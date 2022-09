Evenepoel staat voor zwaar weekend: ‘Hoelang kunnen we hem nog weghouden uit de Tour?’

Succesploeg Quick-Step Alpha Vinyl won al onnoemelijk veel, maar nog nooit een grote ronde. Remco Evenepoel (22) is met zijn ‘expeditie’ hard op weg.

Bij het vorige tweeluik in de bergen, in Asturië, kwam Remco Evenepoel als onbetwiste winnaar boven. Vooral de onemanshow op de steile klim naar Les Praeres de Nava maakte indruk op de concurrenten, die één voor één op achterstand werden gereden. Zaterdag en zondag wacht aan de andere kant van Spanje een nieuw tweedaags klimmersbal. Bergetappes die bepalen of hij in het rood koers zet richting Madrid en de Evenepoel-mania in België alleen maar verder aan zal wakkeren.

Evenepoel weet wat hem te wachten staat met de aankomsten op Sierra de La Pandera (1815 meter) en Sierra Nevada (2501 meter). Weer een nieuwe uitdaging, want tot nu toe kwam de Vuelta nog niet hoger dan 1600 meter. ,,De laatste etappe ken ik best goed. Maar iedere wielrenner kent die rit, want veel teams zitten daar op trainingskamp. Het is vlak tot aan Granada en dan gaan we de Monachil op, een klim van 6 à 7 kilometer en onregelmatig. De Sierra-klim is niet de zwaarste, maar wel echt lang en de hoogte is misschien het moeilijkste. Maar daar heb ik de hele zomer, in juli en augustus, voor getraind. Ik heb me voorbereid met veel hoogtestages, want we weten dat het bij mij goed werkt.’’

Weinig lijkt de 22-jarige Evenepoel deze dagen van zijn à propos te kunnen brengen. Ook het uitvallen van ploeggenoot en wereldkampioen Julian Alaphilippe – woensdag – of een valpartij – in de bergetappe van donderdag – brengt hem niet uit zijn evenwicht. Met de rode trui stevig om zijn schouders straalt Evenepoel rust uit en hij simplificeert het resterende deel van Vuelta als een volleerd ronderenner.

,,Het eerste deel van de Vuelta tot de rustdag was het zwaarste. Dag na dag zware ritten. Nooit minder dan 2000 of 2500 hoogtemeters. Maar het team heeft zich goed staande gehouden en ik ook. We waren scherp en gefocust en die mentaliteit en teamspirit moeten we vasthouden. Alles wat we die eerste week hebben gedaan, moeten we de laatste twee weken herhalen.”

Wie Evenepoel door Spanje ziet fietsen, zou bijna vergeten dat dit pas zijn tweede grote ronde is. In de Giro van vorig jaar waren de verwachtingen niet minder hoog, ondanks dat Evenepoel pas net terug was nadat hij bij een val in de Ronde van Lombardije zijn bekken had gebroken. ,,Toen was hij pas drie maanden terug op de fiets. Hij was net hersteld en vandaar dat de vergelijking met nu niet opgaat’’, zegt ploegmanager Patrick Lefevere. Evenepoel ziet zichzelf inmiddels als een andere renner. ,,Eigenlijk is dit nog steeds pas mijn eerste echte grote ronde. Want de renner die ik vorig jaar in de Giro was, kun je niet vergelijken met wie ik nu ben.’’

Remco Evenepoel finisht voor zijn grootste uitdagers Enric Mas en Primoz Roglic. Beeld BELGA

Zo lost Evenepoel in de Vuelta de verwachtingen in die hem al jaren worden toegedicht. België hunkert naar een nieuwe groterondewinnaar. De leegte na Eddy Merckx is immens en nooit gevuld. Ook niet deels. De laatste Belg die een grote ronde won, was Johan de Muynck met de Giro van 1978. Op het palmares van Quick-Step Alpha Vinyl is een eindzege in een grote ronde eveneens het grote hiaat. De ploeg van Lefevere heeft dagsucces tot kunst verheven, met klassiekers en etappes als specialismen, maar kwam nooit in de buurt van een zege in de Tour, Giro of Vuelta. Lefevere: ,,Ook nu moet het eerst nog maar eens gebeuren. We hebben nog niet gewonnen, maar we werken eraan.”

Het zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen het team, vertelt Evenepoel. ,,Het is nieuw voor ons, een nieuwe expeditie zou ik het willen noemen. We hebben onze kracht laten zien. De wolfpack was bekend als een ploeg voor klassiekers. Maar wat we hier hebben laten zien is speciaal, een ander type wolfpack.’’

Lefevere heeft al vaker aangegeven dat zijn ploeg met Evenepoel meer en meer de aandacht zal richten op het rondewerk. Naast klassiekerspecialisten wordt gezocht naar renners die Evenepoel kunnen bijstaan. ,,Daar hebben we nog een beetje meer tijd voor nodig. Sommige renners zijn einde contract en daar moeten we vervanging voor zoeken. En wij komen nog niet aan de kracht van Jumbo. Die halen renners als Dylan van Baarle en dat zijn toch jongens van zes nulletjes.” Maar versterking is noodzaak, weet ook Lefevere. Want Expeditie Evenepoel stopt niet na Madrid. ,,Stel dat Remco de Vuelta wint, dan komt de vraag: hoelang ga je hem uit de Tour weghouden? Maar hé, de Tour is nog iets anders dan de Vuelta.”

