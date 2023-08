‘Evenepoel is niet de favoriet, zelfs op 90 procent kan Vingegaard winnen’

‘De Vuelta is de laatste ronde van het jaar, maar soms is het nagerecht de lekkerste gang.’ Geholpen door de loden Spaanse hitte maakt Humo u helemaal warm voor de Ronde van Spanje. Welke renners moet Remco Evenepoel verschalken op weg naar zijn tweede eindzege? Moet hij de mythische col Angliru vrezen? En hoe zit dat nu met die transferperikelen? Humo loodst u door de Vuelta. Gracias, zegt u? De nada!

Schoon volk in ons panel. Lotto Dstny-­renner ­Thomas ­De ­Gendt (36) werkt momenteel al zijn ­negende Ronde van ­Spanje af en gaat er op zoek naar zijn tweede ritzege. ­Johan ­Bruyneel (59) werd in 1995 derde in de Vuelta en won de ­ronde twee keer als ploegleider. Vandaag volgt hij, vanuit zijn woonplaats Madrid, de koers nog steeds op de voet, om ze samen met ­Lance ­Armstrong te bespreken in de populaire podcast The Move. En VRT-wielerverslaggever ­Renaat ­Schotte (55) is verslaafd aan koers: na eerder deze zomer de Tour en het super-WK in Glasgow te hebben verslagen, neemt hij er ook nog de Vuelta bij.

RENAAT SCHOTTE «Het is wat je noemt een drukke sportzomer, ja. Ik hoop dat ik in die gevreesde derde week niet onderuitga (lacht). Gelukkig heb ik José ­De ­Cauwer aan mijn zijde: die is áltijd in vorm. Vraag me niet hoe. Hij is een fenomeen. Hij neemt zo goed als nooit vakantie: zelfs op zijn leeftijd heeft hij daar blijkbaar geen nood aan.»

HUMO Om maar met­een met de deur in huis te vallen: wint Remco Evenepoel voor de tweede opeenvolgende keer de Vuelta?

SCHOTTE «Voor mij is ­Remco ­Evenepoel zeker niet de topfavoriet. Die rol is weggelegd voor de twee kopmannen van Jumbo Visma: ­Primoz ­Roglic en ­Jonas ­Vingegaard.»

JOHAN BRUYNEEL «Daar sluit ik mij bij aan. Evenepoel is in vorm, dat heeft hij bewezen op het WK tijdrijden, maar voorlopig hebben we nog iets te weinig zicht op zijn prestaties in het hooggebergte. Dat is niet onbelangrijk, want het wordt een loodzware ­Vuelta: er zijn maar liefst tien aankomsten bergop. En er zijn ook telkens bonificatie­seconden te verdienen met tussensprints: dat speelt in het voordeel van een explosieve renner als Roglic – al heeft Evenepoel op dat vlak zeker al progressie geboekt.»

THOMAS DE GENDT «Ik zet Evenepoel wel op één: hij is enorm sterk. Mijn buikgevoel zegt dat hij straks in Madrid opnieuw in de rode trui staat te blinken.»

SCHOTTE «Evenepoel kán uiter­aard de Vuelta winnen, maar het wordt moeilijk. De kaarten liggen anders dan vorig jaar: hij botst nu op een sterkere tegenstand én op hogere verwachtingen. Alleen winnen is nog goed genoeg voor de buitenwereld.»

HUMO Jonas Vingegaard heeft de Tour gereden. Is hij al voldoende hersteld om mee te dingen naar de eindzege?

BRUYNEEL «Hij zal zeker vermoeid zijn, maar ook op 90 procent is hij nog goed genoeg om de Vuelta te winnen.»

SCHOTTE «­Vingegaard heeft geen hoogtestage achter de rug. Na de Tour heeft hij een week vakantie genomen, en daarna heeft hij vier weken in Denemarken getraind. Toch denk ik dat hij in topvorm verkeert. En als hij iets minder is, hebben ze bij Jumbo ook nog Roglic. L’embarras du choix.»

BRUYNEEL «Roglic gaat vol voor een vierde eindzege. Hij heeft dit jaar vier rittenkoersen gereden – waaronder de Giro – en ze alle vier gewonnen. Dat zegt genoeg.»

SCHOTTE «Als ik één naam mag noemen, zeg ik ook Roglic. Vanwege zijn onblusbare ambitie. Hij geeft die indruk misschien niet, maar hij wil absoluut alles winnen wat er te winnen valt. Hij is trouwens ook nog niet klaar met de Tour, hij zal niet rusten voor hij die gewonnen heeft, ondanks de aanwezigheid van Vingegaard in het team.»

Thomas De Gendt: 'Mijn goesting is al groot, ja. Ik heb al een vijftal ritten aangekruist waarin ik iets wil proberen.' Beeld HUMO

HUMO Wat moet Evenepoel doen om Roglic en Vingegaard te kloppen? Er werden vooraf veel vraag­tekens geplaatst bij zijn ploeg. Veel analisten schatten Soudal Quick-Step niet zo sterk in en vrezen dat Evenepoel geïsoleerd zal komen te zitten.

BRUYNEEL (hoofdschuddend) «Luister, als puntje bij paaltje komt, zitten de favorieten allemáál alleen op de slotklim. Remco moet gewoon de rest volgen. Het enige ­mogelijke probleem is dat hij alleen overblijft met Vingegaard én Roglic.»

HUMO Wat moet hij doen als hij in de sandwich wordt genomen door Jumbo?

BRUYNEEL «Rustig blijven, geen domme dingen doen. Mijn goeie raad: blaas jezelf zeker niet op. Ik zou nooit aanvallen, Remco, gewoon volgen. Je moet alleen toeslaan als één van die twee in de problemen komt.»

HUMO Al dat gedoe over zijn zogenaamd zwakke ploeg is dus relatief?

BRUYNEEL «Ik maak me daar geen zorgen over. Zolang ze Remco veilig afzetten aan de slotklim, is het goed. Soudal Quick-Step moet het gewicht van de wedstrijd niet dragen, dat is aan Jumbo Visma.»

HUMO Ilan Van Wilder was vorig jaar Evenepoels super­knecht in het hooggebergte, maar rijdt de Vuelta niet dit jaar. Gaat hij hem missen?

SCHOTTE «Nee, want in zijn plaats is ­Jan ­Hirt in de ploeg gekomen. Die is ondanks zijn zesde plaats in de Giro misschien nog onbekend bij ons, maar ik ben er zeker van dat hij de komende weken zijn waarde gaat bewijzen voor Evenepoel.

»­Ilan ­Van ­Wilder is jong en koestert zelf ambities. Het is ook gewoon verstandig om hem niet op te branden door hem twee grote rondes in één seizoen te laten rijden. En die aanpak werpt vruchten af: Van Wilder koos in de plaats daarvan voor de Deutschlandtour en won daar meteen een rit.»

HUMO Vingegaard en Roglic zijn ploegmaats. Werkt dat wel, twee hanen op één erf?

BRUYNEEL «Het grote voordeel is dat ze elk al een grote ronde gewonnen hebben dit jaar, dat neemt veel spanningen weg. Ik verwacht dus geen problemen. Integendeel, het lijkt me een voordeel voor Jumbo Visma: de kans is groot dat ze eerste én tweede worden in het eindklassement.»

HUMO Ook Team UAE komt met twee kopmannen naar de Vuelta: Juan Ayuso en João Almeida.

SCHOTTE «Dat is de tendens in het moderne wielrennen. En ik kan de teams geen ongelijk geven. Ze investeren ongelooflijk veel geld in hoogtestages, verkenningen en materiaal, en om super­knechten, voedingsspecialisten en trainers aan te trekken… Dan heb je maar beter twéé ijzers in het vuur, want het is zuur om je kopman al in de ­eerste week te zien uitvallen. Ik wil geen onheil afroepen over het peloton, maar er is er altijd wel eentje die over een verdwaalde bidon rijdt en in een Spaans voortuintje terechtkomt (lacht).»

HUMO Ik denk dat Patrick Lefevere begint te zweten als hij je bezig hoort. Twee kopmannen? Hij heeft het nu al lastig om één kopman goed te omringen.

SCHOTTE (lacht) «Ach, als je ­Patrick ­Lefevere tien jaar geleden had gezegd dat hij nu met een kandidaat-winnaar naar een grote ronde zou trekken, had hij daar met­een voor getekend.»

GEEN CALAMARES

HUMO Wat voor een ronde is de Vuelta?

SCHOTTE «Het is de laatste grote ronde van het jaar, maar soms kan het nagerecht net zo goed smaken als het hoofdgerecht. De ploegen komen net iets minder voorbereid aan de start: dat maakt het koersverloop chaotischer, en dus aantrekkelijker voor de kijker.»

DE GENDT «Als renner vind ik het ook een aantrekkelijke ronde. Je hebt hier niet de chaos van de Giro of de stress van de Tour. Alles verloopt veel gemoedelijker.»

‘Primoz Roglic gaat vol voor een vierde eindzege. Hij heeft dit jaar vier rittenkoersen gereden ­– waaronder de Giro – en ze alle vier gewonnen: dat zegt genoeg.’ Beeld LAPRESSE

BRUYNEEL «Dit jaar is er een enorm sterk deelnemersveld, maar normaal gezien is de Vuelta een soort herexamen. De ronde van de herkansing. Of zelfs van de derde kans. Omdat ze zo laat op het seizoen valt, is de motivatie bij veel renners ver te zoeken. Voor sommigen is het zelfs een straf: ‘Shit, we moeten naar de Vuelta!’»

HUMO Durf je dat in Madrid tegen je Spaanse vrienden te zeggen?

BRUYNEEL «Natuurlijk. De Vuelta leeft niet in Spanje, niemand ligt ervan wakker. Het is de minst belangrijke van de drie grote rondes. Maar dat heeft ook voordelen: je moet geen vier uur op voorhand op een berg staan om zeker te zijn dat je de renners kunt zien.»

HUMO Thomas, voor jou is het alvast géén straf om de Vuelta te rijden. Je fietste vorige maand van je huis in Semmerzake naar het Spaanse Calpe: goed voor 2.000 kilometer in twaalf dagen. Daarna bleef je nog wekenlang in Spanje trainen, om alvast te wennen aan de hitte. Over toewijding gesproken.

DE GENDT «De goesting is groot, ja (lacht). Ik hoop dat die inspanningen me zullen helpen om straks een rit te winnen. In de Giro vorig jaar is het óók gelukt, een beet­je tot mijn eigen verbazing. Als je een vrijgeleide krijgt van het peloton kan alles. Ik heb al een vijftal ritten aangekruist waarin ik iets wil proberen.»

HUMO Ook de bergrit met aankomst op de mythische Angliru in de slotweek?

DE GENDT (blaast) «Nee, zelfs als ik wegraak in de ontsnapping zullen er altijd renners bij zijn die 10 kilo minder wegen. Die beklimming is gewoon te steil voor mij.»

HUMO Eddy Merckx zei over de Vuelta: ‘Ze laten er renners op skipistes naar boven rijden. Dat heeft niks meer met koers te maken.’ Delen jullie die mening?

SCHOTTE «De grote rondes proberen elkaar de loef af te steken en zoeken de grenzen op. De Giro heeft de Zoncolan, de Tour de Col de la Loze, en de Vuelta de Angliru.»

BRUYNEEL «Soms betonneren ze een geitenpad om toch maar met iets spectaculairs te kunnen uitpakken. Maar meestal werkt dat averechts: de renners zijn zo bang voor een snelle tegenaanval dat ze niks durven te ondernemen.»

DE GENDT «Van mij mogen ze de Angliru in het parcours steken, zolang het maar niet élk jaar is.»

SCHOTTE «Van mij mag dat ook. Ik bekijk het vanuit het standpunt van de kijker: op tv levert het altijd geweldige beelden op.

BRUYNEEL «Ik was erbij als ploegleider in 1999 toen ze de eerste keer over de Angliru reden. Ik herinner me dat onze mecaniciens de avond ervoor lang in de weer zijn geweest om de juiste versnellingen te installeren. Maar met het moderne materiaal van vandaag is dat allemaal geen probleem meer.»

HUMO Vond je de Vuelta een leuke ronde om te rijden?

BRUYNEEL «Niet echt. Vaak rij je kilometers en kilometers rechtdoor zonder dat er iets te zien valt. Maar wel: goede hotels en lekker eten. Wat dat betreft is het de beste van de drie grote rondes.»

DE GENDT «Pas op, het is niet zo dat wij calamares op ons bord krijgen. De ploeg heeft een eigen chef bij, dus we eten drie weken lang kip met rijst (lacht). Al moet gezegd dat de chef zijn uiterste best doet om te variëren en wat ­lokale ingrediënten in het eten te verwerken.»

SCHOTTE «Op culinair vlak heb ik ook niet de beste ervaringen met de Vuelta. Ik was voor het laatst ter plaatse tijdens de corona-editie van 2020. Er werd toen een lockdown afgekondigd terwijl we op restaurant zaten. We werden tussen twee gangen door aan de deur gezet (lacht). Voor de rest van die ronde was het meestal afhaalchinees op de hotelkamer.»

­Renaat ­Schotte: ‘De grote rondes proberen elkaar te overtreffen met spectaculaire cols. Een beklimming als de mythische Angliru, dat is leuk voor de kijker.’ Beeld HUMO

HUMO Ook typisch voor de Ronde van Spanje is de hitte. Kan die een rol spelen?

SCHOTTE «Zeker. De temperatuur gaat vaak boven de 40 graden, en er zijn altijd renners die dan last krijgen van maag en darmen.»

DE GENDT «Dat heeft te maken met de ontelbare bidons die je moet drinken als het zo heet is. In sportdrank zitten veel suikers, en daar moet je ook nog eens energiegels bij eten. Je maag krijgt dan een overvloed aan suiker te verwerken, waardoor ze weleens durft tegen te sputteren. Maar je hebt geen keuze: je hebt vocht en energie nodig.»

HUMO Renaat, jij zult geen last hebben van de hitte. Je volgt de Vuelta vanuit Brussel, in de koele schaduw van de VRT-­toren.

SCHOTTE «Helaas wel, ja. Ik zou liever afzien in de Spaanse bakoven, hoor. Maar we maken er het beste van: vorig jaar zijn we met onze equipe – José De Cauwer, rechterhand ­Hannes ­Tahon en ikzelf – in een Brussels tapasrestaurant beland, en dat zie ik dit jaar wel opnieuw gebeuren.»

HUMO Je hebt ook geen last van verre verplaatsingen na de etappes: je hoeft maar van Brussel naar Brugge te rijden.

SCHOTTE «Zelfs dat niet! Ik slaap drie weken lang op hotel in Brussel. Dat is nodig. Ik zit tijdens zo’n grote ­ronde zodanig met mijn hoofd bij de koers dat ik een gevaar zou zijn op de weg.»

REMCO EN DE FUSIE

HUMO Remco Evenepoel kende geen rimpelloze voorbereiding. Er was veel te doen om de uitspraken van zijn vader en manager, Patrick Evenepoel, die niet kon garanderen dat zijn zoon volgend jaar nog voor Soudal Quick-Step uitkomt. Volgens de geruchtenmolen rijdt Remco volgend jaar voor INEOS Grenadiers.

BRUYNEEL «Ik denk dat vooral de buitenwereld met die hele affaire bezig was. ­Remco ligt daar volgens mij niet van wakker. Hij weet zelf goed wat hij wil. In zijn laatste interview heeft hij duidelijk gezegd dat hij een contract heeft tot 2026 en dat hij dat respecteert.»

HUMO In de podcast Lanterne Rouge zei hij: ‘Ik blijf normaal gezien bij Soudal Quick-Step.’ Héél veel vertrouwen spreekt daar ook niet uit. Moet hij niet stelliger zijn in zijn uitspraken, om de steun van zijn ploegmaats niet te verliezen?

SCHOTTE (schouderophalend) «Hij moet ze niet bedanken met uitspraken in de krant of op tv. Zulke dingen spelen zich af en petit ­comité, ’s avonds aan tafel op hotel: dáár worden de banden gesmeed.»

HUMO Maar de uitspraken van zijn vader waren toch niet bevorderlijk voor de cohesie in de ploeg?

SCHOTTE «Dat was niet slim, nee. Mocht mijn zoon koersen, ik zou nooit zijn financieel raadgever of belangenbehartiger zijn. Ik zou volop genieten van zijn prestaties en iemand anders met de financiële miserie opzadelen (lacht). Maar goed, misschien is ­Patrick ­Evenepoel intussen ook tot dat inzicht gekomen.»

BRUYNEEL «Het gras is altijd groener aan de andere kant. Er zullen vast wel onderhandelingen geweest zijn met ­INEOS. Maar ik betwijfel of zo’n transfer echt een kans op slagen had.

»Dan is er nog het gerucht van een fusie tussen de twee ploegen, maar daar geloof ik ook niet in. Quick-Step en Soudal hebben veel geld neergelegd om tot 2026 in het ‘Project Remco’ te stappen. Ze willen er voordeel uithalen voor hun marketing. Gaan ze die aandacht willen delen met INEOS? Duldt INEOS wel andere sponsors naast zich?

»Nu ja, alles en iedereen kan gekocht worden. Maar ik zie het niet gebeuren.»

SCHOTTE (schouderophalend) «Ik zit dertig jaar in het peloton, ik schrik van niks meer.»

HUMO Thomas, weet jij meer? Doe jij weleens een babbeltje met Remco Evenepoel in de koers?

DE GENDT «Zeker, als we elkaar passeren. Maar meestal zit hij goed omringd door ploegmaats, helemaal vooraan in het peloton. Da’s een plek waar ik word weggedrumd (lacht).»

HUMO Is het niet vreemd dat INEOS nog maar vijftien renners onder contract heeft voor volgend seizoen? Is dat om ruimte te maken voor renners van Soudal Quick-Step? Bij de meeste teams zijn er dertig renners onder contract.

SCHOTTE «Ik stel dat samen met jou vast. Maar op dit moment is het allemaal speculatie.»

BRUYNEEL «Voor Patrick Lefevere zou het een financieel interessante operatie kunnen zijn om zijn aandelen te verkopen: ‘Salut, boeken dicht, en ik ontvang mijn centen.’ Maar ik denk dat hij nog niet klaar is om afscheid te nemen van het wielrennen.»

SCHOTTE «Lefevere heeft altijd gezegd: ‘Als de juiste som op tafel komt, is alles bespreekbaar.’ En als íémand de juiste som kan betalen, is het wel INEOS-baas ­Jim ­Ratcliffe. Dat is een multimiljardair, de wielerploeg is slechts één van zijn speeltjes. Hij is op dit moment ook een bod aan het voorbereiden op voetbalploeg Manchester United: daarmee vergeleken zijn de bedragen in de wielerwereld kleingeld.»

HUMO ‘Vader Evenepoel wilde vooral onzekerheid zaaien’, zei je in je podcast, Johan. ‘Vanwege onvrede over het contract van zijn zoon.’

BRUYNEEL «Ik denk dat het zoiets moet zijn, ja. Ik weet dat hij vorig jaar 1,9 miljoen euro aan bonussen bij elkaar heeft gereden. Maar zijn basisloon blijft gelijk – volgens de geruchten zo’n 2 miljoen. Als hij elk jaar aan hetzelfde totaal wil raken, moet hij dus heel veel winnen. Bij andere toprenners worden de bonussen die ze in het ene jaar hebben verdiend bij hun loon voor het volgende jaar opgeteld.»

SCHOTTE «Een les van de onmetelijk wijze José De Cauwer: renners worden altijd met vertraging verloond. Patrick Evenepoel hoeft zich geen zorgen te maken: bij het volgende contract dat hij onderhandelt, zal hij duizelen van het aantal nullen dat op papier wordt gezet. Pas dán zal Remco betaald worden als de grote rondewinnaar en wereldkampioen die hij intussen is geworden. Kijk maar naar ­Chris ­Froome: die wordt vandaag nog altijd betaald als viervoudig Tour-­winnaar, hoewel hij al jaren niks meer gepresteerd heeft.»

HUMO Johan, je kent Patrick Evenepoel goed. Heeft hij gereageerd op je uitlatingen in The Move?

BRUYNEEL «Ja. In een bericht vertelde hij me dat het zo allemaal niet in elkaar zat. Hij zei dat zij geen vragende partij waren, maar dat andere ploegen zich zijn komen aanbieden. Tja, het is makkelijk om tegen een renner die nog tot 2026 vastligt te zeggen dat hij bij jou meer kan verdienen. Ik heb als ploegleider ook meegemaakt dat renners een zogenaamd voorstel probeerden uit te spelen. Ik zei dan: ‘Geen probleem, voor mij moet je niet blijven’. Twee telefoontjes later weet je toch hoe het zit. Het is een kleine wereld, ieder­een kent iedereen.»

‘Soudal ­Quick-Step een zwakke ploeg? Daar maak ik me geen zorgen over. Zolang ze Remco veilig afzetten aan de slotklim, is het goed.’ Beeld BELGA

WONDERKINDEREN

HUMO De Vuelta is vaak de ronde waar talenten voor het eerst hun kunnen tonen. Pogacar won in 2019 met­een drie ritten, een jaar later won hij zijn eerste Tour. Naar welk jong geweld kijken jullie uit?

SCHOTTE «Ik naar ­Cian ­Uijtdebroeks! Hij heeft zich specifiek mogen voorbereiden op deze ­Vuelta en heeft daarbij al geweldige resultaten neergezet. Dit wordt, op 20-jarige leeftijd, zijn grote toelatingsexamen. Als hij dat met brio afwerkt, hebben we er in België nóg een renner bij voor de grote rondes.»

HUMO Mogen we al iets van hem verwachten? Top 10?

SCHOTTE «Niks moet, maar ik denk dat een top 10 wel kán. Als zijn klassement al vroeg om zeep is, zal hij vermoedelijk voor ritwinst gaan. Dat zou ook al mooi zijn.»

DE GENDT «Ik ben benieuwd naar de prestaties van mijn jonge ploegmaat ­Lennert ­Van ­Eetvelt. Er kan veel in de ­Vuelta. Misschien verliest hij al snel 50 minuten, maar het zou me niet verbazen als hij dan in de derde week via een monsterontsnapping de top 15 van het klassement binnenkomt.»

HUMO Juan Ayuso is nog maar 20, maar stond vorig jaar al op het eindpodium.

BRUYNEEL «Zijn mentaliteit is ongelooflijk: hij is door niks of niemand geïntimideerd. Volgend jaar wil hij al de Tour winnen. Niet eenvoudig als ploegmaat van Pogacar, natuurlijk.»

HUMO Is hij een nog groter wonderkind dan Evenepoel?

SCHOTTE «Dat zou ik niet zeggen. ­Ayuso heeft nog alles te bewijzen, het palmares van Evenepoel spreekt voor zich. Zelfs als Ayuso deze Vuelta wint, komt hij nog niet in de buurt.»

HUMO Johan, hoe zou jij met een iemand als Remco werken?

BRUYNEEL «Ik ben geschorst, natuurlijk (Bruyneel werd levenslang uit de wielerwereld verbannen vanwege zijn betrokkenheid in het doping­schandaal bij US Postal, red.) Maar zelfs los daarvan: mijn tijd is voorbij. Er is een nieuwe generatie, een nieuwe mentaliteit. Jonge renners zetten bijvoorbeeld al hun trainingsgegevens online. Ik ben nog van mening dat je dat niet aan je tegenstanders toont, maar die mannen zitten daar niet mee in. Evenepoel postte onlangs een zware trainingsrit: indrukwekkend wat hij had gedaan.

»Ik ben te veel van de oude stempel om zo ­iemand te managen. Er zijn bepaalde dingen die ik hem zou willen zeggen, maar hij zou die waarschijnlijk niet aanvaarden. Mijn eigen zoon, die op een bescheiden niveau koerst, aanvaardt al niet wat ik hem zeg, en hij is nog maar 14.»

HUMO Hoe moet dat voor Patrick Lefevere zijn, die nog een jaar of negen ouder is dan jij?

BRUYNEEL «Ik heb veel bewondering voor het feit dat hij het nog aankan. Ik zou zot worden.»

HUMO Op zijn oude dag moet hij nog aan een Tour-ploeg beginnen te timmeren.

BRUYNEEL «Eigenlijk is het simpel: Patrick moet ervoor zorgen dat Remco zo content mogelijk is. Als de kopman tevreden is, werkt dat aanstekelijk voor de rest van de ploeg, en kunnen ze allemaal nog dieper gaan. In feite is de job van de sportdirecteur de ideale situatie te creëren voor de ploeg, en vooral voor de kopman. Alles moet zo perfect en aangenaam mogelijk functioneren. Dan komt de rest vanzelf.»

HUMO Doet Lefevere het goed?

SCHOTTE «Dat vind ik wel, ja. Je kunt een klassieke ploeg niet van de ene dag op de andere veranderen in een klassementsploeg. Dat is een groeiproces, maar in korte tijd zijn er al veel stappen gezet.

»Daarnaast vind ik het binnenhalen van ­Mikel ­Landa niks minder dan een stunt. Niet vergeten: Landa is in deze Ronde van Spanje nog kopman bij zijn team, en volgend jaar komt hij in dienst rijden van de Kleine van Schepdaal. Een goede zet. Landa beseft dat hijzelf niet meer kan winnen, maar kan wel nog van grote waarde zijn voor Evenepoel. Dit is zijn landingsbaan.»

­Johan ­Bruyneel: ‘Ik zou Remco wel raad willen geven, maar die zou hij niet aanvaarden. Mijn eigen zoon doet dat al niet meer, en hij is pas 14.’ Beeld HUMO

HUMO Thomas, heb jij al een telefoontje gehad van Lefevere? Er zijn vast nog versterkingen nodig voor het klimtreintje van Evenepoel.

DE GENDT «Ik heb nog een contract bij Lotto Dstny voor volgend jaar. Trouwens, ik heb al eens voor de ploeg van Patrick Lefevere gereden. Ik denk niet dat hij me nog eens in dienst zou nemen (grijnst).»

BRUYNEEL «Ik ben het met Lefevere eens als hij zegt dat Evenepoel niet per se een betere renner wordt als hij voor ­INEOS uitkomt. Tijdrijden is dé wetenschappelijke discipline bij uitstek. Het gaat puur om aerodynamica, ­watts per kilo, een minutieuze voorbereiding. En Remco won wel het WK tijdrijden, hè. Met de fiets, de kledij, de helm en de entourage van Soudal ­Quick-Step. Tegen ­Filippo ­Ganna, de beste van de wereld, mét het beste materiaal van ­INEOS. Dan kun je toch moeilijk beweren dat ze ver achteroplopen (lacht). Ik denk dat dat voor Patrick Lefevere een morele overwinning was.»

HUMO In de podcast Lanterne Rouge zei Evenepoel dat ze veel hadden opgestoken over voeding dankzij een verzorger van INEOS die was overgekomen. Is er echt nog zoveel verschil tussen de ploegen?

BRUYNEEL «Nee, er zijn geen geheimen meer over ­voeding en training. Alle wetenschappelijke kennis is voor elke ploeg beschikbaar. En ze hebben bij Soudal Quick-Step een voedingsdeskundige van Jumbo Visma in dienst genomen.

»Er is eigenlijk maar één verschil tussen de ploegen, en dat is geld. Bij sommige ploegen worden grote budgetten uitgetrokken om op stage te gaan met de hele omkadering. Bij Jumbo Visma is dat met de hele Tourploeg, personeel incluis. Zélfs de gezinnen van de renners mogen mee. Dat alles op en top is georganiseerd, werkt geweldig motiverend voor de renners. Onderschat dat effect niet: ze willen zich daardoor nog meer bewijzen. In een kleinere ploeg mogen maar drie renners op stage gaan, met één soigneur en één mecanicien. Dáár zit het verschil.»

HUMO Je trekt de ploegtactiek van Jumbo Visma wel dikwijls in twijfel.

BRUYNEEL «Dat klopt. Maar in het hedendaagse wielrennen wordt tactiek veel minder belangrijk. Alles draait nu om het vermogen dat een renner voor een bepaalde tijd kan trappen: watts per kilo. Van Jumbo Visma kun je stellen dat ze niet altijd slim rijden, maar ze hebben gewoon acht renners in de ploeg die een ongelooflijk vermogen kunnen duwen. Dat wordt deze Vuelta niet anders.»

HUMO Waar loopt het meestal mis in de ploegleiderswagen?

BRUYNEEL «Mijn principe is: je moet raspaarden in bedwang houden, en ze alleen maar loslaten als het echt nodig is. Ik mis nu de nodige autoriteit, of genoeg zelfverzekerdheid vanuit de wagen. Als ploegleider moet je je verantwoordelijkheid durven te nemen en zeggen: ‘Vandaag vallen we níét aan.’»

HUMO Is dat ook het probleem bij Jumbo Visma?

BRUYNEEL «Toen ik de docu over het team zag, schrok ik dat ze op een bepaald moment voor het klassement én ritwinst gingen, daarna weer niet, en nog even later weer wel. Ze zeiden: ‘Als ­Wout ­van ­Aert er nog bij is, mogen jullie proberen om voor ritwinst te gaan.’ Ik zag er geen duidelijke lijn in. Ik mis autoriteit in de ploegleiderswagen.»

HUMO Bij Soudal Quick-Step ook?

BRUYNEEL «Soms wel. Maar ja, probeer Evenepoel maar eens in toom te houden. Soms begint hij aan een solo en rondt hij die magistraal af, soms krijgt hij een klop van de hamer en valt hij terug. Ik zou de teugels wat korter houden.»

‘Voor de 20-jarige ­Cian ­Uijtde­broeks wordt deze Vuelta zijn grote toelatings­examen. Als hij dat met brio afwerkt, hebben we er in België nóg een rennerbij voor de grote rondes.’ Beeld Photo News

ZOALS LANCE

HUMO Ondanks al zijn successen heeft Evenepoel nog niet alle wielerharten veroverd.

SCHOTTE «Dat is het lot van de veelwinnaar. ­Merckx had ook rabiate haters, dat gebeurt nu eenmaal als je je sport domineert.»

HUMO ‘Ik kan precies niks goed doen,’ zegt Evenepoel zelf na elk brandje.

BRUYNEEL «Remco is zeer uitgesproken in zijn ambities. Dat is een goeie eigenschap, maar je maakt je er niet overal geliefd mee. In Vlaanderen zeker niet: daar moet je bescheiden zijn.

»Hij heeft zoveel zelfvertrouwen. Dat is altijd al zo geweest. Als junior had hij eens een tactische bespreking voor de koers, en hij zei met­een: ‘Jongens, ik ga dat spel hier winnen.’ Als je het dan nog doet ook, dan ben je een speciale, hè? Bij ­Contador en Armstrong was dat net hetzelfde. Dat zijn de echten, die hebben iets bijzonders.»

HUMO Wat als Evenepoel deze Vuelta wint?

SCHOTTE «Dan bewijst hij andermaal dat hij niet van ploeg hoeft te veranderen om grote rondes te winnen (lacht).»

BRUYNEEL «Het zou een stevig signaal zijn. Dan zegt hij: ‘Let maar op jongens, volgend jaar kom ik meedoen voor de prijzen in de Tour.’

HUMO Wat als Evenepoel deze Vuelta niet wint?

SCHOTTE «Misschien is het vloeken in de kerk, maar: ik vind dat Evenepoel niks te verliezen heeft. Deze Vuelta zal zijn carrière niet maken of kraken. Hij heeft dit jaar twee tijdritten gewonnen in de Giro, en hij heeft Luik-­Bastenaken-­Luik, de Clásica San Sebastian én het WK tijdrijden op zijn naam geschreven. We kunnen nú al spreken van alweer een grandcrujaar.»

BRUYNEEL (knikt) «Ik denk dat Evenepoel straks derde wordt, na Roglic en Vingegaard. Maar zelfs dan kan het zijn dat hij nóg straffer heeft gereden dan vorig jaar. En dan kun je alleen maar concluderen dat de Vuelta toch geslaagd is.»

HUMO Is de Vuelta niet pas geslaagd als Thomas De Gendt een rit wint?

DE GENDT (lacht) «Laat ons ­hopen.»

SCHOTTE «Met Thomas weet je nooit. Hij heeft zoveel koers­intelligentie. Om José te citeren: het zou zomaar eens kunnen.»

HUMO Thomas, fiets je na de Vuelta ook terug naar huis in Semmerzake?

DE GENDT (lacht) «Nee, dank u.»

‘Sporza: Ronde van Spanje 2023', elke dag op VRT 1