘The Masked Singer’, het kleurrijkste aller VTM-programma’s, stevige cijfers zal laten optekenen – pro memorie: de eerste kon 1,8 miljoen kijkers bekoren. In het glitterpak van het ravissante Radijsje bleek niemand minder dan Erik Van Looy te zitten.

HUMO Ik zou willen zeggen dat ik verrast ben, maar dankzij Kevin Janssens is vrijwel niemand dat meer.

ERIK VAN LOOY «Kevin is één van mijn beste vrienden, hij kent me door en door. We hebben al zoveel samen beleefd, hij weet hoe ik loop, hoe ik mijn armen beweeg, hoe ik adem… En dus ook hoe ik zing.

»Maar ook Jens Dendoncker herkende mijn stem al na enkele seconden. Wij hebben elkaar goed leren kennen doordat hij heeft meegeschreven aan ‘Verslaafd!’, de zaalshow waar ik nu mee tour. Ik had de mensen van de productie van ‘The Masked Singer’ vooraf gewaarschuwd dat het erg moeilijk zou worden om die twee te misleiden. Karen Damen kent mij ook vrij goed. Het probleem is natuurlijk dat als je oud genoeg bent en lang genoeg meedraait in het mediacircuit, je iedereen wel kent.

»Nu zegt iedereen wel dat het heel duidelijk was dat ik Radijsje was, maar ik denk toch dat het een verschil maakt als je beste maat je meteen aanwijst. Dat is overtuigend, hè. Terwijl twijfel een essentieel element is in dit spel.»

HUMO Vond je het jammer dat je er zo snel uit lag?

VAN LOOY «Als ik aan een quiz of een wedstrijd deelneem, is mijn leuze doorgaans ‘Winnen is belangrijker dan deelnemen’, maar in dit geval niet (lacht). Ik wist dat ik niet in aanmerking kwam voor de eindwinst, maar ik heb toch maar mooi het einde van de tweede aflevering gehaald. Eentje meer dan ik zelf had verwacht.»

HUMO Was je blij met het pak van Radijsje?

VAN LOOY «Ik heb vooraf twee dingen tegen de productie gezegd. Eén: ik wil een pak met voldoende ruimte, zodat ik de tekst aan de binnenkant kan plakken. En twee: ik wil een sexy pak. Zo eentje dat iedereen omverblaast, zoals Wolf vorig jaar. Dat laatste is duidelijk mislukt (lacht). Maar goed, ik heb het gewoon aangetrokken. Radijsjes zijn een beetje een vergeten groente: geheel onterecht, zoals iedereen nu heeft gezien.»

HUMO Een oplettende kijker vermoedde online dat jij het was, omdat je linkerarm in het pak zat. ‘Eriks linkerschouder heeft vaak de neiging om uit de kom te gaan,’ schreef hij.

VAN LOOY «Sterk! Het is waar, mijn linkerschouder is mijn zwakke plek. Hij is zelfs al eens op tv uit de kom gegaan, tijdens ‘De Container Cup’. Ik voelde het opnieuw gebeuren toen ik bij de eerste pasbeurt mijn linkerarm door het armgat stak. Ze hebben gecheckt of dat gat iets naar voren kon, maar dan zou mijn arm uit het oog gestoken hebben. Ik heb ’m dan maar in het pak gehouden. De linkerarm was dus nep, een soort stoffen Kermit de kikker-arm.

»Niels Destadsbader greep op een gegeven moment die arm om me op het ­podium te begeleiden. Gelukkig had ik dat op tijd door en kon ik mee bewegen, anders had hij die arm vastgehad (lacht).»

Erik van Looy als Radijsje Beeld VTM

HUMO Heb je vorig jaar naar ‘The Masked Singer’ gekeken?

VAN LOOY «Ik heb wel enkele afleveringen gezien, maar niet alles. Als één van de weinige Vlaamse tv-kijkers, zo blijkt. Het concept is eigenlijk te gek voor woorden, maar toch leef je mee en ga je op in het speurwerk. Je voelt ook dat het programma met veel liefde is gemaakt.

»Ik ben al jaren onder de indruk van alles wat uit Zuid-Korea komt. Recente hoogtepunten zijn ‘Parasite’, dat in 2020 vier Oscars heeft gewonnen, en ‘Squid Game’, dat ik ondanks ‘Succession’ de beste serie van het voorbije jaar vond.»

HUMO Hoe komt het dat daar zoveel talent zit, denk je?

VAN LOOY «Dat land ligt naast Noord-Korea, en de oorlog tussen die beide landen is officieel nog steeds niet voorbij. De bevolking leeft continu met een bedreiging en mogelijk is hun verbeelding daardoor meer ontwikkeld. Ze willen zich vooral amuseren, ook met onzin. Kortom: ik heb meegedaan aan ‘The Masked Singer’ om het Zuid-Koreaanse volk te steunen (lacht).»

HUMO Een nobel doel, Erik.

VAN LOOY «Vergeet daar wel niet (lacht) bij te zetten hè, anders beland ik binnenkort misschien ergens in een isoleercel (lacht). Maar mijn bewondering is wel oprecht: ik heb me enorm geamuseerd met ‘The Masked Singer’.»

HUMO Hebben de makers veel moeite moeten doen om je te overtuigen?

VAN LOOY «Totaal niet. Door ouder te worden verander ik langzaam in een yes man. Ik wil nu van alles doen wat ik nog nooit heb gedaan, zoals mijn zaalshow ‘Verslaafd!’ en ‘The Masked Singer’. Ik vond het ­sowieso erg leuk dat VTM mij belde, want dat was nog nooit gebeurd. Het blijft toch mythisch, het grote VTM.»

HUMO Ze mogen je vaker bellen?

VAN LOOY «Zeker. Ze hebben me helaas niet gevraagd voor ‘Tien om te zien’ deze zomer. Spijtig!» (td)

