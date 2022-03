HUMO Erik, heeft het VTM- management al je familieleden die ze gegijzeld hadden intussen weer vrijgelaten?

ERIK VAN LOOY (kandidaat Radijsje) «Geloof het of niet, maar er is geen enkele dwang aan te pas gekomen. Sterker nog: na het eerste seizoen zat ik vurig op een telefoontje te wachten. Voor mij was het een soort droom: ik mocht zingen voor een publiek dat mij daar geeneens lijfstraffen voor wilde opleggen! Dat zal ik bij Philippe Geubels en Jeroom in ‘De slimste mens’ niet snel meemaken.

»Zónder pak had ik het nooit gekund. Ik kan namelijk onmogelijk een tekst onthouden, tijdens het zingen is het alsof er iets implodeert in mijn hersenen. Iedereen moest lachen toen ik zei dat ik mijn tekst in mijn pak had gekleefd, maar dat was geen mop. Ik had écht gevraagd om daar rekening mee te houden. En ook om er een sexy pak van te maken, dus ze hebben maar half geluisterd (lachje).»

HUMO Het moge duidelijk zijn: je was niet ondersteboven van Radijsje.

VAN LOOY «Het was nu echt wel het minst bekoorlijke pak dat je je kunt inbeelden, hè? En het moest effectief ‘Radijsje’ zijn, terwijl ik het niet op verkleinwoordjes begrepen heb. What the fuck is een radijs trouwens? Ik had dat nog nooit in mijn leven gegeten.

»Maar goed, bij sommige leeftijdsgroepen valt zo’n pak wel in de smaak. Het is onvoorstelbaar hoe populair ik plots ben bij kinderen. Ik word tegenwoordig achtervolgd op de parking van de Carrefour. En via allerlei kanalen ontvang ik radijzentekeningen. Ik dacht dat kinderen, toen ík het was die uit het pak tevoorschijn kwam, teleurgesteld zouden denken: o, dat is gewoon een saaie bompa! Maar nee.

»Ik ben het nu al twintig jaar gewend om aan een programma te werken waar ongeveer een miljoen mensen naar kijken. Wat is dan het verschil met twee miljoen, kun je denken? Welnu, ik word véél vaker aangesproken, word anders bekeken op straat... In mijn zaalshow ‘Verslaafd!’ vraag ik bij aanvang of het publiek de versie wil met of zonder zingen. Pas vanaf ‘The Masked Singer’ zijn ze voor de zangoptie beginnen te kiezen (lacht) − zo is de Humo-lezer die nog twijfelt om te komen kijken meteen gewaarschuwd.»

HUMO Had je iets kunnen doen om er langer in te blijven?

VAN LOOY «Achteraf gezien had ik er beter aan gedaan om als eerste nummer ‘I Feel Love’ van Donna Summer te kiezen. (Geeft demonstratie) ‘Oooohh, I feel love, I feel love...’ Zo hoog kan ik dus gaan. Ze hadden geheid gedacht dat Micha Marah in mijn pak zat. Dat was slimmer geweest dan een nummer van The Doors, want de gelijkenis tussen Jim Morrison en mij is sowieso al treffend (lacht).

»Nee, ik ben op alle vlakken heel blij dat ik heb meegedaan. Alleen al omdat je zo’n hechte groep vormt met je medekandidaten. Ik mag ze nog niet allemaal opnoemen, natuurlijk, want Angela Merkel is nog niet bekendgemaakt (lacht).»

HUMO In het laatste seizoen van ‘De slimste mens’ namen toevallig ook twee ‘The Masked Singer’-gezichten deel, Niels Destadsbader en Tine Embrechts. Deel van een ruildeal met VTM?

VAN LOOY «Nee, want Niels Destadsbader was toen al van de VRT, en Tine Embrechts is geen exclusief VTM-gezicht. Ik sluit natuurlijk niet uit dat er in het volgende reguliere seizoen van ‘De slimste mens’ een grote VTM-naam zal zetelen.

»Wel grappig is dat we de vorige ‘De slimste mens’-reeks hebben opgenomen ná ‘The Masked Singer’. De redactie, die niet op de hoogte was, kwam plots met het idee om het seizoen te beginnen met een ‘The Masked Singer’-parodie, waarbij ze een cartoonversie van mijn hoofd op het lijf van Herman Brusselmans wilden zetten, om hem ‘It’s Not Unusual’ van Tom Jones te laten zingen. Een moeilijk parket voor mij, want ik had net dát nummer gezongen in het echte ‘The Masked Singer’. De hoofdredacteur, één van de enigen die wél op de hoogte was, heeft dan maar wat verzonnen bezwaren geopperd, zodat Herman uiteindelijk ‘Fly Me to the Moon’ heeft gezongen. Ook heel mooi.»

HUMO Heb je intussen al een radijs geproefd?

VAN LOOY «Ja, ja. Niet te eten. En toch heb ik de radijs een dienst bewezen: ik weet uit welingelichte bron dat de week na mijn exit de verkoop van radijzen in de Delhaize is gestegen met maar liefst 20 procent. Echt waar! Daar doe je het uiteindelijk toch ook voor, hè, want wat hebben radijzen voordien al betekend in het leven?»

Olivier Deprez, programmamaker: ‘Na afloop stinken de kandidaten allemáál!’

Olivier Deprez Beeld rv

HUMO Welke lessen hebben jullie uit het eerste seizoen getrokken?

OLIVIER DEPREZ (programmamaker) «Ten goede: dat we zeker willen blijven samenwerken met onze geweldige ontwerpster Marina Toybina, die ook pakken levert voor de Amerikaanse versie. Haar ontwerpen klopten perfect met onze briefings, terwijl dat nochtans niet zo simpel is. Een iets minder leuke les: het maken van die kostuums kost véél meer tijd dan we dachten. Nadat de schets afgewerkt is, duurt het nog gemakkelijk een maand of zeven voor het pak er effectief ligt, dus je moet alles ruim op tijd plannen.»

HUMO Met andere woorden: jullie zijn nu al met de pakken van seizoen drie bezig.

DEPREZ «Wij hebben daar zeker al over nagedacht. Je moet eerst en vooral goed nadenken over welke karakters je wilt, hè. Moet het grappig zijn, chic, indrukwekkend? De balans moet goed zijn: niet alle pakken mogen er duister uitzien, maar ook niet alle pakken mogen je doen lachen. De details waarmee je rekening moet houden, zijn eindeloos. Stel dat je beslist om een bomenpak te maken: wélke boom? Hoeveel takken? Met of zonder blaadjes?»

HUMO Was het makkelijker om voor seizoen twee kandidaten te ronselen?

DEPREZ «Ja, maar dat lijkt me logisch: als ik telefoon krijg van een onbekende die wil dat ik verkleed als suikerspin voor hem kom zingen, dan zou ik wellicht ook eerst de juiste instanties inlichten. Maar nu kent iedereen het concept.

»Ook de kandidatenselectie nemen wij zeer serieus. Als wij iemand leuk vinden, dan testen we eerst of de stem niet te herkenbaar is. We hebben een testpubliek dat alleen de zangopname te horen krijgt: als zij unaniem horen van wie de stem is, dan is de persoon wellicht niet geschikt.»

HUMO Zijn er soms kandidaten ontevreden? Johnny Logan klonk na zijn ontmaskering niet bepaald opgetogen.

DEPREZ «Tja, zijn Edelhertenkop woog tien kilo en dat hebben we mogen horen. We zeggen nochtans héél duidelijk op voorhand dat zingen in zo’n pak geen pretje is, dus hij was voorbereid. Als je hem nu vraagt wat hij ervan vond, dan zal hij zeggen dat hij zich goed heeft geamuseerd, én dat hij die Edelhertenkop nooit meer wil zien, tenzij misschien hangend boven de haard.»

HUMO Volgens Jens Dendoncker tippen jullie de juryleden nooit. Ik twijfel soms.

DEPREZ «Absoluut niet: het is belangrijk dat de mensen in de studio kunnen beslissen. Je moet weten: ‘The Masked Singer’ is géén zangwedstrijd. Het gaat om de figuren. Wie vinden de mensen leuk? Wie willen ze terugzien? Dáár gaat het om. Soms worden wij op die manier ook verrast, hoor.»

HUMO Iets anders: de kostuums zijn zo lomp dat kandidaten niet zonder begeleiding kunnen rondwandelen. Zijn er al ongelukken mee gebeurd?

DEPREZ «Véél ongelukken, maar gelukkig weinig ernstige: als er iemand tegen de deur loopt, kijken wij al niet meer op. En het is ook steevast een gevaar om een praatje te slaan met iemand die een masker op heeft. Zij hebben vaak niet door hoe groot dat masker is, waardoor ze veel te dichtbij komen en bijna je oog uitsteken met één of ander uitstekend accessoire. Als iemand iets aan mij wil komen vragen, dan ga ik automatisch een meter verder staan. Dat is, gezien de geur, sowieso geen kwaad idee.»

HUMO De pakken moeten achteraf ontsmet worden met wodka, zo hard zweten de kandidaten. Bij wie is dat het meest nodig gebleken?

DEPREZ (lacht) «Vraag je mij nu wie van onze kandidaten het hardst stinkt?»

HUMO Welja.

DEPREZ «Daar kan ik geen eenduidig antwoord op geven: na afloop stinken ze allemáál een uur in de wind . Zelfs na de wodkabehandeling zou ik liever niet in een gebruikt pak kruipen.»

HUMO Laatste vraag: het derde seizoen komt er. Wie moet Niels Destadsbader vervangen?

DEPREZ «We hebben ons er nog niet echt over kunnen buigen, omdat we nog volop bezig zijn met het slot van dit seizoen. Binnenkort zullen we zien. Wie kán hem vervangen, hè? Als er suggesties zijn: cv’s meer dan welkom.»