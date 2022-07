Erika Vlieghe over de nieuwe golf: ‘Er liggen nu meer mensen in het ziekenhuis dan vorig jaar’

Net nu een zomer vol knaldrang zich aandient, schieten de coronacurves weer de hoogte in. Infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen) kan niet inschatten hoe hoog de nieuwe golf wordt, maar wijst op het belang van gekende beschermingsmaatregelen.

- Tussen 25 juni en 1 juli waren er dagelijks gemiddeld 5.518 besmettingen, een toename van 44 procent tegenover de week daarvoor. Staan we aan het begin van een zomergolf?

ERIKA VLIEGHE «We zitten daar al een week of twee in, de vraag is alleen hoe ernstig de situatie wordt. Dit is de zevende golf en er zijn heel wat verschillen met het verleden. Sinds de vaccinatiecampagnes en de komst van omikron is de impact op de ziekenhuizen minder groot. Toch merk je dat er momenteel meer mensen gehospitaliseerd worden dan in dezelfde periode een jaar eerder. Een verklaring daarvoor is natuurlijk dat de maatregelen nu losgelaten werden en dat er een grotere viruscirculatie is. Want er zijn niet alleen meer massa-evenementen waar bezoekers zonder bescherming bij elkaar komen, ook het aantal ontmoetingen in de privésfeer nam toe. Het is moeilijk om te voorspellen wat het netto-effect daarvan wordt.

»Het is wel duidelijk dat de ziekenhuizen erg krap zitten qua personeelsbezetting, waardoor er niet veel rek op het systeem zit. Ook gezonde mensen kunnen nog steeds ziek worden en daardoor uitvallen op hun werk. Dat soort absenteïsme kan roet in het eten strooien bij veel bedrijven. In de zomermaanden is de bezetting daar sowieso krapper.»

- De ministers van Volksgezondheid beslissen woensdag over een mogelijke tweede boosterprik. Hoe belangrijk is het dat de brede bevolking die krijgt?

VLIEGHE «Onderzoek toont aan dat de BA.5-variant de bestaande immuniteit ten dele kan ontwijken en we weten dat de vaccins slechts een tijdelijke en gedeeltelijke bescherming tegen virusoverdracht bieden. Tegelijkertijd blijft de bescherming tegen ernstige ziekte wel bestaan, waardoor ik het in eerste instantie belangrijk vind om voort te bouwen op eerdere adviezen.

»Nog niet iedereen kreeg een derde prik en voor kwetsbare groepen is het belangrijk om zo volledig mogelijk gevaccineerd te zijn. We zien bijvoorbeeld veel mensen met een verlaagde immuniteit in het ziekenhuis. Dat is geen kleine groep. Een mogelijke booster voor de brede bevolking is iets anders en wordt nog verder besproken.»

- Na massa-evenementen als Graspop werden heel wat besmettingen geteld. Wat kunnen mensen doen om zulke bijeenkomsten veilig bij te wonen?

VLIEGHE «We hoeven niets nieuws uit te vinden. De maatregelen die tijdens de voorbije winter zinvol waren, zijn dat nu nog steeds. Als je je ziek voelt, blijf je bijvoorbeeld beter thuis en beperk je het nauwe contact met anderen. Het blijft ook zinvol om een mondmasker te dragen op het openbaar vervoer of wanneer je je indoor in een grote massa begeeft.

»Een zelftest kan helpen om een vermoeden van besmetting te bevestigen, maar een negatief resultaat biedt geen garanties. Je bent nooit zeker dat je resultaat effectief negatief is en het hangt er ook vanaf wanneer je de test afneemt. Meteen na een festival een zelftest afnemen om zonder maatregelen bij je oma in een woon-zorgcentrum op bezoek te gaan, is misschien niet het veiligste idee. Je draagt daarbij het best een mondmasker, spreekt buiten af en houdt afstand.»

- Tijdens de zomermaanden blijft de impact van het virus doorgaans beperkt. Volgt de echte stresstest pas in het najaar?

VLIEGHE «Als experts vrezen wij ook voor extra druk op het gezondheidssysteem in die periode. Er zouden nieuwe uitbraken kunnen komen wanneer de scholen weer openen en mensen vaker binnen afspreken. Daarom is het belangrijk dat we ons daar nu al op voorbereiden. Het is immers nog steeds mogelijk dat er een nieuwe variant opduikt die meer ziekmakend is voor gezonde personen. Door de vele reizen in de zomermaanden kunnen die nieuwe virusvarianten ook makkelijker de wereld rondreizen.

»Als de situatie echt uit de hand loopt, moeten we bereid zijn om tijdelijk extra maatregelen te nemen. Het coronacommissariaat is opgedoekt en de GEMS vergaderen officieel niet meer, maar de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid kan nog steeds over nieuwe maatregelen beslissen. De pas opgerichte Strategic Scientific Committee (waartoe ook de leden van de GEMS behoren, PN) kan daarbij wetenschappelijke input bieden.»

- De coronabarometer werd gedeactiveerd, maar qua ziekenhuisopnames bevinden we ons vandaag opnieuw in code oranje (tussen 65 en 149 opnames per dag). Pleit u voor een terugkeer van het instrument?

VLIEGHE «Ik vind het jammer dat de barometer in een schuif ligt. Het instrument heeft een belangrijk waarschuwingseffect en daarom is het goed wanneer het aan de muur hangt. Zeker als de situatie onverwacht erger wordt, weten mensen sneller waar ze aan toe zijn. Omdat omikron een mildere virusvariant is, wijst de barometer voor ziekenhuisopnames vandaag op code oranje terwijl voor de afdeling intensieve zorg code geel zou gelden. Het lijkt me echter geen goed idee om de parameters die aan de barometers verbonden zijn opnieuw ter discussie te stellen. Er is lang gediscussieerd over de kleurcodes en welke maatregelen daaraan gekoppeld hoorden te worden. Ik zou liever dat pragmatische voorstel voor de barometer gebruiken dan opnieuw alles open te trekken.»

(DM)